Angajamentele lui Daniel David la Educație: Da, țara e în criză. Sunt pregătit să fiu un ministru de sacrificiu / Voi renunța lunar la 25% din salariul meu de la minister, pentru a redirecționa banii spre 2 burse de merit și 7 sociale

Daniel David, reconfirmat în funcția de ministru al Educației, a detaliat angajamentele sale în acest mandat, punând accent pe faptul că traversăm o situație de criză, una specială, care solicită măsuri speciale. Vorbind pe larg despre schimbările în domeniul burselor educaționale, David a anunțat că „voi renunța lunar la 25% din salariul meu de la minister, pentru a redirecționa banii spre 2 burse de merit și 7 sociale (o să caut formula legală, nu asta este problema)”.

David: Eu sunt pregătit să fiu acum un ministru de sacrificiu

„Dacă implementăm înțelept acest măsuri – să ne amintim că , nu de normalitate socială -, fie și temporar, practic întărim și salvăm aspectele importante, eficientizăm ce nu merge bine și astfel ne dezvoltăm. Între măsuri impuse din afara sistemului (ex. „normă mărită”, „redimensionarea burselor” etc.) și dorințele noastre de a nu se schimba nimic din beneficiile actuale, am încercat să găsesc un demers rațional și decent, care ne permite să păstrăm oameni și salarii și să creștem pe termen mediu-lung. (…)

Eu sunt pregătit să fiu acum un ministru de sacrificiu, dispus să ducă și criticile ticăloase (făcute să ne destabilizeze sistemul sau țara) și pe cele justificate (politic și uman), de dragul binelui nostru comun pe termen mediu-lung! Nu vă invit la același lucru, ci doar sper să fim cât mai mulți parte din soluții, nu din probleme. Nu cred că un om rezonabil nu înțelege rațional că modificările sunt rezonabile în situații de criză (unele erau necesare chiar în situație de normalitate). Pot înțelege însă ca psiholog că, emoțional, nu ai cum să fii mulțumit de măsuri de criză”, a transmis ministrul Educației, într-o postare pe Facebook.

Angajamentele lui Daniel David la Ministerul Educației

Daniel David a mai susținut că a fost optimist în timp ce lucra la , dar acest optimism s-a transformat într-un realism îngrijorat, când a văzut deciziile economico-financiare în domeniul său: „Da, țara este în criză, iar dacă nu facem ceea ce este corect, atunci ne vom bloca”.

„În componenta academică (educație-cercetare) acestea se bazează pe Raportul QX. Aspectele operaționale vor fi discutate cu experții în domeniu și cu actorii din ecosistemul de educație-cercetare. Nu am emoții aici că vom găsi împreună cele mai bune soluții și chiar dacă pe alocuri vor fi dezbateri mai încinse, în final vom avea soluții larg acceptate în sistem, care îl vor moderniza major, spre binele oamenilor din educație-cercetare și al societății în general.

În componenta economico-financiară, deciziile asumate de Coaliție (și grupurile tehnice de lucru) le voi implementa pentru sistemul nostru în următoarele coordonate (prestabilite la modul general în Programul de Guvernare):

(1) Pe termen imediat, mesajul meu este că nu avem oameni de disponibilizat în educație-cercetare – asta înseamnă că nu vom opri contracte de muncă în vigoare și nu vom modifica salarii. Pe termen mediu, în legea salarizării unitare trebuie ca punctul de start în salarizarea în educație sa fie salariul mediu brut pentru debutant, iar pozițiile de CSII/CSI să fie tratate similar cu pozițiile de conf./prof. – acest lucru a fost de altfel deja angajat în timpul grevelor din 2023, a fost prins în diverse norme legale și unele chiar în Programul de Guvernare, președintele vorbind chiar la instalare de „stimularea financiară a personalului didactic”. Pe termen lung, trebuie să țintim atingerea, cel târziu până în 2030, a 1% din PIB pentru cercetare și a 15% din bugetul general consolidat (pe cheltuieli) pentru educație.

