Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării, a declarat că reforma administrației locale va viza reducerea a peste 40.000 de posturi, ceea ce va aduce economii de 2,2 miliarde de lei pe an.

Ce a spus premierul Bolojan despre concedierile de la stat

Ce a spus Cseke Attila despre tăierile de posturi din administrația locală

„Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică și la nivel central, acolo sunt tăieri și la cabinetul prim-ministrului, a vicepremierilor, a miniștrilor, a secretarilor de stat și așa mai departe, deci este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos și într-adevăr este de peste 6.000 de posturi. Pe partea de Poliție Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie. Iar cu aplicarea acelui procent de 20% e vorba de peste 30.000 de posturi.

În total, peste 40.000 de posturi în administrația locală și impactul financiar a acestei părți, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri”, a declarat Cseke Attila, luni seară, la Antena 3, potrivit

Ministrul a mai spus că măsura e necesară și pentru a crește veniturile autorităților locale.

Cseke Attila a explicat apoi că măsura nu se va aplica peste tot la fel: „Reducerea va fi mult mai mică la cei care nu au astăzi organigrama plină, adică cei care au gestionat statul de funcții și organigrama instituției neocupând toate posturile. Cei care au toate posturile ocupate, sigur, vor avea nevoie de reducere mai consistentă, inclusiv de reorganizare, în sensul în care unii angajați din aparatul bugetar vor trebui să plece”.

Ce a spus premierul Bolojan despre concedierile de la stat

Cu o zi înainte, premierul Ilie Bolojan (PNL) că reforma administrației va include și reduceri de personal, care „se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii pe care ei le văd sau pentru investiții pe care le folosesc”.

„Oamenii raționali știu că dacă faci asta, atunci trebuie să-i ții pe oamenii care sunt buni, pentru că altfel nu îți poți face treaba și vei ajunge să răspunzi pentru faptul că instituția ta nu livrează serviciile către cetățeni așa cum se cuvine în plan local. E cu atât mai mare presiunea, pentru că acolo cetățeanul identifică exact vinovatul, adică primarul în primul rând, sau președintele de consiliu județean”, a mai explicat Ilie Bolojan care, înainte de a fi premier, a lucrat ani în șir în administrația locală din Oradea/Bihor.

Amintim că, anterior, ministrul Cseke Attila avansase ca ipoteză de lucru a posturilor din administrația locală.