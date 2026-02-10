B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Băsescu: Situația e mult mai rea și când văd sectoare întregi care cer mărirea salariilor… îți vine să spui ”ei pe ce lume sunt?”. Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o altă bătălie care nu se vede, dar care e gigantică (VIDEO)

Băsescu: Situația e mult mai rea și când văd sectoare întregi care cer mărirea salariilor… îți vine să spui ”ei pe ce lume sunt?”. Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o altă bătălie care nu se vede, dar care e gigantică (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 feb. 2026, 18:21
Băsescu: Situația e mult mai rea și când văd sectoare întregi care cer mărirea salariilor... îți vine să spui ”ei pe ce lume sunt?”. Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o altă bătălie care nu se vede, dar care e gigantică (VIDEO)
Traian Băsescu Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Băsescu despre recesiunea tehnică
  2. Băsescu, despre „bătălia” cu dobânzile la împrumuturi

Traian Băsescu a declarat că există riscul să ajungem în recesiune tehnică și a explicat ce înseamnă acest lucru. Fostul președinte a mai afirmat că dobânzile la împrumuturi reprezintă o povară uriașă pentru România și s-a arătat uluit că într-o situație atât de gravă pentru țară încă mai sunt sectoare întregi care cer măriri de salarii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Ce a spus Băsescu despre recesiunea tehnică

„Categoric există riscul recesiunii tehnice, care încă nu e o recesiune reală. Recesiunea tehnică încă menține creștere economică față de anul anterior, dar nu menține creștere de pe trimestru pe trimestru în anul în curs sau față de trimestrul anterior. Deci e de așteptat ori o creștere 0, stagnare, ori o ușoară recesiune, fie ea și tehnică, dar n-are cum să fie altfel când s-au luat atâtea măsuri legate de creșterea taxelor, impozitelor, accizelor.

Pe de o parte ceea ce a frânat economia, iar pe de altă parte reducerea veniturilor la salariați. Deci acest cocktail de măsuri duce la o ușoară recesiune”, a explicat fostul președinte.

Băsescu, despre „bătălia” cu dobânzile la împrumuturi

„Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o bătălie care nu se vede și despre care nu vorbește nimeni, iar această bătălie gigantică e cu dobânzile la împrumuturi. Anul care a trecut, România a plătit 11 miliarde de euro numai dobânzile la împrumuturi. Anul acesta nu am datele, că sunt ținute secret de Ministerul de Finanțe, dar estimez că vor fi cel puțin 15-16 miliarde dobânzi la împrumuturi pe care Guvernul va trebui să le aibă în buget și să le plătească la momentul la care vine scadența pentru dobânzi.

Deci situația e mult mai rea și când văd că sunt sectoare întregi care cer mărirea salariilor îți vine să spui ”în ce țară trăiesc?” sau ”ei pe ce lume sunt?”. România e în riscul foarte mare ca la un moment dat să nu mai poată plăti dobânzile la împrumuturi, nu împrumuturile. Împrumuturile le va plăti, dar dobânzile la împrumuturi nu și asta e faliment”, a mai declarat Traian Băsescu.

Tags:
Citește și...
Băsescu: Toți îl înjură pe Bolojan, nimeni nu vrea să-i ia locul. Toți sunt conștienți că tot ei au generat criza (VIDEO)
Politică
Băsescu: Toți îl înjură pe Bolojan, nimeni nu vrea să-i ia locul. Toți sunt conștienți că tot ei au generat criza (VIDEO)
Ce ar fi făcut Băsescu în locul lui Bolojan: „Era mult mai bine, chiar dacă bugetarii se supărau” (VIDEO)
Politică
Ce ar fi făcut Băsescu în locul lui Bolojan: „Era mult mai bine, chiar dacă bugetarii se supărau” (VIDEO)
Băsescu: Singura soluție e reforma administrativă / Influența primarilor în alegeri nu mai contează (VIDEO)
Politică
Băsescu: Singura soluție e reforma administrativă / Influența primarilor în alegeri nu mai contează (VIDEO)
Grindeanu, certat de un primar: „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”. Cum s-a apărat liderul PSD
Politică
Grindeanu, certat de un primar: „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”. Cum s-a apărat liderul PSD
Metodele de furt ale politicienilor români. „Umflarea costurilor” și „Externalizarea” sunt într-un top al Chat GPT
Politică
Metodele de furt ale politicienilor români. „Umflarea costurilor” și „Externalizarea” sunt într-un top al Chat GPT
Bolojan sacrifică reforma administrativ-teritorială de dragul concedierilor colective. Momeala pe care le-o aruncă primarilor de comune (Analiză)
Politică
Bolojan sacrifică reforma administrativ-teritorială de dragul concedierilor colective. Momeala pe care le-o aruncă primarilor de comune (Analiză)
Surse: Ordonanțele de urgență pe care Ilie Bolojan le pregătește. Premierul ar ignora, de fapt, recomandarea Ministerului Justiției
Politică
Surse: Ordonanțele de urgență pe care Ilie Bolojan le pregătește. Premierul ar ignora, de fapt, recomandarea Ministerului Justiției
Ionuț Pucheanu, dezvăluiri despre planul lui Bolojan: „Premierul a venit în alianță și ne-a spus hai să mai amânăm setul vostru de măsuri. Ar fi venit cu propriul pachet de relansare” (VIDEO)
Politică
Ionuț Pucheanu, dezvăluiri despre planul lui Bolojan: „Premierul a venit în alianță și ne-a spus hai să mai amânăm setul vostru de măsuri. Ar fi venit cu propriul pachet de relansare” (VIDEO)
Cum se justifică Ilie Bolojan în fața primarilor supărați: „Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut”
Politică
Cum se justifică Ilie Bolojan în fața primarilor supărați: „Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut”
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce instanța a început judecarea sa: „Turul doi înapoi. Zidurile infamiei vor cădea”
Politică
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce instanța a început judecarea sa: „Turul doi înapoi. Zidurile infamiei vor cădea”
Ultima oră
20:02 - Achiziție istorică pentru Italia: O operă rară de Antonello da Messina, cumpărată cu 15 milioane de dolari
19:53 - Băsescu, despre Consiliul de Pace al lui Trump: O șarlatanie susținută de șarlatanii mai mici de la noi. Mai și vrea câte un miliard de la găinile internaționale (VIDEO)
19:26 - Mira a primit un buchet impresionant de trandafiri. Cum s-a afișat artista după separarea de Levi Elekes
19:20 - UE fixează o țintă climatică fără precedent pentru 2040. Ce prevede noul obiectiv
19:19 - Băsescu: Toți îl înjură pe Bolojan, nimeni nu vrea să-i ia locul. Toți sunt conștienți că tot ei au generat criza (VIDEO)
18:53 - Avertisment Google: Angajații din industria apărării sunt țintele unei campanii globale de spionaj cibernetic
18:51 - Ce ar fi făcut Băsescu în locul lui Bolojan: „Era mult mai bine, chiar dacă bugetarii se supărau” (VIDEO)
18:40 - Bulgaria se alătură „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Ce semnificație are decizia pentru securitatea regională
18:16 - Momente grele pentru Larisa Udilă: Soțul ei a primit un diagnostic neașteptat după analizele de rutină
17:48 - O tânără de 23 de ani a fost ucisă de tatăl ei în Texas: Tragedia a avut loc chiar înainte de plecarea spre casă