Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit că mai multe companii de stat care nu performează conform așteptărilor vor fi lichidate.

Ce planuri are premierul Ilie Bolojan pentru aceste companii de stat

Într-un interviu la Radio Europa Liberă, Bolojan a explicat că „Avem aproape 50 de companii încă în care nu sunt respectat procedurile de desemnare a conducerilor după legislaţia acceptată de UE.”

Premierul a adăugat că „în companiile unde sunt pierderi cronice trebuie să finalizăm procedurile de lichidare, companiile de stat trebuie lichidate, o parte din ele.”

De ce este necesară lichidarea acestor companii de stat neperformante

Bolojan a subliniat că este esențial să se finalizeze procesul de lichidare pentru companiile cu „pierderi cronice”, deoarece impactul administrării acestor entități afectează direct bugetul țării și prețurile plătite de cetățeni. Premierul a spus clar:

„Săptămâna viitoare stabilim lista (…) De modul în care sunt administrate aceste companii, mai bine sau mai rău, depind veniturile ţării noastre… şi preţurile pe care le plătesc cetăţenii acestei ţări (…) cu cât sunt administrate mai bine cu cât serviciile sunt mai bune. Pentru mine este o prioritate să punem presiune pe conducerilor acestor companii să livreze performanţă.”, a explicat prim-ministrul, potrivit .

Care este una dintre companiile care vor fi lichidate

Printre companiile deja confirmate pentru lichidare se numără Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă CFR. (CFR Marfă).

Premierul a afirmat fără echivoc: „Este una dintre companiile care va intra în lichidare, cu siguranţă CFR.”

Lista completă a companiilor care vor fi lichidate urmează să fie anunțată săptămâna viitoare, în cadrul unui plan guvernamental de reorganizare a sectorului public.

Concedieri masive în rândul bugetarilor. Câți ar urma să fie dați afară

Bolojan a discutat și despre în rândul bugetarilor. Premierul spune că există deja un acord în coaliție pentru această reformă. Pachetul legislativ include reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivel central și reorganizarea personalului în funcție de numărul populației.

„Per global, 10% din administrație ar trebui să plece. De la 1 ianuarie se va începe, dar nu poți de pe o zi pe alta.

În reforma din administrația centrală, în fiecare minister vine și-și corectează. Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort.”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul subliniază că reforma trebuie aplicată în toate instituțiile, fără excepții: „Fiecare trebuie să participe, de la Parlamentul României până la ultimul funcționar din cea mai mică primărie.”