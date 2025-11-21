Ilie Bolojan, care ocupă și funcția de senator, le-a sugerat colegilor săi din Parlament că și-ar putea reduce sumele forfetare cu 10%, dar nu și indemnizațiile personale.

Ilie Bolojan sugerează parlamentarilor să-și taie din forfetare

Senatorii și deputații și-au majorat, preventiv, sumele forfetare, cu 50%, la începutul anului 2023, când era previzibilă. Mai grav, tot atunci și-au dat o derogare care le permite să cheltuie jumătate din banii primiți fără să prezinte documente justificative. Printre beneficiarii acestor privilegii este chiar Ilie Bolojan, în calitate de senator.

Premierul sugerează, acum, că senatorii și deputații ar putea renunța la o mică parte din forfetare, doar 10%. Un parlamentar încasează, sub formă de sume forfetare 35.500 de lei lunar. O reducere de 10% din suma forfetară înseamnă 3.500 de lei.

„Sper în perioada următoare, discutând toate aspectele care au fost contradictorii în aceste zile, să ajungem la o soluţie în aşa fel încât fiecare instituţie, de la Parlamentul României, nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari, de exemplu, la alte instituţii, participă la acest efort în aşa fel încât să trecem România cât mai repede prin această situaţie dificilă”, a declarat Bolojan.

Șeful guvernului nu spune nimic, însă, despre indemnizațiile personale ale deputaților și senatorilor care ajung la peste 11.000 de lei lunar net. Premierul nu are în vedere o astfel de măsură. De altfel, la începutul mandatului, într-o altă conferință de presă, Bolojan spunea că nu este de acord să-și reducă salariul, măcar, simbolic, în semn de solidaritate, pentru că nu este populist.

Parlamentul instituție cu risc ridicat de evaziune

Anual, din 2023, cheltuie aproape 100 de milioane de lei, în totală , fără să fie obligați să prezinte documente justificative. Ei completează doar o declarație pe proprie răspundere. Astfel, Parlamentul a devenit o instituție cu risc crescut de evaziune fiscală. Iar fiecare parlamentar poate fi privit ca un potențial evazionist fiscal sau chiar infractor.

Pe 10 februarie 2023, a fost adoptată o hotărâre a Birourilor Permanente ale celor două camere parlamentare. Prin această hotărâre valoarea sumei forfetare la care are dreptul fiecare parlamentar a fost majorată la 35.500 de de lei. Dar nu acest lucru este cel mai grav, pentru că parlamentarii își acodă cu regularitate privilegii și beneficii.

Cel mai grav este că jumătate din această sumă nu trebuie justificată cu facturi și chitanțe, ci doar printr-o scurtă declarație pe proprie răspundere care nu este verificată de nimeni. Practic, parlamentarii și-au dat o derogare de la legea fiscală care le permite să facă evaziune fără a risca sancțiuni din partea ANAF.

Suma care nu trebuie justificată este de 17.750 lei, lunar, de fiecare senator și deputat. În total se adună 8.236.000 lei (464 parlamentari x 17.750 de lei), iar anual valoarea ajunge la 98.832.000 lei, aproape 100 de milioane de lei.

Ilie Bolojan a refuzat să-și taie din indemnizații

Ilie Bolojan spune că și parlamentarii ar putea renunța un picuț la privilegiile lor. Doar 10% din sumele forfetare, iar nu din îndemnizația salarială. Se întâmplă cu două luni înainte să intre în vigoare majorările de taxe și impozite locale, de până la 80%, tăieri salariale de 10% și alte măsuri care plasează povara recuperării deficitului exclusiv pe spatele românilor de rând.

Anterior, însă, la începutul mandatului, același Bolojan refuza o astfel de reducere măcar simbolică. Spunea că nu este populist ca să-și taie din veniturile personale.

„Fiecare om are posibilitatea să facă gesturi așa cum consideră de cuviință. Cei ce mă știu știu că, în general, nu fac gesturi populiste. Dar, fiecare om decide așa cum consideră de cuviință. O să vă anunț în perioada următoare dacă va fi cazul de astfel de lucruri”, spunea atunci premierul.

Politicienii țin cu dinții de beneficii

Ilie Bolojan nu a fost singurul reticient la reducerea privilegiilor pentru parlamentari. Înaintea sa, un punct de vedere similar, categoric, a fost exprimat de Tanczos Barna, actualul vicepremier, fost ministru de Finanțe. La începutul anului, acesta a luat apărarea parlamentarilor spunând că nu au de ce să-și reducă privilegiile financiare.

„Parlamentarii au un salariu lunar și primesc o sumă pentru funcționarea cabinetelor sau birourilor parlamentare, mai bine zis. Acele sume sunt înghețate de ani de zile, inclusiv salariile parlamentarilor sunt înghețate, așa că lucrurile nu au fost modificate. Sunt prevăzute în buget așa cum au fost prinse și anul trecut”, spunea Tanczos Barna, în luna februarie.

În realitate, așa cum am arătat, parlamentarii și-au mărit cu 50% sumele forfetare, suficient pentru a acoperi devalorizarea provocată de inflație sau alte majorări de taxe și impozite. În plus, dat fiind că nu trebuie să justifice decât jumătate din sumele forfetare primite, nimic nu-i împiedică să le folosească în interes personal.