Nicușor Dan, despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan, la acest moment: „În plan uman, se mai întâmplă lucruri”

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre relația sa pe care o are, la acest moment, cu premierul Ilie Bolojan, la Observator (Antena 1). Șeful statului a ținut să sublinieze că relația cu premierul este una normală, bazată pe colaborare.
„Relația cu Ilie Bolojan este o relație corectă, chiar azi am vorbit la telefon pe programul SAFE”, a declarat Nicușor Dan.
Întrebat dacă a avut un schimb de replici cu Bolojan pe tema faptului că nu s-ar fi implicat suficient, Nicușor Dan a spus: „Avem o relaţie preşedinte-Guvern-Parlament care nu a avut tensiuni. Dincolo de asta, în plan uman, se mai întâmplă lucruri.”
În cadrul interviului, președintele a subliniat faptul că ceea ce contează cu adevărat pentru țară este stabilitatea instituțională, nu diferențele de discurs dintre politicieni.
„Ce contează în politica din România e că avem o coaliție care funcționează și avem o relație între președinte, guvern, parlament, în care nu sunt tensiuni. Ce e important e că România, într-o perioadă în care are nevoie de stabilitate, are stabilitate”, a afirmat Nicușor Dan, potrivit Antena 3 CNN.
Șeful statului a amintit că noua coaliție guvernează deja de două luni și jumătate și a reușit să treacă prin Parlament un prim pachet de măsuri. De asemenea, a anunțat că un al doilea set de reforme are șanse mari să fie adoptat în curând.
„Asta contează. Ce spun oamenii în relația dintre ei nu contează, e mai puțin important”, a precizat președintele.
Mesajul transmis de Nicușor Dan este unul clar: România are nevoie de stabilitate și de o colaborare corectă între instituții, indiferent de diferențele de opinie dintre liderii politici.