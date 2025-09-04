B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan, la acest moment: „În plan uman, se mai întâmplă lucruri”

Nicușor Dan, despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan, la acest moment: „În plan uman, se mai întâmplă lucruri”

Ana Maria
04 sept. 2025, 19:50
Nicușor Dan, despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan, la acest moment: În plan uman, se mai întâmplă lucruri
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre relația sa pe care o are, la acest moment, cu premierul Ilie Bolojan, la Observator (Antena 1). Șeful statului a ținut să sublinieze că relația cu premierul este una normală, bazată pe colaborare.

Relația cu Ilie Bolojan este o relație corectă, chiar azi am vorbit la telefon pe programul SAFE”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă a avut un schimb de replici cu Bolojan pe tema faptului că nu s-ar fi implicat suficient, Nicușor Dan a spus: „Avem o relaţie preşedinte-Guvern-Parlament care nu a avut tensiuni. Dincolo de asta, în plan uman, se mai întâmplă lucruri.”

Cuprins:

  • De ce consideră președintele că stabilitatea e mai importantă decât diferențele de opinii
  • Ce rezultate a obținut actuala coaliție în primele luni de guvernare
  • Care este mesajul lui Nicușor Dan pentru scena politică

De ce consideră președintele că stabilitatea e mai importantă decât diferențele de opinii

În cadrul interviului, președintele a subliniat faptul că ceea ce contează cu adevărat pentru țară este stabilitatea instituțională, nu diferențele de discurs dintre politicieni.

Ce contează în politica din România e că avem o coaliție care funcționează și avem o relație între președinte, guvern, parlament, în care nu sunt tensiuni. Ce e important e că România, într-o perioadă în care are nevoie de stabilitate, are stabilitate”, a afirmat Nicușor Dan, potrivit Antena 3 CNN.

Ce rezultate a obținut actuala coaliție în primele luni de guvernare

Șeful statului a amintit că noua coaliție guvernează deja de două luni și jumătate și a reușit să treacă prin Parlament un prim pachet de măsuri. De asemenea, a anunțat că un al doilea set de reforme are șanse mari să fie adoptat în curând.

Asta contează. Ce spun oamenii în relația dintre ei nu contează, e mai puțin important”, a precizat președintele.

Care este mesajul lui Nicușor Dan pentru scena politică

Mesajul transmis de Nicușor Dan este unul clar: România are nevoie de stabilitate și de o colaborare corectă între instituții, indiferent de diferențele de opinie dintre liderii politici.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba
Economic
Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba
Ce notă își dă Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” / Ce a spus președintele despre reforma administrației locale
Politică
Ce notă își dă Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” / Ce a spus președintele despre reforma administrației locale
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
Externe
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
Cine este singurul deputat al Puterii, care a semnat moțiunea de cenzură a AUR: “Am greşit. Am semnat fix ca primarul”
Politică
Cine este singurul deputat al Puterii, care a semnat moțiunea de cenzură a AUR: “Am greşit. Am semnat fix ca primarul”
Ștefan Pălărie (USR): „Nu cred că am ajunge în situația în care să îl susținem pe domnul Daniel Băluță”/„Bucureștenii au nevoie și merită și e nevoie să aibă un primar cu drepturi depline”
Politică
Ștefan Pălărie (USR): „Nu cred că am ajunge în situația în care să îl susținem pe domnul Daniel Băluță”/„Bucureștenii au nevoie și merită și e nevoie să aibă un primar cu drepturi depline”
Reacția lui Florin Spătaru (PSD), după ce ÎCCJ a decis să atace la CCR reforma pensiilor magistraților: „Sper că, așa cum arată legea acum, să îndeplinească toate cerințele constituționale” (VIDEO)
Politică
Reacția lui Florin Spătaru (PSD), după ce ÎCCJ a decis să atace la CCR reforma pensiilor magistraților: „Sper că, așa cum arată legea acum, să îndeplinească toate cerințele constituționale” (VIDEO)
Rareș Hopincă, despre tăierile de personal din administrația locală: „Este mai oportun să avem un buget maximal de salarii pe fiecare UAT”
Politică
Rareș Hopincă, despre tăierile de personal din administrația locală: „Este mai oportun să avem un buget maximal de salarii pe fiecare UAT”
Val de sprijin în social media liberală pentru Ilie Bolojan: Liderii cer reformă până la capăt
Politică
Val de sprijin în social media liberală pentru Ilie Bolojan: Liderii cer reformă până la capăt
Plenul Parlamentului, aproape gol la citirea moțiunilor de cenzură depuse de opoziție
Politică
Plenul Parlamentului, aproape gol la citirea moțiunilor de cenzură depuse de opoziție
Proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, aprobat automat de Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură
Politică
Proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, aprobat automat de Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură
Ultima oră
19:45 - Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba
19:38 - Ce notă își dă Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” / Ce a spus președintele despre reforma administrației locale
19:28 - Sunt sau nu periculoase alimentele reîncălzite în cuptorul cu microunde. Ce spun experții în nutriție
19:19 - Surpriză! Cine va moșteni averea uriașă a lui Giorgio Armani. Nu a fost căsătorit și nici nu are copii
19:12 - Strigător la cer! O adolescentă de 15 ani, victima unei agresiuni sexuale, în Gara de Nord. Ce s-a întâmplat cu agresorul
18:58 - România va primi 300 de refugiați în perioada 2026-2027. Guvernul a aprobat Hotărârea
18:51 - Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
18:48 - Ella Vișan, acaparată de mesaje răutăcioase! Ce a transmis concurenta de la „Insula Iubirii”
18:45 - Ce-a pățit o româncă, la scurt timp după ce a mers să-și facă unghiile cu ojă semipermanentă. Femeia a confirmat toate simptomele
18:29 - De ce fiica lui Ilie Năstase a decis să-și micșoreze sânii. Sfaturile Alessiei pentru femei în situații similare