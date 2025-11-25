Parlamentarii USR, la fel ca și ceilalți își apără privilegiile și beneficiile din bani publici, chiar dacă, în discursul oficial se pretind reformiști, îngrijorați grijulii cu fondurile bugetare.

Parlamentarii USR n-ar vrea să renunțe la forfetare

Parlamentarii USR, la fel ca ceilalți, strâmbă din nas când sunt vizați de tăieri privilegii și beneficii din bani publici. E același tip de atitudine ca și la premierul Ilie Bolojan care a refuzat să-și reducă indemnizațiile, de la Senat și de la guvern, pe motiv că nu este populist.

Foarte fermi când se propun concedieri colective sau la funcționarii de carieră, cei din USR își schimbă atitudinea când apare riscul ca tăierile de beneficii să-i vizeze direct. Cer discuții, negocieri politice și fac apel la milă pentru soarta băieților de la partid care ar ajunge șomeri. A exprimat-o cât se poate de clar Ștefan Pălărie, șeful grupului senatorilor USR.

Senatorul Pălărie a comentat propunerea premierului Ilie Bolojan ca parlamentarii să-și reducă cu 10% din sumele forfetare. Asta după ce același premier a anunțat că va tăia salariile funcționarilor de carieră cu același procent. Vizat direct de o asemenea tăiere, senatorul USR nu mai este atât de ferm precum era când cerea sacrificii sociale din partea funcționarilor.

„Eu, personal, în privinţa în privinţa mea ca parlamentar, sunt de acord. Consider că e o chestiune în care arătăm încă o dată că sacrificiul pe care îl fac românii în perioada aceasta e dus pe umeri, în egală măsură, de către toată lumea. Va trebui să fie o decizie politică şi ştiu că au mai fost discuţii referitoare la subiectul acesta legat de Parlament”, a început Pălărie, în ton cu poziția oficială a partidului.

Senatorul Pălărie plânge de mila consilierilor

În următoarele fraze, senatorul a început s-o întoarcă, „vorbind de principiu”. În primul rând, ne-a dat asigurări că sumele forfetare nu sunt bani discreționari de care beneficiază parlamentarii USR și restul. În realitate, însă, așa cum am mai arătat parlamentarii pot folosi discreționar jumătate din sumele forfetare, fără să prezinte documente justificative.

„Am şi spus colegilor mei şi asta vreau doar să o subliniem: când se discută despre suma forfetară a parlamentarilor nu discutăm despre nişte bani discreţionari pe care îi băgăm în buzunar”, a mai spus Pălărie.

Senatorul USR a continuat, vorbind despre „parlamentarii onești” care folosesc banii ca să angajeze oameni la cabinetele parlamentare. Iar reducerea, forfetarelor, a mai spus Pălărie, ar însemna concedierea unor angajați. Ceea ce, în opinia sa, trebuie tratat cu toată seriozitatea. În 99,9% din cazuri la cabintele parlamentare sunt angajați membri de partid care îndeplinesc diferite comisioane nu consilieri în adevăratul sens al cuvântului.

„Ori, atunci când spunem despre 10% tăiere a sumei forfetare, pentru un parlamentar onest, muncitor şi care şi-a pus suma forfetară în slujba cetăţenilor o să însemne, de asemenea, oameni care pleacă acasă, care nu mai pot să rămână consilieri în cabinetul parlamentar. Şi aceasta din nou e o chestiune care trebuie tratată cu seriozitate”.

Ștefan Pălărie, adeptul concedierilor colective

Când vine vorba despre proprii consilieri – angajați de la partid – Ștefan Pălărie, ca toți parlamentarii USR, cere o discuție serioasă. Altă atitudine avea, însă, în urmă cu câteva luni, când Ilie Bolojan cerea concedieri colective din sistemul public. 19.000 de oameni, nu reprezenta mare lucru pentru șeful senatorilor USR care considera că este vorba despre un sacrificiu necesar.

„Pe zona de administraţie publică locală, USR a solicitat şi a sprijinit ideea domnului premier Bolojan de a avea o reducere, cred că era 40 sau 45% din posturi, lucru care ar fi însemnat eliberarea din funcţie a peste 14.000 de oameni. (…) 14.000 de oameni înseamnă, la un calcul, vreo 300 de oameni pe judeţ, înseamnă, deşi nu e corect calculul şi exerciţiul, vreo cinci oameni pe unitatea administrativ-teritorială. Deci, nu un volum foarte mare de oameni. Acest efort sau sacrificiu s-ar fi absorbit, zic eu, cu uşurinţă în societate şi da, chiar dacă 14.000 sună mult, există nevoi în câmpul muncii, aceşti oameni s-ar putut reintegra în economia de piaţă cu uşurinţă”, spunea același Pălărie la începutul lunii octombrie.

