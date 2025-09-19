B1 Inregistrari!
Băsescu ironizează „bocitoarele" de la televizor. Cum vede fostul președinte situația actuală a României (VIDEO)

Băsescu ironizează „bocitoarele” de la televizor. Cum vede fostul președinte situația actuală a României (VIDEO)

Adrian Teampău
19 sept. 2025, 18:46
Băsescu ironizează „bocitoarele” de la televizor. Cum vede fostul președinte situația actuală a României (VIDEO)
Cuprins
  1. Traian Băsescu este optimist
  2.  Fostul președinte ironizează „bocitoarele” de la TV
  3. Băsescu nu vrea să arate cu degetul

Traian Băsescu, fostul președinte al României, ironizează bocitoarele politice care prevestesc falimentul României. Potrivit spuselor sale, situația României este dificilă, dar sunt sectoare economice care merg destul de bine.

Traian Băsescu este optimist

Fostul președinte a făcut o serie de comentarii referitoare la actuala situație economică a țării, în contextul crizei fiscal-bugetare. Traian Băsescu este de părere că perspectivele nu sunt tocmai negre în ciuda celor care prevestesc falimentul economic al României. El a declarat că datoria publică este foarte mare și că va trebui plătită de popor, cu tot cu dobânzile uriașe la care s-au împrumutat guvernele.

„Toată lumea plânge că ne scufundăm, că suntem în faliment, că vai de capul nostru. Nu spun că stăm bine. Avem datoria publică de 202 miliarde de euro, incredibil de mare, și va trebui plătită de acest popor, cu dobânzi uriașe. Dar nu suntem chiar scufundați”, a explicat Traian Băsescu, în emisiunea Politica Zilei de la B1 TV.

Potrivit spuselor fostului președinte, datele INS arată că anumite sectoare economice funcționează destul de bine, în ciuda majorărilor de taxe impuse de guvernul condus de Ilie Bolojan. El a dat ca exemplu situația din construcții care are un avans de 27%.

„Mă uitam la cifrele INS care au ieșit chiar zilele acestea. În construcții avem un avans de 27%, în condițiile în care o mare parte din acest avans este dat de construcțiile rezidențiale, de blocuri, la care s-a mărit TVA, la 21%, la apartamente”, a mai spus Băsescu.

 Fostul președinte ironizează „bocitoarele” de la TV

Președintele Traian Băsescu a precizat că situația nu este chiar atât de disperată, în ciuda deficitului și că România are capacitatea să se redreseze și să încheie anul pe creștere economică. În opinia sa, politicienii care apar la televiziune ar trebui să prezinte situația țării în mod obiectiv și să dea speranțe românilor că vor urma și vremuri mai bune.

Nu-i chiar atât de disperată situația așa cum încearcă unii să o prezinte. Avem capacitate de redresare și cred că vom avea creștere economică anul acesta, cu toate bocitoarele pe care le avem la televizor, care spun că orice măsură este un dezastru. Au introdus taxe pe dividende, au mărit TVA la locuințe și, totuși, este o creștere de 27%, la construcții, iulie, față de iunie. De ce să nu încercăm să fim obiectivi cu situația noastră și să mai dăm și o speranță românilor în afară de previziuni negre”, a mai spus Băsescu.

Băsescu nu vrea să arate cu degetul

Fostul șef al statului a mai spus că, spre deosebire de alții care apar în emisiuni de televiziune, nu dorește să se încrie în corul bocitoarelor. De aceea, chiar dacă știe cine este responsabil pentru dezastrul în care a ajuns țara și știe ce ar trebui făcut pentru a remedia situația, preferă să analizeze datele INS. Din aceste informații rezultă, a spus el, că lucrurile nu sunt tocmai disperate.

„Eu sunt printre cei care nu vrea să intre în corul bocitoarelor deși știu cine este responsabil de situația grea în care am ajuns, știu ce ar trebui să se facă, dar observ, din cifrele INS, că nu suntem într-o situație atât de disperată.  Și poate, dacă ne mai înfrânăm puțin și de la consum, deși mulți sunt adepții creșterii consumului, poate reușim și reducerea deficitului balanței de plăți, cum s-a întâmplat în 2011 – 2012”, a precizat fostul președinte.

În stilu-i direct, care l-a caracterizat ca președinte, în timpul celor două mandate, Băsescu a spus ce mesaj le-ar trasmite în acest moment românilor. Aceștia trebuie să aibă siguranța, oferită de conducători, că lucrurile se vor rezolva pozitiv, în favoarea lor.

„Nu suntem într-o situația atât de rea, așa cum este descrisă de foarte mulți și chiar le-aș spune românilor, «fraților e greu, nu întotdeauna suntem conduși cum trebuie, dar tot noi o să ieșim din greutățile acestea și o să mergem înainte cu sprijinul UE, adică al banilor UE»”, a mai spus Băsescu.

