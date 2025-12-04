Andrei Caramitru a criticat într-o intervenție televizată felul în care Cătălin Drulă și o parte a USR au ales să intre în campania pentru Primăria Capitalei, după apariția clipului electoral în care președintele Nicușor Dan apare alături de Drulă, iar Ciprian Ciucu este vizat printr-o serie de atacuri. Caramitru a afirmat că această abordare nu are legătură cu prioritățile politice reale și poate favoriza candidatul PSD.

El a spus că atenția ar trebui concentrată pe temele majore, nu pe conflicte artificiale între parteneri de guvernare. „Sunt probleme mult mai grave. Problema coaliției, care nu se înțelege, și tu o amplifici. Avem probleme externe foarte serioase, sunt diverse crize. Nu asta e tema acum, dacă e «mai bun» PNL sau USR la primărie, atâta vreme cât toți sunt, de fapt, împreună în coaliția de guvernare și te-au susținut”, a declarat Caramitru.

El a sugerat că mesajele transmise în ultimele zile de Cătălin Drulă pot face parte dintr-un calcul politic mai amplu, cu efect direct asupra cursei pentru Primăria Capitalei. „Este puțin ciudat. Poate că e un joc mai complex. E posibil să fie o susținere voalată pentru candidatul PSD, pentru că, potrivit sondajelor, domnul Drulă nu are șanse. Deci speră cumva să-l slăbească pe candidatul PNL”, a spus Caramitru.

În paralel, într-o postare detaliată pe Facebook, el a prezentat propria interpretare asupra dinamicilor politice din jurul PMB și Guvern. Caramitru susține că există încercări coordonate de a-l vulnerabiliza pe prim-ministrul Ilie Bolojan și de a împinge USR în afara guvernării, în favoarea unui aranjament politic care să includă PSD și un nou partid suveranist controlabil, cu Victor Ponta ca figură centrală.

El afirmă că miza reală din București depășește competiția locală și influențează raportul de forțe la nivel național. Potrivit lui, victoria lui Ciprian Ciucu ar întări tabăra reformistă din PNL și ar crea un pol alternativ de putere capabil să colaboreze cu USR. În schimb, pierderea Capitalei ar slăbi această zonă și ar facilita scenariile dorite de PSD și de „sistem”.

Caramitru susține că USR a fost prins într-un „clinci” strategic și riscă să fie scos din executiv indiferent de rezultatul manevrelor din ultimele săptămâni. El avertizează că aceste jocuri pot duce la un rezultat nedorit în București, inclusiv un scenariu în care tensiunile de pe final de campanie împing voturi către candidații extremiști.

„Alegerile din București vor fi cheie pentru poza de ansamblu”, a conchis Caramitru, susținând că modul în care se redistribuie voturile duminică poate influența atât componența guvernului, cât și arhitectura politică de după scrutin.