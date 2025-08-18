B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, optimist după anunțul făcut de Agenția Fitch: „Îndeplinirea obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România"

Nicușor Dan, optimist după anunțul făcut de Agenția Fitch: „Îndeplinirea obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România”

Adrian Teampău
18 aug. 2025, 13:47
Nicușor Dan, optimist după anunțul făcut de Agenția Fitch: „Îndeplinirea obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România”
Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan s-a declarat optimist după ce Agenția Fitch a confirma ratingul de țară al României la BBB – cu perspectiva negativă. Șeful statului este de părere că îndeplinirea obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea.

Cuprins:

  • Ce mesaj a transmis Nicușor Dan
  • Care este anunțul făcut de agenția Fitch

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj, luni, 18 august, după ce agenţia  Fitch a confirmat ratingul BBB – cu perspectiva negativă pentru România. El s-a arătat optimist că încrederea în țara noastră se va consolida după ce va fi elaborat bugetul pe 2026 și după ce vor fi  îndeplinite, rând pe rând, obiectivele asumate pentru aderarea la OCDE.

„O veste bună. Agenţia de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectiva negativă. Amintesc că agenţia de rating Standard and Poor’s a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectiva negativă”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Potrivit șefului statului, România își va recâștiga încrederea în fața investitorilor străini și pe piețele financiare după măsurile ce vor fi adoptate în 2026.

„Reafirm seriozitatea României faţă de investitorii străini şi faţă de pieţele financiare. Bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârşitul anului 2026 vor consolida încrederea în România”, a mai transmis președintele.

Care este anunțul făcut de agenția Fitch

Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută. Agenția a menționat, însă perspectiva negativă, după cum a anunțat Ministerul Finanţelor.

„Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României”, a apreciat, la momentul respectiv ministrul Alexandru Nazare.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă o reprezintă adoptarea pachetului doi de măsuri şi a altor pachete. Ca și pachetul unu, pachetul doi este centrat pe creșterea taxelor și impozitelor locale cu până la 70%, pentru români. De asemenea, sunt prevăzute măsuri de coerciție pentru cei care, din diferite motiv, nu reușesc să-și plătească aceste datorii la bugetele locale.