Tot în acea perioadă, premierul Bolojan a avansat scenariul în care un funcționar public ar putea lucra pentru mai multe primării. Or, același principiu ar putea fi aplicat și pentru parlamentari. După reducerea sumelor forfetare, aceștia ar putea angaja în comun consilierii de care au nevoie, cu jumătate de normă. Aceștia ar putea colabora la elaborarea unor proiecte legislative sau în alte demersuri.

Parlamentarii cheltuie 20 de milioane de euro pe an fără să dea socoteală

sugera, într-o conferință de presă că parlamentarii și-ar putea reduce cu 10%. Practic ar fi vorba despre 3.550 de lei, în condițiile în care, lunar, un deputat sau un senator primește 35.500 de lei. Iar din acești bani poate cheltui jumătate, 17.750 de lei fără acte justificative. Este obligat să dea o declarație pe propria răspundere.

Acest lucru datează din 10 februarie 2023, când a fost adoptată Hotărârea nr. 3 a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Documentul modifică și completează anexa la Hotărârea Birourilor Permanente nr. 5/2013 privind „Normele privind modul de utilizare și justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare și funcționare a birourilor parlamentare”.

Concret, la acel moment, când criza fiscal-bugetară se întrevedea, deja, parlamentarii au avut grijă să se pună la adăpost. Ei și-au majorat sumele forfetare până la 35.500 de lei pe lună. Mai mult, și-au dat derogare să comită evaziune fiscală, stabilind că nu trebuie să depună documente justificative pentru 17.750 de lei pe lună. Totodată, au decis ca sumele necheltuite într-o lună să fie reportate pentru luna următoare.

Practic acești bani pot fi folosiți la orice vă trece prin cap, de la finanțarea unor infracțiuni grave: trafic de droguri, angajarea unor prostituate, campanii de manipulare și dezinformare etc. până la, să nu fim răi, acte de binefacere: donații pentru construcția unui spital destinat bolnavilor de cancer.

a relatat despre această situație, atrăgând atenția că Parlamentul funcționează, de câțiva ani ca instituție cu risc ridicate de evaziune. În total este vorba despre 8.236.000 lei (464 parlamentari x 17.750 de lei), iar anual valoarea ajunge la 98.832.000 lei, aproape 20 de milioane de euro.

Ne-populistul Ilie Bolojan

Zilele trecute, după ce a anunțat un nou val de măsuri de austeritate pentru populație, începând cu anul viitor, premierul Ilie Bolojan sugera, cu jumătate de glas, că și parlamentarii și-ar putea reduce forfetarele cu 10%. O reducere corectă ar fi de 50%, adică suma pe care aceștia o ascund refuzând să o justifice cu documente.

„Sper în perioada următoare, discutând toate aspectele care au fost contradictorii în aceste zile, să ajungem la o soluţie în aşa fel încât fiecare instituţie, de la Parlamentul României, nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari, de exemplu, la alte instituţii, participă la acest efort în aşa fel încât să trecem România cât mai repede prin această situaţie dificilă”, a spunea Bolojan.

Același Bolojan refuza, însă, să-și taie din propria indemnizație pe motiv că nu este populist pentru a-și reduce veniturile personale. Făcea această declarație la începutul mandatului, când anunța tăieri salariale la funcționari.

„Fiecare om are posibilitatea să facă gesturi așa cum consideră de cuviință. Cei ce mă știu știu că, în general, nu fac gesturi populiste. Dar, fiecare om decide așa cum consideră de cuviință. O să vă anunț în perioada următoare dacă va fi cazul de astfel de lucruri”, spunea atunci premierul.

Politicienii țin cu dinții de beneficii

Ilie Bolojan au Ștefan Pălărie nu a fost singurii reticienți la reducerea privilegiilor pentru parlamentarii în funcție. Înaintea lor s-a exprimat, foarte ferm, Tanczos Barna, actualul vicepremier, fost ministru de Finanțe. La începutul anului, el a luat apărarea deputaților și senatorilor spunând că aceștia „s-au sacrificat” deja.

„Parlamentarii au un salariu lunar și primesc o sumă pentru funcționarea cabinetelor sau birourilor parlamentare, mai bine zis. Acele sume sunt înghețate de ani de zile, inclusiv salariile parlamentarilor sunt înghețate, așa că lucrurile nu au fost modificate. Sunt prevăzute în buget așa cum au fost prinse și anul trecut”, spunea Tanczos Barna, în luna februarie.

În realitate, așa cum am arătat, parlamentarii și-au mărit cu 50% sumele forfetare, în februarie 2023, chiar în debutul crizei. Majorarea a fost suficientă pentru a acoperi devalorizarea provocată de inflație sau alte majorări de taxe și impozite. În plus, dat fiind că nu trebuie să justifice decât jumătate din sumele primite, nimic nu-i împiedică să le folosească în interes personal.