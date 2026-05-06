Prezentatoarea știrilor de la NBC New York, Sara Gore, a anunțat în direct că a fost diagnosticată cu cancer de sân și că va lua o pauză de la televiziune pentru a urma tratamentul și pentru a se recupera după operație. Vedeta postului american a făcut dezvăluirea în timpul emisiunii „New York Live”, într-un moment emoționant care i-a impresionat pe telespectatori.

Sara Gore, cunoscută pentru emisiunile „Open House” și „New York Live”, a mărturisit că diagnosticul a venit ca un șoc, chiar dacă exista un istoric de cancer în familia sa.

„Am fost diagnosticată recent cu ncer de sân și voi lua o pauză pentru tratament și operație. Dacă n-aș spune că sunt puțin speriată, aș minți. Mereu am crezut că va veni această zi.

Dar, crede-mă, niciodată nu ești pregătit. Din nu știu ce motiv, chiar și atunci când o depistezi din timp pentru că faci totul cum trebuie, este o lovitură emoțională, iar eu nu eram pregătită pentru asta. Asta m-a surprins cu adevărat. M-a afectat profund.”, a dezvăluit Sara Gore, potrivit .

Vezi această postare pe Instagram

Ce mesaj a transmis Sara Gore după ce a fost diagnosticată cu cancer de sân

Prezentatoarea a explicat că privește cu optimism perioada care urmează și că are încredere în echipa medicală care se ocupă de tratamentul său. Sara Gore a precizat că va lipsi o perioadă din televiziune pentru a se concentra pe recuperare.

„Sunt exact acolo unde trebuie să fiu și sunt înconjurată de medici incredibili și de oameni care au mare grijă de mine acasă, vă mulțumesc. O să mă întorc mai bine ca niciodată și o să ne vedem după ce voi trece de asta. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut”, a mai declarat ea în timpul transmisiunii televizate.

Data revenirii sale pe micile ecrane nu a fost anunțată până în acest moment.

Cine este Sara Gore

Sara Gore este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare ale postului NBC 4 New York și a fost recompensată de-a lungul carierei cu un premiu Emmy. Ea a acumulat peste 3.000 de ore de emisiuni live și înregistrate.

Înainte de cariera în televiziune, Sara Gore a lucrat în domeniul culinar, fiind bucătar personal, cronicar gastronomic și furnizor de servicii de catering. De asemenea, a colaborat ca bucătar de linie pentru celebrul chef Jean-Georges Vongerichten.

Ce emisiuni prezintă Sara Gore la NBC

În cadrul emisiunii „Open House”, Sara Gore prezintă proprietăți de lux și casele unor celebrități din , oferind și sfaturi din domeniul imobiliar prin intermediul experților invitați. Totodată, ea este și agent imobiliar autorizat.

Cealaltă producție prezentată de aceasta, „New York Live”, este dedicată stilului de viață și abordează subiecte din modă, gastronomie, divertisment și cultura urbană din New York.

La finalul intervenției sale din direct, Sara Gore a devenit vizibil emoționată în timp ce le-a mulțumit colegilor și telespectatorilor pentru susținere.

„Mă simt iubită. Mă simt foarte susținută”, a mai adăugat ea.