AUR exclude colaborarea cu Victor Ponta. „E un trădător politic, un impostor lipsit de principii”

AUR a exclus o colaborare iar prim-vicepreședintele partidului Marius Lulea îl descrie ca fiind un „trădător politic, un impostor lipsit de principii”.

Critici dure la adresa lui Victor Ponta din partea AUR

Marius Lulea a transmis că partidul AUR nu va colabora cu Victor Ponta pe care l-a criticat dur și spune că el este contrarul principiilor morale pe care susținătorii AUR le vor de la conducerea țării, conform Ș .

exclude orice variantă de colaborare cu Victor Ponta şi cu şandramaua lui politică pe care a creat-o. Românii, în cadrul acestor alegeri au vorbit limpede: Victor Ponta nu are ce să caute în politica românească, iar rezultatul pe care îl are confirmă ceea ce noi ştiam, că el nu este niciun suveranist. Da, putem spune că e un trădător politic, un impostor lipsit de principii, că este preocupat doar de propriile avantaje. Iată, acum încearcă să se agaţe din nou de nişte funcţii sau de nişte idei. Să nu uităm că el şi-a abandonat propriul partid. (…) El este total contrar principiilor morale pe care votanţii AUR şi le doresc de la clasa politică”, a declarat Lulea la Realitatea Plus.

Acesta a adăugat că nu va face nicio înțelegere ascunsă și le cere oamenilor să nu asociere partidul cu Victor Ponta.

„Vă rugăm, nu mai asociaţi numele AUR cu numele lui Victor Ponta. Este o chestiune extrem de nocivă”, a spus el.

Ponta va face campanie pentru unul dintre cei doi candidați la președinție

Victor Ponta a candidat ca independent la alegerile prezidențiale și a fost clasa pe locul patru. El a transmis că acest Guvern nu va mai rezista mult și că după data de 18 mai vor veni niște vremuri foarte grele pentru români. Ponta a anunțat că va face campanie pentru unul dintre cei doi candidați rămași în cursa pentru Cotroceni, iar după ce se va consulta cu echipa sa va lua o decizie.

„Eu o să mă sfătuiesc cu echipa mea, vedeţi că nu vor să îi las la vatră. Vor să muncească în campanie. Ne sfătuim, nu în noaptea asta, nu mâine, mâine ne odihnim, şi de marţi, probabil că o să fim în campanie. Dacă vor să mai facă campanie încă 10 zile, facem împreună. Pentru unul dintre cei doi’, a spus Ponta, duminică noaptea.