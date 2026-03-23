Acasa » Politică » Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările

Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările

Ana Maria
23 mart. 2026, 14:52
Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce a atacat AUR bugetul pe 2026 la Curtea Constituțională
  2. AUR a sesizat Curtea Constituțională. Ce nereguli reclamă partidul în procedura de adoptare
  3. Este bugetul construit pe estimări nerealiste?
  4. Ce nemulțumiri există legate de pensii și legislația fiscală
  5. AUR a sesizat Curtea Constituțională. Ce solicită partidul lui Simion

UPDATE 15:20: AUR a sesizat Curtea Constituțională. Astfel că CCR va analiza joi sesizările depuse de AUR privind legea bugetului de stat pentru 2026 și legea bugetului asigurărilor sociale, potrivit Agerpres.

Alianța pentru Unirea Românilor a atacat la CCR aceste acte normative, cerând „blocarea aplicării unor legi considerate profund afectate de nereguli” și sancționarea „abaterilor unei guvernări care adoptă măsuri în defavoarea propriilor cetățeni”.

Știrea inițială

AUR a sesizat Curtea Constituțională privind bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale pe 2026, acuzând nereguli grave și adoptare accelerată în Parlament.

De ce a atacat AUR bugetul pe 2026 la Curtea Constituțională

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că a depus sesizări la Curtea Constituțională în legătură cu bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2026, invocând posibile încălcări ale prevederilor constituționale.

Potrivit reprezentanților formațiunii, demersul vizează două acte normative distincte, aprobate de Parlament în data de 20 martie 2026, pe care le consideră adoptate în condiții discutabile.

AUR a sesizat Curtea Constituțională. Ce nereguli reclamă partidul în procedura de adoptare

AUR susține că modul în care au fost votate cele două bugete ridică semne de întrebare și acuză o procedură accelerată care ar fi limitat dezbaterile parlamentare.

Reprezentanții partidului afirmă că timpul alocat analizării documentelor a fost prea scurt, ceea ce ar fi afectat capacitatea legislativului de a evalua în mod corect impactul măsurilor propuse.

În acest context, formațiunea atrage atenția că adoptarea rapidă a unor legi cu impact major asupra populației poate afecta transparența și legitimitatea procesului legislativ.

Este bugetul construit pe estimări nerealiste?

Printre criticile formulate se regăsește și modul de fundamentare a bugetului. AUR susține că acesta ar fi bazat pe prognoze economice prea optimiste, care nu reflectă situația reală a economiei.

Potrivit partidului, astfel de estimări ar putea conduce la dezechilibre în execuția bugetară și la dificultăți în implementarea măsurilor asumate, potrivit Știripesurse.

Ce nemulțumiri există legate de pensii și legislația fiscală

Formațiunea critică și decizia privind neindexarea pensiilor conform legislației în vigoare, considerând că această măsură afectează drepturile beneficiarilor și stabilitatea cadrului legal.

De asemenea, AUR reclamă utilizarea frecventă a derogărilor de la regulile fiscal-bugetare și ignorarea unor avize importante, inclusiv cele venite din partea Consiliului Economic și Social.

Totodată, partidul acuză lipsa unui dialog real cu partenerii sociali în procesul de elaborare a bugetului.

AUR a sesizat Curtea Constituțională. Ce solicită partidul lui Simion

Prin sesizările depuse, AUR cere Curții Constituționale să blocheze intrarea în vigoare a legilor bugetare pentru 2026 și să verifice dacă procedurile de adoptare au respectat normele constituționale.

Decizia judecătorilor constituționali ar putea avea un impact major asupra modului în care vor fi aplicate prevederile bugetare în perioada următoare.

Politică
