Nicușor Dan, despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan, la acest moment: „În plan uman, se mai întâmplă lucruri”

Președintele României, , a vorbit despre relația sa pe care o are, la acest moment, cu premierul , la (Antena 1). Șeful statului a ținut să sublinieze că relația cu premierul este una normală, bazată pe colaborare.

„Relația cu Ilie Bolojan este o relație corectă, chiar azi am vorbit la telefon pe programul SAFE”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă a avut un schimb de replici cu Bolojan pe tema faptului că nu s-ar fi implicat suficient, Nicușor Dan a spus: „Avem o relaţie preşedinte-Guvern-Parlament care nu a avut tensiuni. Dincolo de asta, în plan uman, se mai întâmplă lucruri.”

De ce consideră președintele că stabilitatea e mai importantă decât diferențele de opinii

În cadrul interviului, președintele a subliniat faptul că ceea ce contează cu adevărat pentru țară este stabilitatea instituțională, nu diferențele de discurs dintre politicieni.

„Ce contează în politica din România e că avem o coaliție care funcționează și avem o relație între președinte, guvern, parlament, în care nu sunt tensiuni. Ce e important e că România, într-o perioadă în care are nevoie de stabilitate, are stabilitate”, a afirmat Nicușor Dan, potrivit .

Ce rezultate a obținut actuala coaliție în primele luni de guvernare

Șeful statului a amintit că noua coaliție guvernează deja de două luni și jumătate și a reușit să treacă prin Parlament un prim pachet de măsuri. De asemenea, a anunțat că un al doilea set de reforme are șanse mari să fie adoptat în curând.

„Asta contează. Ce spun oamenii în relația dintre ei nu contează, e mai puțin important”, a precizat președintele.

Care este mesajul lui Nicușor Dan pentru scena politică

Mesajul transmis de Nicușor Dan este unul clar: România are nevoie de stabilitate și de o colaborare corectă între instituții, indiferent de diferențele de opinie dintre liderii politici.