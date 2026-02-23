Trei senatori AUR cer bani de la Parlament să plece în SUA. Vor să participe la un eveniment anti-globalist organizat de amica lui Simion, Anna Paulina Luna

Trei senatori AUR cer bani publici pentru a merge în Statele Unite să denigreze Uniunea Europeană și politica globalistă a Uniunii.

Câți bani cer cei trei senatori AUR

Cei trei senatori AUR, Andrei Emil Dîrlău, Ștefan Geamănu și Ciprian Iacob, au depus la Senat un document prin care cer bani publici ca să participe la un eveniment anti-globalist în SUA. Ei cer de la Senat bani de avion, diurnă și asigurare. Nu mai puțin de 45.000 de lei ar avea nevoie senatorii să meargă în SUA să denigreze Uniunea Europeană și, implicit, România.

Concret, ei vor să participe în perioada 4-5 martie, în Washington, la summit-ul inaugural al Alianței Națiunilor Suverane, despre care spun că este organizat în colaborare cu politiciana Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților din SUA.

Alianța luptă împotriva instituțiilor globaliste, susțin cei trei senatori AUR în cererea depusă la .

Pe urmele lui Simion

Anna Paulina Luna este amică cu George Simion și ambii au fost personaje principale în celebra .

Mai mult, George Simion este acuzat că a folosit bani publici, exact cum vor acum și cei trei senatori AUR, pentru a denigra România în Statele Unite. Concret, George Simion este acuzat că a făcut lobby împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției. Acuzațiile vin de la , care afirmă că a aflat acest lucru chiar de la Simion, care se lăuda cu acțiunile lui contra statului.

„Ne-a spus clar, negru pe alb: Coaliţia merită asta, merită aia… Că a vorbit cu persoana X, cu persoana Y, că a reuşit să convingă Departamentul de Stat american şi alte persoane, arătând exact ce a făcut România şi cum s-a calificat România pentru programul de Visa Waiver, să ia o acţiune.

Adică acţiunea a fost indirectă, să fie România scoasă din Visa Waiver.

Comportamentul domnului Simion este foarte cunoscut. Vine prin America, bate pe la uşi şi încearcă să arunce cu milioane. Nu prea i-a ieşit nicio chestie până acum, a început să ceară banii înapoi americanilor. Îl sfătuiesc să se calmeze, n-o să primească niciodată 4,5 milioane de dolari. Tocmai ce i-a pierdut încercând să o altă întâlnire cu Donald Trump şi JD Vance. Sumele care se vehiculează aici… 4,5 milioane de dolari reprezintă un pix. Preşedintele SUA a ajuns la un nivel de negociere de trilioane şi de sute de miliarde.

În primul rând, e legal? Sau e legal ca politicienii să dea bani pentru trafic de influenţă peste hotare”, a declarat Dragoș Sprânceană.