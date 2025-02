Baconschi: Toți acești nostalgici, profesioniști ai întoarcerii magice în presupuse ‘epoci de aur’ sunt niște escroci. E o obligație civică de a rezista acestei restaurații de tip național-comunist, pro-putinist, antioccidental

Teodor Baconschi, fost ministru de Externe, a declarat, joi, că nostalgicii și „profesioniștii întoarcerii magice în presupuse ‘epoci de aur’ sunt niște escroci, niște impostori” și că e o datorie civică să rezistăm în fața a ceea ce a numit de tip „național-comunist, pro-putinist, antioccidental, radical eurosceptic”.

„Toți acești nostalgici, profesioniști ai întoarcerii magice în presupuse ‘epoci de aur’ sunt niște escroci, niște impostori, niște oameni care n-au învățat nimic din lecția trecutului recent, nu mai spun din marile lecții în care mari națiuni civilizate s-au afundat și și-au dat foc, practicând exacerbarea naționalismului. Și acești oameni sunt, pur și simplu, inamici publici”, a declarat Teodor Baconschi, în cadrul unei dezbateri, potrivit

Fostul ministru a mai afirmat că nu trebuie să permitem acestor „escroci” să divizeze poporul român: „Victimele acestor oameni trebuie să fie dumirite, lămurite, apropiate, trebuie să fim în dialog unii cu alții, să nu lăsăm această falangă de impostori agresivi să ne despartă de propriul popor și să ne dividă”.

Teodor Baconschi a mai susținut că acești „escroci antreprenori politici” nu pot face parte dintr-un „peisaj democratic normal” și sunt „dușmanii societății deschise”. În opinia sa, e o datorie civică să rezistăm demersurilor

„Deci, asta este o distincție pe care o fac între escrocul antreprenor politic, demagogic, populist, care vinde astfel de fantasme ultra periculoase, și victimele sale, mai mult sau mai puțin naive, chiar dacă în naivitatea asta intră și o doză de pescuit în ape tulburi, deci de intuiție obscură conform căreia ar putea să obțină mai mult dintr-un fel de răsturnare generală a ordinii pe care am reușit s-o construim în această societate, dar nu sunt pentru ideea că ei fac parte dintr-un peisaj democratic normal. Nu.

Sunt dușmanii societății deschise și cred că există o obligație civică de a rezista, mai ales că acum, în cazul unui restaurații de tip național-comunist, pro-putinist, antioccidental, radical eurosceptic, avem, după 35 de ani, cu totul altceva de apărat și anume propriul nostru parcurs ca înscriere personală și comunitară în istorie, tot ce am dobândit, tot ce am acumulat, tot ce am construit, tot ce posedăm”, a mai declarat Teodor Baconschi.