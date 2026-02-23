B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Trei senatori AUR cer bani de la Parlament să plece în SUA. Vor să participe la un eveniment anti-globalist organizat de amica lui Simion, Anna Paulina Luna

Trei senatori AUR cer bani de la Parlament să plece în SUA. Vor să participe la un eveniment anti-globalist organizat de amica lui Simion, Anna Paulina Luna

Adrian A
23 feb. 2026, 12:45
Trei senatori AUR cer bani de la Parlament să plece în SUA. Vor să participe la un eveniment anti-globalist organizat de amica lui Simion, Anna Paulina Luna
Cuprins
  1. Câți bani cer cei trei senatori AUR
  2. Pe urmele lui Simion

Trei senatori AUR cer bani publici pentru a merge în Statele Unite să denigreze Uniunea Europeană și politica globalistă a Uniunii. 

Câți bani cer cei trei senatori AUR

Cei trei senatori AUR, Andrei Emil Dîrlău, Ștefan Geamănu și Ciprian Iacob, au depus la Senat un document prin care cer bani publici ca să participe la un eveniment anti-globalist în SUA. Ei cer de la Senat bani de avion, diurnă și asigurare. Nu mai puțin de 45.000 de lei ar avea nevoie senatorii să meargă în SUA să denigreze Uniunea Europeană și, implicit, România.

Concret, ei vor să participe în perioada 4-5 martie, în Washington, la summit-ul inaugural al Alianței Națiunilor Suverane, despre care spun că este organizat în colaborare cu politiciana Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților din SUA.

Alianța luptă împotriva instituțiilor globaliste, susțin cei trei senatori AUR în cererea depusă la Senat.

Pe urmele lui Simion

Anna Paulina Luna este amică cu George Simion și ambii au fost personaje principale în celebra scenă a tortului în forma Groenlandei, decorat cu drapelul SUA.

Mai mult, George Simion este acuzat că a folosit bani publici, exact cum vor acum și cei trei senatori AUR, pentru a denigra România în Statele Unite. Concret, George Simion este acuzat că a făcut lobby împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției. Acuzațiile vin de la Dragoș Sprânceană, care afirmă că a aflat acest lucru chiar de la Simion, care se lăuda cu acțiunile lui contra statului.

„Ne-a spus clar, negru pe alb: Coaliţia merită asta, merită aia… Că a vorbit cu persoana X, cu persoana Y, că a reuşit să convingă Departamentul de Stat american şi alte persoane, arătând exact ce a făcut România şi cum s-a calificat România pentru programul de Visa Waiver, să ia o acţiune.
Adică acţiunea a fost indirectă, să fie România scoasă din Visa Waiver.

Comportamentul domnului Simion este foarte cunoscut. Vine prin America, bate pe la uşi şi încearcă să arunce cu milioane. Nu prea i-a ieşit nicio chestie până acum, a început să ceară banii înapoi americanilor. Îl sfătuiesc să se calmeze, n-o să primească niciodată 4,5 milioane de dolari. Tocmai ce i-a pierdut încercând să o altă întâlnire cu Donald Trump şi JD VanceSumele care se vehiculează aici… 4,5 milioane de dolari reprezintă un pix. Preşedintele SUA a ajuns la un nivel de negociere de trilioane şi de sute de miliarde. 

În primul rând, e legal? Sau e legal ca politicienii să dea bani pentru trafic de influenţă peste hotare”, a declarat Dragoș Sprânceană.

Tags:
Citește și...
Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)
Politică
Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)
Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)
Politică
Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)
Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
Politică
Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
Nazare: Bugetul pe 2026 e construit fără majorări de taxe și de TVA / Ce creștere economică vom avea anul acesta
Politică
Nazare: Bugetul pe 2026 e construit fără majorări de taxe și de TVA / Ce creștere economică vom avea anul acesta
Nazare: Inflația va începe să scadă din vară și ar putea ajunge la 4% până la finalul anului / Ce spune ministrul Finanțelor despre creșterea pensiilor
Politică
Nazare: Inflația va începe să scadă din vară și ar putea ajunge la 4% până la finalul anului / Ce spune ministrul Finanțelor despre creșterea pensiilor
Reacția ministrului Sănătății, după ce a fost criticat că a creat panică în cazul avionului întors pe Aeroportul Otopeni: „Este dezamăgitor”
Politică
Reacția ministrului Sănătății, după ce a fost criticat că a creat panică în cazul avionului întors pe Aeroportul Otopeni: „Este dezamăgitor”
Lovitură grea pentru pensionarii români. Ce se întâmplă, în acest an, cu pensiile lor
Politică
Lovitură grea pentru pensionarii români. Ce se întâmplă, în acest an, cu pensiile lor
Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
Politică
Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
Politică
Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
Surse: Negocieri între SUA și România. Când ar putea veni Marco Rubio în România și cum se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
Politică
Surse: Negocieri între SUA și România. Când ar putea veni Marco Rubio în România și cum se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
Ultima oră
14:14 - Cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu. Eliza e studentă la două facultăți și urmează pașii în carieră ai mamei sale (VIDEO, FOTO)
14:02 - DSP Sibiu: Postul nu este o dietă cu pâine și zacuscă. Recomandări pentru o alimentație echilibrată în perioada Postului Mare
13:59 - Cine va câștiga Survivor 2026? Călin Donca a dezvăluit tot după ce a fost eliminat din competiție
13:52 - Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)
13:32 - Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)
13:31 - Tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu și Horațiu Potra așteaptă decizia de începere a procesului (VIDEO)
13:31 - Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
13:15 - Greșeala pe care o facem în fiecare seară și care ne afectează somnul. Ce au descoperit cercetătorii
12:59 - Locul unde se angajează frizeri, bucătari și electricieni, iar salariul pornește de la 35.000 de euro
12:57 - Cum s-au răzbunat 4 indivizi din Iași pe un bărbat care ajutase Justiția într-un dosar penal