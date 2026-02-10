Traian Băsescu a declarat că există riscul să ajungem în recesiune tehnică și a explicat ce înseamnă acest lucru. Fostul președinte a mai afirmat că dobânzile la împrumuturi reprezintă o povară uriașă pentru România și s-a arătat uluit că într-o situație atât de gravă pentru țară încă mai sunt sectoare întregi care cer măriri de salarii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Ce a spus Băsescu despre recesiunea tehnică

„Categoric există riscul care încă nu e o recesiune reală. Recesiunea tehnică încă menține creștere economică față de anul anterior, dar nu menține creștere de pe trimestru pe trimestru în anul în curs sau față de trimestrul anterior. Deci e de așteptat ori o creștere 0, stagnare, ori o ușoară recesiune, fie ea și tehnică, dar n-are cum să fie altfel când s-au luat atâtea măsuri legate de creșterea taxelor, impozitelor, accizelor.

Pe de o parte ceea ce a frânat economia, iar pe de altă parte reducerea veniturilor la salariați. Deci acest cocktail de măsuri duce la o ușoară recesiune”, a explicat fostul președinte.

Băsescu, despre „bătălia” cu dobânzile la împrumuturi

„Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o bătălie care nu se vede și despre care nu vorbește nimeni, iar această bătălie gigantică e Anul care a trecut, România a plătit 11 miliarde de euro numai dobânzile la împrumuturi. Anul acesta nu am datele, că sunt ținute secret de Ministerul de Finanțe, dar estimez că vor fi cel puțin 15-16 miliarde dobânzi la împrumuturi pe care Guvernul va trebui să le aibă în buget și să le plătească la momentul la care vine scadența pentru dobânzi.

Deci situația e mult mai rea și când văd că sunt sectoare întregi care cer mărirea salariilor îți vine să spui ”în ce țară trăiesc?” sau ”ei pe ce lume sunt?”. România e în riscul foarte mare ca la un moment dat să nu mai poată plăti dobânzile la împrumuturi, nu împrumuturile. Împrumuturile le va plăti, dar dobânzile la împrumuturi nu și asta e faliment”, a mai declarat Traian Băsescu.