Bolojan: România trebuie să continue reformele. Premierul avertizează că amânarea deciziilor poate agrava situația

Bolojan: România trebuie să continue reformele. Premierul avertizează că amânarea deciziilor poate agrava situația

Răzvan Adrian
17 aug. 2025, 11:37
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul României, Ilie Bolojan, avertizează că adoptarea pachetului de măsuri fiscale este esențial și că amânarea acestuia poate agrava situația.

Liderul guvernului subliniază responsabilitatea politică și importanța transparenței față de cetățeni.

Cuprins:

  • Situația dificilă și necesitatea reformelor
  • Prioritizarea interesului public și asumarea deciziilor
  • Consecințele întârzierii măsurilor

Situația dificilă și necesitatea reformelor

România traversează o perioadă dificilă, în care guvernul trebuie să adopte măsurile economice importante. Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un videoclip postat pe pagina de Facebook a guvernului României, preluat de Agerpres:

„Sunt încrezător că forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem și că acest pachete, și alte pachete, și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare”, a explicat Bolojan

Bolojan a subliniat și că dacă aceste măsuri nu vor fi luate, ne vom întoarce „de unde am plecat”:

„Nu există altă soluție. Dacă nu se adoptă acesta măsură, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile. Dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat

 Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliției, dar și oamenilor cu care discutăm din sectorul public. Stimați colegi, trebuie să ne facem reformele. Nu e plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri. Nu le iei cu inimă deschisă.

La veștile proaste rămân foarte puțini oameni care să le dea și uneori par singur în situația asta. La veștile bune e întotdeauna o înghesuială mare. Pentru mine nu a fost o situație comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Ăsta e adevărul. Mai bine le spunem oamenilor adevărul, ca să nu le creăm niște așteptări care nu pot fi onorate”, a precizat premierul, potrivit surselor citate.

Prioritizarea interesului public și asumarea deciziilor

Bolojan subliniază că importanța imaginii personale este secundară în raport cu responsabilitatea față de țară:

„Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca, atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acest post. Acum acest post este pentru țara noastră și nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important nu este să nu ies prost degeaba pentru România”, a spus acesta potrivit sursei citate.

Consecințele întârzierii măsurilor

Bolojan subliniază că întârzierea reformelor poate genera impresia de cedare și poate readuce țara în situațiile dificile din trecut.

Oficialul subliniază că guvernul trebuie să fie deschis și onest cu cetățenii, pentru a evita crearea unor așteptări false.

