Traian Băsescu desființează strategia candidaților pentru Primăria Capitalei: „Ar fi o minune să câștige". Cine „a căzut în plasă" (VIDEO)

Traian Băsescu desființează strategia candidaților pentru Primăria Capitalei: „Ar fi o minune să câștige”. Cine „a căzut în plasă” (VIDEO)

Ana Maria
10 nov. 2025, 19:21
Traian Băsescu desființează strategia candidaților pentru Primăria Capitalei: Ar fi o minune să câștige. Cine a căzut în plasă (VIDEO)
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Ce spune Traian Băsescu despre competiția electorală pentru Primăria Capitalei
  2. Ce reproșuri îi aduce Băsescu primarului Sectorului 4, Daniel Băluță

Fostul președinte Traian Băsescu a analizat în emisiunea Politica Zilei de la B1 TV, moderată de Ioana Constantin, competiția electorală pentru Primăria Capitalei, calificând-o drept „robustă”, cu o varietate de candidați experimentați.

Ce spune Traian Băsescu despre competiția electorală pentru Primăria Capitalei

Însă, Băsescu avertizează că dreapta a făcut o greșeală strategică esențială, candidând cu doi reprezentanți, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă.

“Sincer, cred că e o competiție robustă, este o competiție în care ai de unde să alegi. Avem primarul de la Sectorul 6, avem primarul de la Sectorul 4, îl avem pe Drulă care este fost ministru, deci oameni cu experiență în administrație.

Dar pentru că veni vorba, mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD-ului și merge cu doi candidați, și cu Ciucu și cu Drulă. Mă tem că s-au creat premizele ca dreapta să nu câștige alegerile, pentru că Băluță, spre exemplu, are și voturile PSD-ului, dar are și o bună parte din voturile AUR. Pentru că mulți din membrii AUR sunt foști simpatizanți, votanți PSD.

Cred că dreapta ar trebui să pună mâna pe hârtie și creion să facă o socoteală și va vedea cu ușurință că nu poate câștiga dacă are doi candidați de dreapta. Sau aproape că nu poate câștiga. Ar fi o minune să câștige.

După părerea mea, au căzut în plasa PSD-ului, care a pus condiția să nu fie candidat unic. Așa ceva încă n-am mai pomenit, ca un partid să pună condiția altor partide dacă să candideze în alianță sau nu. E ridicol”, a precizat fostul președinte.

Ce reproșuri îi aduce Băsescu primarului Sectorului 4, Daniel Băluță

Fostul președinte îl critică dur pe Daniel Băluță pentru modul în care a gestionat reparațiile la Pasajul Unirii. Băsescu acuză Guvernul Ciolacu că a direcționat fonduri către Băluță, ocolind Primăria Capitalei, care ar trebui să fie responsabilă de astfel de lucrări.

“Pe de altă parte, însă, vreau să cred că actualul guvern va îndepărta politica de distrugere a Bucureștiului, generată de Adrian Năstase. El, vrând să facă mandatul meu nesemnificativ, a distribuit, practic a creat legislație nouă, prin care mare parte din veniturile Bucureștiului se duc la sectoare. De asemenea, partea de autoritate. Primarul General habar n-are ce autorizații de construire dau primarii de sectoare. Sau uitați-vă la Pasajul Unirii.

Guvernul n-a dat bani Primăriei Capitalei să repare Pasajul Unirii, dar Ciolacu a dat bani la PSD domnului Băluță să-l repare.

După părerea mea, Băluță s-a descalificat, arată că nu are de ce să vrea să fie primarul general al Capitalei, atâta timp cât acceptă tipul ăsta de trocuri, adică banii cuveniți Primăriei Capitalei să-i fie direcționați lui și pentru ce? Ca să pară că el face ceva. Dar face ceea ce trebuia să facă Primăria Capitalei dacă primea banii”, a mai declarat Traian Băsescu.


