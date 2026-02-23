Senatorul Daniel Zamfir, PSD, acuză menținerea unei sinecuri politice pentru USR, de către Mircea Abdrudean, omul lăsat de Ilie Bolojan în locul lui, la conducerea Senatului.

Acuzații aduse de senatorul Daniel Zamfir

Senatul trebuie să funcţioneze cu doi secretari generali adjuncţi, iar nu cu trei, susține senatorul Daniel Zamfir. El acuză colegii din că nu respectă memorandumul, adoptat anul trecut, cu privire la reducerea cheltuielilor.

„Este şi pentru mine o surpriză să constat că, iată, memorandumul pe care l-am adoptat noi în Senat şi a fost propus de domnul prim-ministru Bolojan, în care trebuiam să reducem aparatul propriu cu doi secretari adjuncţi, constat că un secretar general adjunct, cel pe care USR l-a nominalizat în funcţie, rămâne în continuare”, a declarat Daniel Zamfir.

Politicianul PSD solicită ca sinecura alocată USR să fie desființată de urgență. Totodată, le cere parlamentarilor USR să renunțe la dublul limbaj pe care îl folosesc. Întrebat de ce trebuie să plece secretarul general adjunct de la USR şi nu de la PSD sau UDMR, Zamfir a replicat că PSD are cea mai mare pondere în Parlament. „”, a subliniat social-democratul.

„Ca atare, această decizie trebuie remediată şi aş face apel la colegii de la USR să nu mai aibă dublu limbaj. Atunci când e vorba de persoanele pe care ei le susţin, iată, din păcate, se încalcă acest memorandum care ar fi trebuit să fie încă de câteva luni bune de zile pus în practică. (…) Ca urmare, postul de secretar general adjunct, evident, revine PSD. (…) Vedem cum stau lucrurile. Important este că în acest moment este o situaţie inacceptabilă pe care trebuie să o închidem”, a declarat Zamfir.

Senatul și-a majorat bugetul în vremuri de austeritate

În vreme ce românii luptă cu sărăcia și fac eforturi să supraviețuiască politicii de austeritate impusă de guvernul, politicienii își protejează interesele. , condus de , colaboratorul apropiat al lui Ilie Bolojan și-a votat o majorare a bugetului pentru acest an, 2026, invocând creșterea „inflației”. Instituția nu consideră.

„Senatul României a adoptat bugetul pentru anul 2026, un buget construit pe principii de responsabilitate în cheltuirea banului public, control strict al costurilor şi prioritizarea cheltuielilor absolut necesare pentru funcţionarea instituţiei. Bugetul total al Senatului pentru 2026 este de 279,9 milioane lei, o creştere moderată faţă de anul precedent, determinată în principal de inflaţie şi de obligaţii legale care nu pot fi evitate”, transmitea la momentul respectiv, Mircea Abrudean.

O creștere moderată care depășește bugetul aprobat inițial, în 2025, de 276,9 milioane lei, ca și pe cel de „criză”, de 264 milioane lei, rzultat în urma rectificării.

„Inflația” la care apelează politicienii ca să-și umfle buzunarele, este ignorată, însă, de actuala guvernare când vine vorba despre pensionari. Cei care suportă cel mai greu perioada de austeritate. De la început, măsurile destinate recuperării deficitului au fost îndreptate exclusiv împotriva românilor de rând. Aceasta în vreme ce nomenklatura politică, sinecuriștii de partid și rețelele clientelare beneficiază în continuare de privilegii.

Dublul limbaj la care face referire senatorul Daniel Zamfir

Un exemplu de dublu limbaj, la care face referire senatorul Daniel Zamfir, a fost oferit de colegul său, , șeful grupului USR din Senat. În vreme ce, în discursul oficial, se pretinde reformist, îngrijorat cu risipa din fondurile bugetare, își schimbă total părerea când vine vorba despre privilegiile și beneficiile personale. Într-un fel vorbea când s-a pus problema reducerii sumelor forfetare pentru parlamentari, cu 10%…

„Am şi spus colegilor mei şi asta vreau doar să o subliniem: când se discută despre suma forfetară a parlamentarilor nu discutăm despre nişte bani discreţionari pe care îi băgăm în buzunar. Ori, atunci când spunem despre 10% tăiere a sumei forfetare, pentru un parlamentar onest, muncitor şi care şi-a pus suma forfetară în slujba cetăţenilor o să însemne, de asemenea, oameni care pleacă acasă, care nu mai pot să rămână consilieri în cabinetul parlamentar. Şi aceasta din nou e o chestiune care trebuie tratată cu seriozitate”, spunea Pălărie, vizat de tăierea forfetarelor.

Cu totul alt discurs avea anterior, când tăierile bugetare și concedierile colective îi vizau pe funcționarii de carieră:

„Pe zona de administraţie publică locală, USR a solicitat şi a sprijinit ideea domnului premier Bolojan de a avea o reducere, cred că era 40 sau 45% din posturi, lucru care ar fi însemnat eliberarea din funcţie a peste 14.000 de oameni. (…) 14.000 de oameni înseamnă, la un calcul, vreo 300 de oameni pe judeţ, înseamnă, deşi nu e corect calculul şi exerciţiul, vreo cinci oameni pe unitatea administrativ-teritorială. Deci, nu un volum foarte mare de oameni. Acest efort sau sacrificiu s-ar fi absorbit, zic eu, cu uşurinţă în societate şi da, chiar dacă 14.000 sună mult, există nevoi în câmpul muncii, aceşti oameni s-ar putut reintegra în economia de piaţă cu uşurinţă”.