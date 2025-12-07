Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a transmis un mesaj puternic pe rețelele sociale în ziua votului, subliniind importanța participării la alegeri și nevoia unei schimbări reale, printr-un vot pozitiv, nu unul de protest. Mesajul său vine într-un context electoral tensionat, în care prezența la urne joacă un rol decisiv pentru direcția Bucureștiului.

„Știți ce mă bucură? Faptul că după mult timp schimbarea se va produce în urma unui vot pozitiv, un vot pentru o viziune, pentru rezultate și nu împotrivă, nu va fi un vot negativ.

Acestea sunt cu adevărat premisele pentru o schimbare de impact.

Am mers și voi mai merge în secțiile de vot din tot Bucureștiul! Veniți la vot, este foarte important! VĂ MULȚUMESC! P.S. Le mulțumesc cetățenilor din Sectorul 6 pentru că sunt pe primul loc la vot!”, a scris Ciucu pe Facebook.

De ce este important acest apel la participare masivă

Mesajul edilului apare într-un moment în care mobilizarea electoratului este esențială. Conform datelor publicate de , prezența la urne în primele ore de când s-au deschis secțiile de vot a arătat diferențe semnificative între sectoarele Capitalei.

Per total, prezența la urne în a fost de 0,88 % % la ora 8. Aceasta se traduce printr-un număr de 15.908 de votanți. Este o prezență mică la vot, comparativ cu alegerile locale din luna iulie 2024, când prezența în București la ora 8.00 era de 1,27% (23.125 de votanți). De asemenea, la localele din septembrie 2020, prezența în București la ora 8.00 a fost de 1,67% (30.525 de votanți).

Ce a declarat Ciprian Ciucu după ce a votat

Ciprian Ciucu a mers la vot duminică dimineața. El a subliniat că a votat „pentru proiecte, pentru un București dezvoltat și pentru integritate”, distanțându-se de „certurile sterile” care au marcat campania electorală.

„Tocmai am votat. Am votat pentru proiecte, pentru un București dezvoltat, nu pentru certuri sterile. Am votat pentru integritate, am votat cu inima împăcată că am făcut tot ce am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot.