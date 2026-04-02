Ilie Bolojan nu intenționează să demisioneze. Tensiunile politice cresc în Coaliție, după ce social-democrații au anunțat că îi vor cere premierului Ilie Bolojan o „demisie de onoare” pe 20 aprilie. În acest context, șeful Executivului a fost întrebat la Europa FM dacă ia în calcul să renunțe la funcție, însă răspunsul său a fost categoric.

Premierul a respins ferm această posibilitate și a subliniat că își va continua mandatul în mod responsabil.

”Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcţie, cât timp suntem într-o situaţie problematică şi sigur, cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele acestor lucruri şi să acţioneze politic aşa cum consideră de cuviinţă”, a declarat acesta, la .

Ilie Bolojan nu intenționează să demisioneze. Cine ar trebui să răspundă pentru crizele actuale

Ilie Bolojan a transmis că responsabilitatea aparține celor care au generat problemele actuale.

Totodată, prim-ministrul a amintit că partidele au la dispoziție mecanisme constituționale pentru a-și susține pozițiile.

„Este dreptul fiecărui partid să folosească instrumentele parlamentare pentru a-și promova politicile.”

Există scenariul unei coaliții fără Bolojan?

Întrebat despre posibilitatea ca să rămână la guvernare, dar fără el în fruntea Executivului, premierul a spus că un astfel de scenariu nu a fost discutat.

„Așa cum v-am spus, ce am stabilit în coaliție am pus în practică, în măsura în care a existat acord. Lucrurile importante care au corectat dezechilibre au fost făcute cu acordul coaliției, chiar dacă ulterior unii s-au răzgândit”, a explicat acesta.

Ilie Bolojan nu intenționează să demisioneze. Ce se întâmplă dacă Guvernul este schimbat

Premierul avertizează că o eventuală schimbare la vârful Executivului nu ar rezolva problemele actuale și ar putea genera blocaje.

„Dacă mâine am avea un alt premier și un alt guvern, problemele nu vor fi rezolvate prin schimbarea unor persoane.”, a mai precizat Bolojan.

Mai mult, acesta a atras atenția asupra impactului instabilității politice:

„Orice tulburare de guvern înseamnă cel puțin una-două luni de lipsă de concentrare pe problemele pe care le avem.”, a mai adăugat el.

Ce risc major invocă premierul pentru România

Unul dintre cele mai importante avertismente vizează fondurile europene.

„Dacă nu absorbim cele 10 miliarde de euro din banii europeni până la sfârșitul lunii august, din care mai mult de jumătate sunt granturi, România va pierde acești bani”, a declarat Ilie Bolojan.