B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Economiei face o profeție sumbră: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți!”. Ce ne așteaptă în 2026

Ministrul Economiei face o profeție sumbră: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți!”. Ce ne așteaptă în 2026

Ana Maria
29 dec. 2025, 09:38
Ministrul Economiei face o profeție sumbră: Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți!. Ce ne așteaptă în 2026
Foto: Irineu Darău / Facebook

Ministrul român al Economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău, a declarat pentru Digi24 că anul viitor va fi unul dificil pentru România. Acesta a explicat că dificultățile vin, parțial, din neîncrederea publicului în Guvern, în contextul crizei economice și a creșterii taxelor.

Anul viitor va fi unul dificil pentru România. Ce a spus Irineu Darău

„Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți. Anul următor va fi în continuare greu. Cred totuși că, undeva pe parcursul anului, se vor găsi resurse să se îmbunătățească individual măcar câte ceva”, a spus ministrul, conform Digi24.

Când se așteaptă Guvernul ca țara să depășească această perioadă dificilă

Irineu Darău a menționat că Guvernul estimează că situația economică complicată va începe să se îmbunătățească până la finalul anului 2026. Aceasta rămâne o perioadă de provocări pentru țară, dar există speranța unei redresări în lunile ce urmează.

Ce a anunțat noul ministru al Economiei

Darău a declarat pe B1 TV că în luna ianuarie va veni cu plan detaliat privind măsurile pe care le va lua pe parcursul anului 2026. Până atunci, a cerut mai multe informații de la direcțiile din subordinea ministerului, astfel încât să-și facă o imagine clară asupra a ceea ce se întâmplă în instituție.

„Cred că există profesioniști desăvârșiți în sistem, dar nu mereu au ajuns și șefi sau să aibă mai multă responsabilitate. Tind să cred că voi identifica acele puncte unde nu e omul potrivit la locul cel mai potrivit. Și voi schimba ceva. Unde e omul potrivit la locul potrivit, nu voi schimba nimic. Vreau să reușesc să înțeleg această organigramă a ministerului, să identific profesioniștii și să-i încurajez”, a declarat noul ministru al Eonomiei.

Recent, au avut loc modificări importante în Guvernul României. Radu Miruță a fost numit ministru al Apărării Naționale, iar Irineu Darău a preluat funcția de ministru al Economiei. Aceste schimbări au fost semnate de președintele României Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei
Politică
Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei
Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale
Politică
Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale
Gigi Becali a anunțat condițiile în care ar face alianță cu Călin Georgescu. Ce crede despre Nicușor Dan
Politică
Gigi Becali a anunțat condițiile în care ar face alianță cu Călin Georgescu. Ce crede despre Nicușor Dan
Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”
Politică
Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”
Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
Politică
Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul
Politică
Armand Goșu: „Cei care au anulat alegerile au făcut jocul Rusiei”. De ce crede istoricul că s-a anulat, de fapt, scrutinul
Încă un deputat cu bolid de lux nedeclarat. În declarația de avere figurează cu o Dacia 1300 (VIDEO)
Politică
Încă un deputat cu bolid de lux nedeclarat. În declarația de avere figurează cu o Dacia 1300 (VIDEO)
Mesajul lui Nicușor Dan, a doua zi de Crăciun. Președintele a vorbit despre personalitățile care ajută la promovarea României
Politică
Mesajul lui Nicușor Dan, a doua zi de Crăciun. Președintele a vorbit despre personalitățile care ajută la promovarea României
Teo, despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”
Politică
Teo, despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”
Mesajul de Crăciun al Custodelui Coroanei, Majestatea Sa Margareta: „Am încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe”
Politică
Mesajul de Crăciun al Custodelui Coroanei, Majestatea Sa Margareta: „Am încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe”
Ultima oră
11:12 - Tragedie în Mexic! 13 oameni au murit și alți aproape 100 au fost răniți, după ce un tren a deraiat
10:33 - Alertă! Județele din România care au rămas fără curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă
10:12 - Ce schimbări radicale aduce anul 2026 pe toate planurile. Profețiile lui Carmen Harra: „Vor fi multe descoperiri”
10:08 - Hotelurile pentru animale, salvarea stăpânilor în perioada vacanței de iarnă. Cât costă o zi de cazare
09:30 - Experimentul unor vloggeri a scos la iveală cât de scump este traiul în România, comparativ cu alte state europene: „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
09:14 - Gigi, influencerul AI care a cucerit TikTok-ul. Studenta care l-a creat a făcut o avere. Câți bani a încasat în doar 4 zile
08:48 - Vremea astăzi, 29 decembrie. Soarele își face simțită prezență în cea mai mare parte a țării
08:42 - Cod roșu de viscol în România: Rafale de peste 120 km/h și vizibilitate aproape zero. Ce zone sunt afectate
08:24 - UPDATE: Ședința CCR privind pensiile magistraților, amânată pentru 16 ianuarie. S-au prezentat doar 5 dintre cei 9 judecători. Ce a declarat președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu (VIDEO)
08:14 - Specialiștii dezvăluie ce informații nu ar trebui niciodată partajate cu ChatGPT