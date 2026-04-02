PSD-iștii din Capitală vor înlăturarea lui Ilie Bolojan. Ce transmite șeful PSD București, Daniel Băluță după ședința cu Grindeanu

Sorin Grindeanu a ajuns și la PSD București în turneul său pentru înlăturarea lui Bolojan din fruntea Guvernului. Și, nicio supriză, social-democrații din Capitală, conduși de Daniel Băluță, merg pe scenariul principal: plecarea premierului.

Înlăturarea lui Bolojan, scenariul principal în PSD

Bolojan i-a sărăcit pe români. Ăsta pare a fi sloganul cu care Sorin Grindeanu marșează prin filialele PSD din țară. Și a ajuns și la București, unde social-democrații par deciși să nu îl mai lase pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

„România a ajuns o țară în care oamenii simt, de la lună la lună, că traiul de zi cu zi devine imposibil de suportat. Puterea de cumpărare a românilor s-a prăbușit cu aproape 30%, iar consumul a scăzut și el cu 25% doar într-o singură lună. Prețurile cresc constant, iar facturile sunt tot mai mari. Dincolo de cifre, însă, grija zilei de mâine a devenit, pentru mulți, o apăsare reală. Sunt familii întregi care își calculează fiecare leu, care renunță la lucruri esențiale sau amână cheltuieli importante doar ca să poată face față.

Acestea sunt efectele „politicii” și „reformei” marca Bolojan, o politică făcută din reflexe vechi, cu vanitate și cu dorință de putere. O politică făcută fără oameni.”, transmite șeful PSD București, Daniel Băluță.

Decizia pare ca și luată, dar se mai maschează cât se poate dorința de debarcare a lui Bolojan.

„În fața acestei crunte realități, rolul nostru este clar și asumat, ca de fiecare dată: să fim de partea oamenilor. Această manieră distructivă de a conduce România spre haos și de a-i sărăci și mai mult pe români nu mai poate continua! Aceasta este concluzia la care s-a ajuns și în urma întâlnirii regionale a PSD București-Ilfov de ieri, la care am participat alături de colegii mei. Au fost analizate trei scenarii – continuarea în forma actuală, guvernarea în noi parametri sau trecerea în opoziție. Decizia finală o vom lua, prin vot, pe data de 20 aprilie. Până atunci însă, vom cântări foarte bine lucrurile și vom analiza, rațional, fiecare alternativă.”, mai scrie Daniel Băluță pe Facebook.

„Cert este că PSD a fost și este un partid pro-european, care a asigurat și asigură stabilitatea politică a României. Lucrul acesta nu trebuie să se facă însă cu prețul sărăcirii românilor. Putem avea stabilitate și prosperitate doar dacă, în centrul oricărei politici publice, vom readuce, așa cum este normal, interesul oamenilor, nu al punctajelor de partid. Doar așa românii vor putea să trăiască mai bine. Doar așa vom reuși să corectăm și să stopăm direcția greșită spre care 80% dintre cetățeni consideră că România se îndreaptă în momentul de față.”, încheie Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 și președinte al PSD București.

Grindeanu, după regionala de la București

”Poate aici, la Bucureşti, ca să trag o concluzie, până am ieşit noi din sală, aici cam toată lumea care a luat cuvântul a cerut să trecem în opoziţie. Aproape toată lumea.

Un singur român s-a exprimat în toate cele şase întâlniri regionale cum că ar fi bine să continuăm în acelaşi mod. Avem şi noi bolojenistul nostru, evident,

În rest, nici măcar o persoană, în cele şase întâlniri regionale, n-a spus că ar trebui să continuăm în această formă. Ceea ce spune ceva. Asta nu înseamnă că nu vom alege acest lucru.

Comportă posibile alte scenarii. O reconfigurare în interior a acestei coaliţii de guvernare, dar asta nu depinde doar de noi, fiindcă noi reprezentăm, aşa cum am spus, 27-28%, până la majoritate mai e mult, sau trecerea în opoziţie. Pentru că se poate. Se poate majoritate şi fără PSD.”, a declarat după întâlnirea de la București.