Fostul președinte Traian Băsescu a catalogat drept „timid” începutul de mandat al actualului președinte, Nicușor Dan. Totodată, acesta i-a criticat pe social-democrați și pe premierul Ilie Bolojan (PNL) că mereu amenință cu ieșirea de la guvernare, respectiv demisia, or asta arată o instabilitate deloc pe placul piețelor internaționale.

Ce a spus Băsescu despre relația Nicușor Dan – Ilie Bolojan

Fostul șef de stat a remarcat faptul că Nicușor Dan are grijă să se distanțeze de măsurile de austeritate luate de premierul Ilie Bolojan. Dacă acest lucru este o tactică având un anumit scop, atunci e o tactică bună, crede Băsescu.

Pe de altă parte, acesta e de părere că Nicușor Dan „are capacitate de analiză”, dar „nu știu dacă are capacitatea de a lua deciziile”.

„Cred că este un început timid. A avut ghinionul să un angajament pe care l-a făcut în scris (acela de a nu crete TVA – n.r.), ceea ce l-a afectat foarte tare în și nu numai. Însă, pe de altă parte, dacă nu este un hazard și este o atitudine tactică, e foarte bine că nu își bagă gâtul în laț amândoi, și premierul, și președintele, cu aceste măsuri pe care Bolojan încearcă să le impună pentru a echilibra situația financiară, pentru a diminua deficitul bugetar.

Este bine dacă unul își asumă și celălalt rămâne mai desprins de responsabilitatea directă, pentru a putea prelua la un moment dat. Dacă este un joc tactic, este un joc bun. În ceea ce îl privește pe Nicușor, nu îl suspectez că nu are capacitate de analiză, dar nu știu dacă are capacitatea de a lua deciziile”, a declarat Traian Băsescu, la

Ce a spus Băsescu despre actuala guvernare

De asemenea, fostul președinte a afirmat că atitudinea unora dintre actualii guvernanți trădează lipsa de experiență.

„E evidentă lipsa de experiență, nu numai a lui Bolojan, dar și a celorlalți. Când aud toată ziua PSD că ies de la guvernare, vine și Bolojan că-și dă demisia. Parcă sunt la un concurs de cine pleacă primul, însă lucrul ăsta afectează foarte mult costul finanțării.

Bancherii se uită la stabilitate, dacă tu ai o majoritate în care un partid, cel mai mare, spune de trei ori pe zi eu plec de la guvernare și vine și premierul care spune tot de trei ori pe zi ”și eu demisionez”, băncile alea se uită cu reticență la tine. Zice: ”bă, o fi dobânda pentru tine 6% dar plătește 7% că pari instabil”. Lucrul ăsta nu face bine, asta arată lipsa de experiență”, a mai susținut fostul șef de stat, pentru

De asemenea, Traian Băsescu a spus că România are, într-adevăr, o situație fiscal-bugetară dificilă, dar și noi tindem să ne „autoflagelăm” și să exagerăm.

„Ce vă pot spune este că mă uitam astăzi, și întâmplător aduc subiectul în vorbă. Am văzut informațiile de la institutul Național de Statistică. Cu toată creșterea TVA, cu toată creșterea taxelor: taxa pe stâlp, toate cele, taxele pe dividende, avem o creștere de 27% în construcții. De ce plângem când construcțiile au o creștere de 27%, ele antrenează foarte mult pe orizontală: producție de ciment, oțel, fier-beton, bitum, pietriș, transport masiv, deci nu înțeleg ce avem cu noi. Că ne prăbușim, că uite.

Eu nu zic că e bine că avem 202 miliarde de euro datorii iar dobânzile sunt extraordinar de mari, plătim 40 de miliarde de euro numai pe dobânzi, pentru că am guvernat cum am guvernat. Dar nu suntem gata să ne prăbușim. Cred c noastră și cu autodiscreditarea noastră”, a mai explicat Traian Băsescu.