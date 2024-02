ANI a sesizat Parchetul în cazul lui Antal Arpad. Reacția primarului din Sfântu Gheorghe după ce a fost acuzat de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane

Agenția Națională de Integritate a anunțat că a sesizat Parchetul în privința primarului din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, în cazul căruia există „indicii referitoare la posibila săvârșire a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”.

„În exercitarea atribuțiilor de serviciu, persoana evaluată a îndeplinit acte prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, respectiv a încheiat contracte de prestări servicii cu o societate cu punct de lucru activ în spațiul comercial deținut anterior de către societatea în cadrul căreia acesta deține calitatea de asociat”, spune ANI, vineri, într-un comunicat de presă.

Reacția primarului Antal Arpad după decizia ANI de a sesiza Parchetul în cazul său

Primarul din Sfântu Gheorghe susține că a luat act „cu stupoare” de decizia ANI.

„Am constatat cu stupoare că ANI a sesizat parchetul cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire a unei infracțiuni. Am aflat asta și eu din comunicatul transmis astăzi. Sesizarea făcută de ANI către Parchet nu reprezintă începerea urmării penale față de mine și nici inculparea mea, ea se bazează pe unele așa-numite «indicii». Aștept cu nerăbdare răspunsul Parchetului ca să avem oportunitatea să clarificăm această situație”, a declarat edilul, citat de .

„Menționez că demersul ANI a început ca urmare a unei plângeri depuse în anul 2020, în timpul campaniei electorale pentru alegerilor locale de către o persoană neidentificată care s-a folosit ilegal de identitatea unui coleg de al meu, care la rândul său a depus plângere și a declarat oficial că identitatea lui a fost folosită ilegal. Toate documentele au fost depuse de către mine în timp util la solicitarea Agenției încă la începutul acestui an”, a adăugat Antal Arpad.

El susține că ANI a „nesocotit dovezile” depuse.

„Așa cum reiese și din documentațiile trimise în urma solicitărilor făcute de ANI, eu nu am participat la luarea deciziei, nu am emis niciun act administrativ, nu am încheiat un act juridic și nu am emis o dispoziție, respectiv nu am semnat contractele în această speță. Mă surprinde decizia ANI de a nesocoti dovezile depuse și de a emite o sesizare Parchetului pe baza unei plângeri întemeiate pe furt de identitate. Sunt convins că vom reuși să clarificăm situația la nivelul Parchetului”, a mai declarat primarul Antal Arpad.