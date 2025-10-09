Există risc de blackout în România? Premierul a discutat, joi, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre acest risc și despre măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea energetică și valorificarea resurselor naționale.

Bolojan a precizat că, din punctul său de vedere, România nu ar trebui să se confrunte cu un , având capacități de producție suficiente pentru cea mai mare parte a timpului.

Există risc de blackout în România? Ce spune premierul

Una dintre provocări este dificultatea de a achiziționa energie suplimentară de pe piețele externe în orele de vârf, din cauza lipsei unui sistem de interconectare adecvat cu Europa Centrală și de Vest (în special pe relația România-Ungaria-Austria). Aceasta împiedică importul de energie mai ieftină, de exemplu, din Franța.

„Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem o astfel de situație, pentru că există capacitățile de producție pentru cea mai mare parte a perioadei, iar în aceste ore în care avem o subproducție în România, vom achiziționa de pe piețele externe.

Un alt element important este că conectivitatea acestei regiuni cu Europa Centrală, cu Europa de Vest, unde Franța, fiind cel mai mare producător de nuclear, are un preț constant în bandă mai mic și ne-ar putea livra în orele respective, să spunem, o energie nu atât de scumpă, nu o putem face pentru că pe relația România-Ungaria-Austria, nu există un sistem de interconectare, care să ne ofere capacitățile pentru a achiziționa, în aceste ore de vârf, cantitatea suplimentară și asta e o altă direcție pe care trebuie să o lucrăm.

Deci, foarte pe scurt. Finanțăm în această perioadă capacități de stocare pe baterii, dezvoltăm capacități de stocare prin pompaj și avem două proiecte pe care le susținem și în această săptămână am avut o întâlnire cu pentru a discuta și despre un astfel de parteneriat cu Hidroelectrica, în așa fel încât să dezvoltăm acest proiect. Terminăm centrala de la Iernut, se va termina cea de la Mintia și, în felul acesta, ne creștem capacitățile de producție.

Lucrăm cu ANRE pentru a reglementa cât mai bine piața, a elimina toate distorsiunile și lucrăm din punct de vedere politic și instituțional, pentru a îmbunătăți interconectarea pe relația România-Ungaria-Austria. Acestea sunt elemente de ansamblu care pot să ne asigure în anii următori o stabilitate a sistemului energetic, o energie mai ieftină în România, care e un sprijin pentru toți cetățenii, dar e un sprijin important pentru companiile românești”, a menționat Ilie Bolojan.

Ce se va întâmpla în anul 2027

Totodată, premierul a anunțat că, din 2027, România va avea o supraproducție de gaz din Marea Neagră.

„Și să nu uităm că din 2027, trebuie să ne pregătim pentru a valorifica gazul din Marea Neagră. Din 2027, România va avea o subproducție de gaz și avem două posibilități: Să facem ce am făcut în acești ani cu cerealele, adică să le exportăm într-o formă brută, pentru că asta s-ar întâmpla dacă nu facem nimic sau să facem altceva, să încercăm să dezvoltăm industrii care, astăzi, lipsesc în România, capacități de producție care să ne acopere deficitele comerciale în așa fel încât să folosim acest gaz, deci să-l prelucrăm în cea mai mare parte în România și să creștem producția din România.

Gândiți-vă, de exemplu, la zone care înseamnă componenta de petrochimie. Noi ne importăm o bună parte din îngrășămintele pe care le folosim în agricultură. Într-un fel ar fi să aducem o mare companie în România sau să dezvoltăm noi ceea ce avem aici, să modernizăm ca acest gaz să poată fi valorificat și ar rămâne o plus valoare mai mare în țara noastră și am acoperi și un deficit care ne-ar ajuta ca balanță economică.

Acestea sunt niște elemente legate de energie plus componenta de nuclear, care trebuie tratate cu prioritate, urmărite ca lucrurile să se întâmple. Ne-a lipsit această chestiune, ne-a lipsit o viziune, ne-a lipsit și perseverența de a finaliza proiecte și în fiecare zi să faci un efort, și să împingi lucrurile să meargă înainte”, a mai declarat premierul.