B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați

Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați

Adrian A
12 nov. 2025, 12:53
Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
Foto: Captură B1 TV

Pachetul 2 de măsuri gândit de Guvernul Bolojan lovește dur în firmele private. Multe din afaceri riscă să se închidă din cauza măsurilor.

Cum ajung firmele la amenzi de 300.000 de lei

Una din măsurile prevăzute în Pachetul 2 de măsuri este recapitalizarea obligatorie. Potrivit documentelor emise de Guvern, o societate care are un activ net care a scăzut sub jumătate din capitalul social este obligată să scoată bani din piatră seacă pentru a reveni la valoarea inițială a capitalului social. Iar pentru asta are la dispoziție doi ani de zile.

Dacă termenul nu este respectat, se aplică amenzi de la 40.000 lei până la 300.000 lei. Sancțiuni care trebuie plătite nu doar de firma aflată în această situație, ci și de acționari. Concret, dacă firma e pe pierdere, amenzile le plătesc cei care o dețin din buzunarul propriu.

Și ca să fie cu totul împotriva firmelor private, Guvernul blochează, pe toată perioada până la recapitalizare, societatea aflată într-o astfel de situație nu poate distribui dividende, nu poate rambursa împrumuturi către acţionari, asociaţi sau persoane afiliate și nu poate accesa facilităţi fiscale ori de stat.

Firmele, obligate să majoreze capitalul social

Iar această obligativitate de recapitalizare pentru firmele cu pierderi vine și în momentul în care devine obligatorie și majorarea capitalului social. Astfel, capitalul social trebuie majorat la 500 lei pentru SRL-uri cu cifră de afaceri sub 400.000 lei; 5.000 lei pentru SRL-uri cu cifră de afaceri între 400.000 lei și 7 milioane lei, 90.000 lei pentru SRL-uri cu cifră de afaceri peste 7 milioane lei.

Majorarea trebuie efectuată până la închiderea exercițiului financiar următor anului în care s-a depășit pragul de cifră de afaceri.

Alte modificări din Pachetul 2 pentru firmele private

De asemenea, în documentul Guvernului mai găsim limitarea deductibilității cheltuielilor cu servicii de management, consultanță și drepturi de proprietate intelectuală către entități afiliate, la 3 % din totalul cheltuielilor similare, modificări privind veniturile din activități independente și chirii, inclusiv obligații suplimentare de declarare și norme de venit actualizate, dar și actualizarea impozitului pe proprietate cu reevaluări și cote noi începând de anul viitor.

Concluziile specialiștilor pe măsurile din Pachetul 2 pentru firmele private

Specialiștii trag mai multe semnale de alarmă după toate aceste lovituri din date de stat firmelor private.

„Scopul declarat este acela de a responsabiliza acționarii și asociații pentru menținerea unei capitalizări adecvate, însă noile sancțiuni introduc o presiune suplimentară asupra mediului de afaceri, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Până în prezent, obligația de reîntregire a activului net exista doar ca principiu de bună gestiune, fără sancțiuni directe. Noutatea constă în faptul că neconformarea nu mai are doar consecințe economice, ci și juridice și pecuniare.

Amenzile semnificative – între 10.000 și 300.000 lei – pot deveni o povară serioasă pentru firmele aflate deja în dificultate, reducându-le capacitatea de redresare.

De asemenea, interdicțiile privind restituirea împrumuturilor către acționari sau distribuirea de dividende urmăresc să prevină scoaterea lichidităților din societăți vulnerabile. Totuși, aplicarea rigidă a acestor reguli poate crea blocaje financiare în grupurile de firme sau în companiile care se bazează pe finanțări interne între asociați.

Este esențial ca autoritățile să însoțească aceste măsuri de clarificări procedurale și, eventual, de facilități temporare pentru firmele aflate în proces de redresare, pentru ca obiectivul de consolidare fiscală să nu se transforme într-o barieră suplimentară pentru activitatea economică.” a declarat Adrian Ghencea, expert contabil și consultant fiscal la Ghencea & Asociații pentru Adevărul.

Tags:
Citește și...
CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private
Economic
CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private
Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
Economic
Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
Economic
Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
3 reguli de respectat pentru întreținerea corectă a ușilor
Economic
3 reguli de respectat pentru întreținerea corectă a ușilor
Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție
Economic
Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție
Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
Economic
Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Economic
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
O importantă companie aeriană low-cost schimbă regulile. Pasagerii care nu se conformează vor fi taxați în plus
Economic
O importantă companie aeriană low-cost schimbă regulile. Pasagerii care nu se conformează vor fi taxați în plus
ANAF ia la control firmele care organizează evenimente. Ce riscă dacă nu declară veniturile corect
Economic
ANAF ia la control firmele care organizează evenimente. Ce riscă dacă nu declară veniturile corect
Colectarea CASS pentru mame și veterani, în vizorul lui Sorin Grindeanu. De ce consideră măsura ineficientă
Economic
Colectarea CASS pentru mame și veterani, în vizorul lui Sorin Grindeanu. De ce consideră măsura ineficientă
Ultima oră
13:40 - Nidia, mesaj sfâșietor după moartea tatălui său, Horia Moculescu: „Mă sufocă și mă strânge lumea! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc”
13:31 - Nicușor Dan nu se grăbește cu numirea șefilor de servicii de secrete. Președintele amână discuțiile pe acest subiect
13:15 - Nicușor Dan acuză o presiune socială asupra magistraților. Cum caracterizează plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu
13:12 - CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private
13:00 - Marcel Ciolacu s-a întors pe TikTok: „Am recuperat parola”. Ce i-a rugat fostul premier pe internauți
12:34 - Strategia Națională de Apărare ajunge în Parlament pe 26 noiembrie. Anunțul președintelui Nicușor Dan
12:27 - 12 noiembrie: Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. Este prăznuit Sfântul Atanasie Todoran, născut într-un sat din Bistrița-Năsăud
12:18 - Corupția și ineficiența administrației, între vulnerabilitățile statului. Nicușor Dan a prezentat strategia națională de apărare (VIDEO)
12:10 - Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
11:52 - Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului