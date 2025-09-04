Nicușor Dan, despre majorarea TVA-ului, deși a semnat că nu se va întâmpla acest lucru: “Eu cred că era posibil să evităm asta, Guvernul a făcut alte calcule și așa a rămas”

Președintele a declarat la Observator (Antena 1) că, din punctul său de vedere, putea fi evitată majorarea -ului. Șeful statului a explicat că se puteau lua și alte măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, fără a se atinge de TVA.

Ce a declarat președintele României cu privire la creșterea TVA

Ce a mai spus Nicușor Dan cu privire la măsurile de austeritate

”Vă aduceți aminte că au fost 4-5 săptămâni în care s-au tot făcut calcule. Eu cred că era posibil să evităm asta, Guvernul a făcut alte calcule și așa a rămas.

Nu, nu nimeni a vorbit despre o nouă creștere a TVa. Este o diferență între anul 2025 și anul 2026. Una dintre sursele pentru veniturile statului este la investiții. Când noi ne uitam la jumătatea lui 2025, multe ministere deja aruncau cu banii de investiții ca să nu mai aibă bani la momentul la care premierul le va cere să reducă.

Eu îmi doresc să ajungem la bugetul pe 2026, astfel încât să punem niște limite ale instituțiilor”, a declarat Nicușor Dan, potrivit .

”Când ești nevoit să iei măsurile astea în mare viteză, ești nevoit să te uiți de unde poți să iei banii cel mai rapid,. Toată lumea a întrebat: de ce începeți cu noi? Pentru că era cel mai ușor. Ulterior, în pachetul 2 au venit măsuri pentru CA-uri, pentru administrație, pentru ASF, ANCOM etc.

În pachetul 3 probabil că o să vorbim despre celelate pensii speciale și va exista un echilibru.”, a mai adăugat președintele.