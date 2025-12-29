Ministrul român al Economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău, a declarat pentru Digi24 că anul viitor va fi unul dificil pentru România. Acesta a explicat că dificultățile vin, parțial, din neîncrederea publicului în Guvern, în contextul crizei economice și a creșterii taxelor.

Anul viitor va fi unul dificil pentru România. Ce a spus Irineu Darău

„Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți. Anul următor va fi în continuare greu. Cred totuși că, undeva pe parcursul anului, se vor găsi resurse să se îmbunătățească individual măcar câte ceva”, a spus ministrul, conform .

Când se așteaptă Guvernul ca țara să depășească această perioadă dificilă

Irineu Darău a menționat că estimează că situația economică complicată va începe să se îmbunătățească până la finalul anului 2026. Aceasta rămâne o perioadă de provocări pentru țară, dar există speranța unei redresări în lunile ce urmează.

Ce a anunțat noul ministru al Economiei

Darău a declarat pe B1 TV că în luna ianuarie va veni cu plan detaliat privind măsurile pe care le va lua pe parcursul anului 2026. Până atunci, a cerut mai multe informații de la direcțiile din subordinea ministerului, astfel încât să-și facă o imagine clară asupra a ceea ce se întâmplă în instituție.

„Cred că există profesioniști desăvârșiți în sistem, dar nu mereu au ajuns și șefi sau să aibă mai multă responsabilitate. Tind să cred că voi identifica acele puncte unde nu e omul potrivit la locul cel mai potrivit. Și voi schimba ceva. Unde e omul potrivit la locul potrivit, nu voi schimba nimic. Vreau să reușesc să înțeleg această organigramă a ministerului, să identific profesioniștii și să-i încurajez”, a declarat noul ministru al Eonomiei.

Recent, au avut loc modificări importante în Guvernul României. Radu Miruță a fost numit ministru al Apărării Naționale, iar Irineu Darău a preluat funcția de ministru al Economiei. Aceste schimbări au fost semnate de președintele României Nicușor Dan.