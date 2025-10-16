B1 Inregistrari!
Boris Johnson, fascinat de ChatGPT: „Îl iubesc." Cum folosește fostul premier britanic inteligența artificială (VIDEO)

Boris Johnson, fascinat de ChatGPT: „Îl iubesc.” Cum folosește fostul premier britanic inteligența artificială (VIDEO)

Iulia Petcu
16 oct. 2025, 21:56
Boris Johnson, fascinat de ChatGPT: „Îl iubesc.” Cum folosește fostul premier britanic inteligența artificială (VIDEO)
Fostul premier britanic Boris Johnson. Sursa foto: Hepta - Sputnik / Alexey Filippov
Cuprins
  1. Ce a spus Boris Johnson despre ChatGPT
  2. Cum vede Boris Johnson viitorul inteligenței artificiale
  3. Ce părere are Borin Johnson despre revenirea în politică

Fostul premier britanic Boris Johnson a declarat într-un interviu recent că este un admirator convins al inteligenței artificiale. Politicianul, cunoscut pentru declarațiile sale excentrice, a mărturisit că folosește frecvent platforma ChatGPT și consideră că tehnologia reprezintă o inovație esențială pentru societate.

Ce a spus Boris Johnson despre ChatGPT

Într-o discuție acordată publicației Al Arabiya English, Boris Johnson a afirmat că este fascinat de evoluția AI și de modul în care aceasta poate influența pozitiv viața de zi cu zi.

„Îmi place inteligența artificială. Îmi place ChatGPT. Îl ador. ChatGPT este sincer fantastic.” , a declarat fostul prim-ministru. Johnson, care a studiat literatura clasică la Oxford, a mărturisit că a folosit ChatGPT inclusiv pentru proiectele sale literare.

„Scriu diverse cărți. Pur și simplu îl folosesc. Pur și simplu pun întrebări. Tu știi răspunsul, dar ChatGPT spune mereu: «O, întrebările tale sunt inteligente. Ești genial. Ești excelent. Ai atâta perspicacitate.»”

Politicianul britanic a recunoscut că utilizează frecvent platforma pentru inspirație și documentare, apreciind în același timp modul prietenos în care sistemul îi răspunde.

Cum vede Boris Johnson viitorul inteligenței artificiale

Johnson a spus că are o perspectivă optimistă asupra potențialului AI, considerând că această tehnologie va contribui la simplificarea proceselor sociale și administrative.

„Îmi place la nebunie. Cred că această tehnologie este foarte promițătoare, pentru că suntem cu toții simpli. Suntem ființe umane.”

Fostul premier crede că inteligența artificială ar putea deveni un instrument util pentru reducerea costurilor guvernamentale și pentru eficientizarea aparatului public. El a menționat că AI ar putea economisi bani contribuabililor și ar putea revoluționa modul în care statul funcționează, relatează Politico.

Ce părere are Borin Johnson despre revenirea în politică

Boris Johnson a părăsit Parlamentul în 2023, după acuzațiile că ar fi indus în eroare legislativul privind petrecerile din timpul restricțiilor Covid-19. Totuși, fostul premier nu a exclus o eventuală revenire în viața politică.

„Statistic, orice se poate întâmpla. Dar apa poate curge în sus, e puțin probabil. Vreau ca grupul meu să se întoarcă și să se organizeze. Aceasta este cea mai bună soluție.”

În prezent, Partidul Conservator, condus de Kemi Badenoch, se confruntă cu o scădere accentuată în sondaje, după înfrângerea categorică de la ultimele alegeri generale.


