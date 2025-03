Bolojan: Una din problemele noastre ca țară e că noi, politicienii, am promis foarte multe și nu am livrat la timp, uneori nu am livrat deloc / Ideea asta că vine cineva la Președinție și rezolvă toate problemele României e una falsă

Președintele interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook