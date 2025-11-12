Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați

Pachetul 2 de măsuri gândit de Guvernul Bolojan lovește dur în firmele private. Multe din afaceri riscă să se închidă din cauza măsurilor.

Cum ajung firmele la amenzi de 300.000 de lei

Una din măsurile prevăzute în Pachetul 2 de măsuri este recapitalizarea obligatorie. Potrivit documentelor emise de Guvern, o societate care are un activ net care a scăzut sub jumătate din capitalul social este obligată să scoată bani din piatră seacă pentru a reveni la valoarea inițială a capitalului social. Iar pentru asta are la dispoziție doi ani de zile.

Dacă termenul nu este respectat, se aplică amenzi de la 40.000 lei până la 300.000 lei. Sancțiuni care trebuie plătite nu doar de firma aflată în această situație, ci și de acționari. Concret, dacă firma e pe pierdere, amenzile le plătesc cei care o dețin din buzunarul propriu.

Și ca să fie cu totul împotriva firmelor private, Guvernul blochează, pe toată perioada până la recapitalizare, societatea aflată într-o astfel de situație nu poate distribui dividende, nu poate rambursa împrumuturi către acţionari, asociaţi sau persoane afiliate și nu poate accesa facilităţi fiscale ori de stat.

Firmele, obligate să majoreze capitalul social

Iar această obligativitate de recapitalizare pentru firmele cu pierderi vine și în momentul în care devine obligatorie și majorarea capitalului social. Astfel, capitalul social trebuie majorat la 500 lei pentru SRL-uri cu cifră de afaceri sub 400.000 lei; 5.000 lei pentru SRL-uri cu cifră de afaceri între 400.000 lei și 7 milioane lei, 90.000 lei pentru SRL-uri cu cifră de afaceri peste 7 milioane lei.

Majorarea trebuie efectuată până la închiderea exercițiului financiar următor anului în care s-a depășit pragul de cifră de afaceri.

Alte modificări din Pachetul 2 pentru firmele private

De asemenea, în documentul mai găsim limitarea deductibilității cheltuielilor cu servicii de management, consultanță și drepturi de proprietate intelectuală către entități afiliate, la 3 % din totalul cheltuielilor similare, modificări privind veniturile din activități independente și chirii, inclusiv obligații suplimentare de declarare și norme de venit actualizate, dar și actualizarea impozitului pe proprietate cu reevaluări și cote noi începând de anul viitor.

Concluziile specialiștilor pe măsurile din Pachetul 2 pentru firmele private

Specialiștii trag mai multe semnale de alarmă după toate aceste lovituri din date de stat firmelor private.

„Scopul declarat este acela de a responsabiliza acționarii și asociații pentru menținerea unei capitalizări adecvate, însă noile sancțiuni introduc o presiune suplimentară asupra mediului de afaceri, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Până în prezent, obligația de reîntregire a activului net exista doar ca principiu de bună gestiune, fără sancțiuni directe. Noutatea constă în faptul că neconformarea nu mai are doar consecințe economice, ci și juridice și pecuniare.

Amenzile semnificative – între 10.000 și 300.000 lei – pot deveni o povară serioasă pentru firmele aflate deja în dificultate, reducându-le capacitatea de redresare.

De asemenea, interdicțiile privind restituirea împrumuturilor către acționari sau distribuirea de dividende urmăresc să prevină scoaterea lichidităților din societăți vulnerabile. Totuși, aplicarea rigidă a acestor reguli poate crea blocaje financiare în grupurile de firme sau în companiile care se bazează pe finanțări interne între asociați.

Este esențial ca autoritățile să însoțească aceste măsuri de clarificări procedurale și, eventual, de facilități temporare pentru firmele aflate în proces de redresare, pentru ca obiectivul de consolidare fiscală să nu se transforme într-o barieră suplimentară pentru activitatea economică.” a declarat Adrian Ghencea, expert contabil și consultant fiscal la Ghencea & Asociații pentru Adevărul.