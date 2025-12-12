Radu Marinescu, ministrul Justiției, a salutat inițiativa conducerii Curții de Apel București ( ) de a-și prezenta punctul de vedere la apărute în documentuarul Recorder. În opinia sa, astfel de demersuri trebuie să se producă mai des.

Radu Marinescu recomandă transparență

apreciază drept corectă inițiativa conducerii Curții de Apel București de a susține o conferință de presă ca replică la dezvăluirile făcute în documentarul Recorder. Radu Marinescu a avut o intervenție la B1 TV în care a comentat pe acest subiect. El a apreciat că instanțele ar trebui să dea dovadă de mai multă transparență în preentarea activității.

În opinia sa, anumite aspecte, inclusiv legate de hotărârile judecătorești ar putea fi transmise public. Acest lucru ar face ca opinia publică să înțeleagă mai ușor anumite demersuri, cu respectarea .

„Aș vrea să vă spun că demersul CAB de a încerca să răspundă alegațiilor despre disfuncționalități din cuprinsul documentarului Recorder este corectă. De la începutul mandatului meu am transmis reprezentanților sistemului judiciar opinia mea că trebuei să existe mai multă transparență în ce privește desfășurarea administrativă a actului de justiție și chiar și asupra semnificațiilor sociale pe care anumite dezlegări judiciare le pot avea. Asta fără a se imixtiona în independența totală a judecătorului de a da orice soluție consideră potrivit legii și conștiinței sale.

Ministrul vrea răspunsuri concrete la întrebări

Ministrul Radu Marinescu a apreciat că demersul Curții de Apel este bun. Pe de altă parte, el a subliniat că felul în care reprezentanții magistraților CAB au ales să răspundă întrebărilor venite de la jurnaliști ține de modul în care au înțeles aceștia să ofere informațiile cerute.

„Apreciez că este un demers bun de a se răspunde. Faptul că s-a răspuns mai mult sau mai puțin, acest lucru ține de modul cum reprezentanții Curții de Apel au înțeles să ofere informații și de întrebările care s-au pus”, a mai spus Marinescu.

Ministrul a subliniat că îi încurajează pe reprezentanții sistemului judiciar să nu mai dea răspunsuri evazive. El recomandă răspunsuri clare, concrete, la întrebările concrete venite din public. Astfel, opinia publică va avea răspunsurile concrete la întrebările pe care le pune și nu va mai exista suspiciunea că există lucruri de ascuns.

„Eu încurajez reprezentanții sistemului judiciar să răspundă la chestiuni concrete cu răspunsuri concrete. Cred că numai așa putem să clarificăm ceea ce se întâmplă în sistem și opinia publică să aibă răspunsul pe care îl așteaptă”, a declarat ministrul Justiției.

Radu Marinescu despre apelul Liei Savonea în timpul conferinței

Ministrul a fost întrebat despre apelul telefonic pe care șefa ÎCCj, Lia Savonea l-a dat vicepreședintei Curții de Apel București Ionela Tudor. Momentul a fost surprins de camerele de luat vederi și microfoanele jurnaliștilor. Radu Marinescu a apreciat că aspectele privind discuția pe care a avut-o Ionela Tudor cu Lia Savonea trebuie clarificată de cele două protagoniste

„Am observat această chestiune. Nu aș putea să spun ce anume și cum s-a discutat. Acest lucru rămâne să fie clarificat de cei care au participat la această discuție”, a spus Radu Marinescu.

Moment controversat în conferința de presă

În timpul conferinței de presă, Ionela Tudor îi spune președintei Instanței Liana Arsenie, că a fost sunată de șefa ÎCCJ.

„M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, îi spune Ionela Tudor președintei CAB.

După aproximativ un minut revine la locul său și îi sugerează președintei CAB răspunsul la o întrebare referitoare la implicarea Ministrului Cătălin Predoiu într-o sentință judecătorească. Pe înregistrări se poate auzi cum Ionela Tudor îi șoptește președintei Curții de Apel ce ar trebui să răspundă: . „Este exclus ca Predoiu să fi intervenit… Nu a sugerat…”.

La rândul său, Liana Arsenie își pune ochelarii, se uită la telefon și continuă răspunsul în acord cu sugestia primită:

„Instanța nu a simțit că ar fi sugerat vreodată cineva ceva. Eu nici n-am știut de declarația respectivă, dacă mă întrebați. Am aflat ulterior. Nu influențează declarațiile ministrului soluțiile din dosarele instanței”.

Cum explică Lia Savonea intervenția

Președinta ÎCCJ, Lia Savonea, a declarat că a luat legătura cu judecătoarea Ionela Tudor pentru a-i redirecționa o întrebare pe care o primise din partea presei. Șefa Curții Supreme a spus că era vorba despre o situație apărută pe vremea când se afla la conducerea Curții de Apel București.

„Eu sunt la birou, la calculator, nu am urmărit conferința de presă, am văzut doar reacțiile din presă. Am primit această întrebare (n.red.: din partea presei), i-am redirecționat-o (n.r. – către Ionela Tudor) și n-a înțeles ce era cu ea și a ieșit și m-a întrebat. I-am spus: Sunt întrebată, vedeți dacă se discută, lămuriți voi, că e la voi dosarul, acolo s-a discutat, nu pot eu să răspund presei. Eu sunt plecată din 2023 de acolo. Am rugat-o să clarifice, habar n-am dacă a clarificat între timp lucrul acesta”, a explicat Lia Savonea, conform Hotnews.

Șefa ÎCCJ a spus că i-a transmis mesajul judecătoarei Tudor ca să clarifice aspectele pentru care i s-a cerut punctul de vedere