Pentru a asigura toate lucrurile menționate anterior – Programul bazat pe Raportul QX și aspectele încurajatoare din componenta economico-financiară a Programului de Guvernare (2025 – 2028) -, trebuie însă să ne asumăm eficientizări paradigmatice dificile ale sistemului nostru. Așa cum am spus, vă asigur că în acest demers mă voi ghida după raționalitate și decența moralei (cu un accent mare pe morala bunului simț). Așadar, intenționez să fac aceste eficientizări economico-financiare doar în contextul a două principii: (1) principiul raționalității (prin raportare la standarde/bune practici europene) și (2) principiul decenței (prin raportare la cât poate suporta țara acum). Iată câteva măsuri, impuse sistemului nostru în condițiile economico-financiare actuale și modalitatea prin care intenționez să le implementez (încă nu sunt definitive ca modalitate de operaționalizare, se află în analiză, discutând în aceste zile cu experți și partenerii de dialog social)”, a explicat ministrul Educației.

Despre norma didactică, acesta a explicat: „Voi propune ca valorile stabilite prin lege să poată să fie crescute cu maximum 2 ore, printr-o metodologie a ministerului, în funcție de diverse criterii (ex.:cât de fragmentată este norma, mediul de lucru, vechimea, numărul de copii cu CES din clasă etc.), pe care le voi discuta și cu partenerii de dialog social.

Degrevările pentru vechime se vor putea face din timpul nedidactic al normei.

Degrevările pentru funcțiile de conducere vor fi în jur de 30%, diferențiat în funcție responsabilități, și trebuie să fie, de regulă, incompatibile cu plata cu ora.

Plata cu ora se raportează la timpul de lucru total (40 de ore pe săptămână), astfel încât valoarea unei ore la plata cu ora să nu depășească valoarea unei ore din normă.

În învățământul superior, limita de 16 ore echivalente va deveni 18, pentru a ajuta universitățile să se înscrie în bugetul alocat”.

Iar despre comasări a explicat: „Se vor mări, în limite psihopedagogice și administrative, numărul minim și cel maxim de elevi într-o clasă.

De asemenea, pentru a încuraja și o reformă a învățământului rural, se va mări numărul de elevi de la care o unitate educațională poate avea personalitate juridică.

Acestea trebuie să fie însoțite de o dezvoltare și modernizare și a infrastructurii educaționale”.

Daniel David, despre bursele educaționale

De asemenea, David s-a referit în mod special la modificările ce vizează bursele în educație.

„Creșterea spectaculoasă din ultimii ani nu poate să fie susținută. Cred că a fost o intenție bună, dar este nesustenabilă! Avem unul din cele mai generoase sisteme europene de burse, fără să fim una din forțele economice ale lumii sau să avem un impact clar demonstrat pe tot sistemul actual de burse. Dar, mai important, sincer și direct spus, mai ales acum în criză, nu ne mai permitem financiar acest sistem! Spre exemplu, trebuie să înțelegem că cheltuielile anuale cu aceste burse sunt acum spre 7 miliarde de RON, adică aproape un sfert din deficitul pentru care întoarcem țara pe dos și peste tot bugetul cercetării-dezvoltării-inovării din țară.

Măsurile raționale și decente pe care le văd sunt următoarele:

Păstrăm doar două categorii de burse. Bursele sociale, pentru a asigura incluziune, unde păstrăm și bursele pentru mame minore, în aceeași logică. Bursele de merit, până la maximum 15% dintr-o clasă, cu condiția unei note minime de 9. După reorganizarea olimpiadelor/concursurilor, voi crește premiile obținute pentru câștigători.

Bursele se vor acorda doar pentru timpul în care elevii se află la școală, adică în procesul educațional.

Acolo unde legea obligă să ne raportăm la salariul minim pe economie, o vom face la salariul net, nu brut, în condițiile în care bursele nu se impozitează.

Bursele sociale vor trebui să fie acordate prin instituțiile autorităților locale de asistență socială, după o metodologie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării, profesorii și Ministerul Educației și Cercetării trebuind să se ocupe de educație.

În acest fel, definim corect „incluziunea” și „meritul”, fără să le distorsionăm sensurile corecte, iar copiii care au nevoie vor fi protejați prin burse sociale, iar cei care sunt foarte performanți vor fi susținuți atâta cât ne permitem acum. Odată ce facem aceste reorganizări raționale și decente, sunt convins că scontata mărire treptată a bugetului în anii care vin va aduce resurse suplimentare”, a mai explicat ministrul Daniel David, pe Facebook.