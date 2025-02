Băsescu: America nu e Trump. Trump, la evaziunea fiscală pe care a făcut-o, în România era de mult în pușcărie (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a îndemnat să facem o distincție între Donald Trump, trecătorul președinte al Statelor Unite, și America însăși. Fostul șef de stat a insistat că România trebuie să păstreze bunele relații cu SUA, căci Trump nu va fi veșnic la Casa Albă. Totodată, Băsescu a afirmat că la câtă evaziune fiscală a făcut Trump, acesta era la pușcărie dacă era în România.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Băsescu: În România, Trump era de mult la pușcărie

„America e America, America nu e Trump. , căruia îi place să facă scandal în jurul persoanei lui, un om care în România ar fi fost în pușcărie.

Vreau să fim foarte clari: la în România Trump era de mult în pușcărie. În America poate să ajungă președinte, asta e viața, asta e democrație, dar America nu e Trump. Trump vine și va pleca cu tot cu gașca lui, că ei sunt o gașcă, nu sunt aparat”, a declarat fostul președinte.

Băsescu, apel la continuarea bunelor relații cu SUA

„America rămâne, America e veșnică, Trump e trecător.

Noi trebuie să avem grijă de relația cu America și dacă nu putem discuta rezonabil la cel mai înalt nivel, America are mai multe etaje. Cei care știu America știu foarte bine că America cea decizională e stratificată, cu etaje de analiză, de cunoaștere, etaje de informare… Are multe etaje sub un președinte și America profundă nu e Trump!”, a mai declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV