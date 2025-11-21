Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vor fi închise acele companii de stat care nu pot fi salvate din cauza . Conform datelor prezentate, în 2024, un număr de 27 de companii au produs pierderi de 1,2 miliarde.

Premierul anunță închiderea companiilor de stat

Ilie Bolojan susține că toate companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise. Celelalte entități care au înregistrat pierderi trebuie să ia măsuri pentru reducerea acestora. Bolojan a adăugat că sunt 83 de companii care au datorii de 6,5 miliarde de lei. Dintre acestea, o treime au restanțe la bugetul de stat în vreme ce restul au datorii către companii private.

„Companiile de stat gestionează segmente importante din activitatea economică, gândiţi-vă, Energie, Transporturi, alte zone, militar, producţie de armament. De modul în care acestea sunt gestionate depind subvenţiile pe care le acordăm, care sunt miliarde de lei în fiecare an, depind pierderile pe care ei le înregistrează la bugetul de stat, care din nou sunt de miliarde în fiecare an şi de nevalorificarea unor active importante pe care, odată introduse în circuitul economic, companii private, autorităţi locale le-ar putea pune în valoare”, a declarat Ilie Bolojan.

El a declarat că este nevoie de intervenții la aceste companii de stat. Bolojan susține că aceste intervenții vor avea loc încă de la începutul anului viitor pentru a le îmbunătăți activitatea.

„Şi atunci am identificat un pachet de companii unde, atât de la nivel guvernamental, de la nivel de ministere, de la nivel de AMEPIP, dar şi de la conducerile acestor companii, trebuie să intervenim ca începând de anul viitor, deci de la începutul anului, nu de la sfârşitul anului, cum am păţit anul acesta, să punem în practică planuri care să îmbunătăţească activitatea acestora”, a mai spus șeful guvernului.

Bolojan anunță măsuri la companiile de stat

Premierul a explicat că sunt 27 de companii într-o situaţie dificilă, cu capitaluri negative. Anul trecut, aceste companii au avut de 1,2 miliarde. Din trecut, acestea au mai acumulat încă 5 miliarde. Prim-ministrul a subliniat că este nevoie de măsuri urgente pentru că, în lipsa lor, aceste companii vor rămâne o gaură neagră în economie.

„Cele care nu pot fi salvate trebuie închise, cele care trebuie menţinute, dar au pierderi trebuie să-şi reducă pierderile, trebuie să îşi îmbunătăţească serviciile, trebuie să facă reforme. Avem companii – 27, care sunt într-o situaţie dificilă, au capitaluri proprii negative. Doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde şi mai acumulează din trecut încă peste 5 miliarde”, a transmis Bolojan.

Șeful guvernului a precizat că aceste companii de stat încasează, pe de altă parte, subvenții consistente de la buget pentru a-și desfășura activitatea. Potriivt spuselor sale, în 2024, nivelul acestor subvenții a fost de opt miliarde de lei.

„E nevoie să intervenim în aceste companii pentru că ele beneficiază de subvenţii importante, doar în 2024 au încasat peste 8 miliarde de lei subvenţii şi fiecare leu care se economiseşte din aceste subvenţii l-am putea duce în Educaţie, în Sănătate sau în alte investiţii. Avem companii care, deşi trebuiau să prezinte planuri de redresare, nu şi-au prezentat nici pe anul acesta planurile. E greu de gândit cum sunt toleraţi şi nu vom intra în anul viitor fără să avem aceste planuri de restructurare încheiate în luna decembrie, în aşa fel încât să nu mai ajungem în această situaţie”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a descoperit companii fără activitate

Ilie Bolojan susține că a descoperit mici societăți comerciale care nu mai desfășoară activitatea pentru care au fost înființate. În cazul acestora se va proceda la închidere, fără nici un fel de probleme.

„De asemenea, avem societăţi mai mici, cu mai puţini salariaţi, care sunt în situaţia în care nu mai desfăşoară activităţi care au fost conforme obiectului lor de activitate de la înfiinţare şi care pot fi închise fără niciun fel de probleme, că sunt doar o sursă de cheltuieli pentru bugete. Am stabilit aceste liste de companii”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a precizat că responsabilitatea închiderii sau a restructurării acestor companii va reveni în subordinea cărora funcționează. Pe de altă parte, a precizat, toată această activitate va fi coordonată de .