Politică » Începe cu adevărat curățenia în Guvern? Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Executivului, pentru tăierea cheltuielilor de personal

Începe cu adevărat curățenia în Guvern? Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Executivului, pentru tăierea cheltuielilor de personal

Traian Avarvarei
13 aug. 2025, 08:46
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan (PNL) va avea, miercuri, o discuție cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Guvernului despre restructurare și reducerea cheltuielilor.

Cuprins

  • Ce va discuta Bolojan cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Guvernului
  • Câte entități există în statul român

Ce va discuta Bolojan cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Guvernului

Bolojan i-a chemat în ședință pe reprezentanții instituțiilor aflate în finanțarea/coordonarea/subordinea sau sub autoritatea Guvernului, pentru a discuta „unele măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal”, se arată în invitația înaintată de premier și citată de HotNews.

În subordinea premierului și Secretariatului General al Guvernului (SGG) se află aproape 40 de entități guvernamentale (agenții, institute, administrații, comisii, oficii, departamente etc). Sursa citată mai notează că multe dintre acestea își suprapun activitatea sau se completează. Potrivit SGG, cele a căror activitate se suprapune fac obiectul analizei Guvernului.

Câte entități există în statul român

Potrivit Ministerului Finanțelor, în România există 13.949 instituții publice, din care 2.573 aparțin administrației publice centrale. Este vorba despre acele agenții, autorități, institute, administrații, centre, regii, oficii, comisii, departamente, comitete, unități etc coordonate la nivel central.

Ministerul Dezvoltării a pus recent în consultare publică măsurile din pachetul 2, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor.

În ultima vreme, premierul Bolojan și o parte dintre miniștri vorbesc despre eficientizarea aparatului de stat și reducerea acestuia, prin tăieri de posturi.

