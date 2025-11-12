B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: ”E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul”

Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: ”E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul”

B1.ro
12 nov. 2025, 17:49
Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: ”E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul”
Sursa foto: Captura video

Când oamenii din Sectorul 6 povestesc cum arată cartierul lor astăzi și despre ce a realizat Ciprian Ciucu, o spun simplu și convingător: ”Este un om serios. Își ia angajamente și le respectă. S-a schimbat totul — chiar și civilizația și curățenia”. Au văzut schimbarea cu ochii lor și o spun direct: ”mai multă verdeață, aer curat, modernizare, ordine și civilizație, infrastructură de nivel european”.

În spatele acestor mărturii stau ani de muncă: parcuri îngrijite, trotuare refăcute, spații publice modernizate, curățenie ținută la zi. Pentru mulți locuitori, comparația între „înainte” și „acum” e suficientă: ce era părăsit și în paragină a fost pus la punct, în ordine.

Întreaga infrastructură a fost refăcută și oanenii au simțit schimbarea sradă cu stradă. Acolo unde erau poteci de pământ acum sunt artere importante și moderne.

Mesajul lor merge mai departe de granițele sectorului: „E timpul ca Bucureștiul să aibă o abordare unitară.” „E timpul ca Bucureștiul să se dezvolte frumos, în modul în care s-a dezvoltat Sectorul 6.” E o dorință și o invitație firească: standardul de aici poate deveni standardul întregului oraș.

Oamenii recunosc un bun primar atunci când rezultatele se văd clar și acestea  le fac mai bună viața de zi cu zi.

Material promovat de PNL București

Tags:
Citește și...
Cătălin Drulă: „Cred în parteneriatul cu președintele pentru că Bucureștiul are nevoie de un aliat la nivel central. Pe tema asta cu bugetul și cu urbanismul va fi acolo pentru bucureșteni” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă: „Cred în parteneriatul cu președintele pentru că Bucureștiul are nevoie de un aliat la nivel central. Pe tema asta cu bugetul și cu urbanismul va fi acolo pentru bucureșteni” (VIDEO)
Cum vrea Cătălin Drulă să transforme Bucureștiul într-un oraș mai sigur și mai prietenos. Ce planuri are pentru Capitală: „E prea multă agresivitate rezultată dintr-un haos” (VIDEO)
Politică
Cum vrea Cătălin Drulă să transforme Bucureștiul într-un oraș mai sigur și mai prietenos. Ce planuri are pentru Capitală: „E prea multă agresivitate rezultată dintr-un haos” (VIDEO)
Cătălin Drulă: „Avem aviz pe referendum la Capitală. Îl punem în aplicare și ne apucăm de lucrurile mari”. Câți bani ar urma să meargă, în plus, la bugetul Primăriei Generale (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă: „Avem aviz pe referendum la Capitală. Îl punem în aplicare și ne apucăm de lucrurile mari”. Câți bani ar urma să meargă, în plus, la bugetul Primăriei Generale (VIDEO)
Cătălin Drulă, acuzații grave. Mafia imobiliară dă spăgi de 25% din cât costă o investiție (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă, acuzații grave. Mafia imobiliară dă spăgi de 25% din cât costă o investiție (VIDEO)
Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD
Politică
Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD
București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)
Politică
București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)
Nicușor Dan a sunat o judecătoare, după ce a aflat că vrea să se pensioneze. Ce i-a spus aceasta la telefon
Politică
Nicușor Dan a sunat o judecătoare, după ce a aflat că vrea să se pensioneze. Ce i-a spus aceasta la telefon
Oamenii lui Simion se dau iar în spectacol. AUR a depus două moțiuni în aceeași zi
Politică
Oamenii lui Simion se dau iar în spectacol. AUR a depus două moțiuni în aceeași zi
ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc
Politică
ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc
Trupele americane retrase din România vor fi înlocuite cu alți militari. Nicușor Dan anunță discuții cu alte state NATO
Politică
Trupele americane retrase din România vor fi înlocuite cu alți militari. Nicușor Dan anunță discuții cu alte state NATO
Ultima oră
20:11 - Cătălin Drulă: „Cred în parteneriatul cu președintele pentru că Bucureștiul are nevoie de un aliat la nivel central. Pe tema asta cu bugetul și cu urbanismul va fi acolo pentru bucureșteni” (VIDEO)
20:03 - Doi pensionari au decis să viziteze lumea. Iată în câte țări au fost în doi ani și cât i-a costat întreaga aventură
19:59 - Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
19:43 - Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt
19:32 - Cum vrea Cătălin Drulă să transforme Bucureștiul într-un oraș mai sigur și mai prietenos. Ce planuri are pentru Capitală: „E prea multă agresivitate rezultată dintr-un haos” (VIDEO)
19:31 - Au legat un câine de o căruță și l-au târât pe drum. Cine sunt agresorii și ce au transmis polițiștii
19:18 - Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar
18:59 - Autoritățile din Brașov pregătesc verificări dure în trafic. Ce amenzi pot primi șoferii neechipați
18:53 - Andreea Raicu: „Este o onoare”. Cum a reacționat după ce a aflat că Mirabela Grădinaru a purtat o ținută creată de ea
18:50 - DENT ESTET – Tratamente inovative cu laser împotriva halitozei. Respirația urât mirositoare și limba încărcată, cauze și soluții moderne de tratament