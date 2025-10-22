Au apărut stenogramele. Discuțiile tensionate dintre PSD și PNL pe tema pensiiilor speciale au fost făcute publice. RTV a publicat stenogramele din ședința coaliției. Contrele s-au concentrat, în special, pe reforma pensiilor magistraților, iar replicile dintre liderii celor două partide au fost dure.

Au apărut stenogramele. De ce s-au certat liderii coaliției

Ilie Bolojan a subliniat că PNL respectă înțelegerile, dar refuză să modifice legea care crește , potrivit .

Redăm, mai jos, stenogramele:

Ilie Bolojan: Noi ne respectăm înțelegerile. Nu avem nicio problemă cu anexa, dar ce facem? De fiecare dată când apare o problemă mai facem o anexă?

Sorin Grindeanu: Dacă facem șmecherii de tipul că ne retragem candidatul sau nu ne mai punem candidat, atunci pe noi ne-ați pierdut ca parteneri. Dacă nu se respectă, Coaliția se rupe.

Ilie Bolojan: Legea nu a picat pe fond, nu are sens să schimbăm proiectul, ci să avem grijă să avem toate avizele. Nu e ca și cum nu am mai vorbit cu magistrații. Am stat de vorbă cu ei, am făcut concesii, am pus 10 ani perioada de tranziție. Ce au înțeles ei să facă? Au suspendat activitatea a doua zi după ce am cerut avizul, au intrat în grevă… Ministerul Justiției nu a inițiat proiectul, ci Ministerul Muncii.

Sorin Grindeanu: Dacă PSD e de vină, atunci pe noi nu ne mai aveți ca parteneri.

Tanczos Barna: Știți că dacă facem acum un grup de lucru, cel puțin patru luni am îngropat subiectul.

De ce a părăsit Sorin Grindeanu ședința

Grindeanu a explicat că lipsa dialogului și transmiterea în direct a unor informații, inclusiv despre data alegerilor pentru Primăria Capitalei, l-au determinat să părăsească ședința:

„Lipsa dialogului m-a făcut să vin cu această soluție Am primit o doză mare de orgoliu și transmisii live în timpul ședinței.”, a spus Grindeanu.

Cu ce propunere a venit PSD în cadrul ședinței

PSD a propus formarea unui grup pentru a realiza un nou proiect al legii pensiilor speciale, însă, propunerea a fost respinsă de ceilalți membri ai coaliției. Grindeanu a mai precizat că proiectul depus la CCR ar fi fost respins și pe fond, conform unor informații e care le are pe surse: „Înțeleg, pe surse, că proiectul dacă ar fi trecut de primul pas, ar fi avut obiecții și pe fond.”