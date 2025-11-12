Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: ”E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul”

Când oamenii din Sectorul 6 povestesc cum arată cartierul lor astăzi și despre ce a realizat Ciprian Ciucu, o spun simplu și convingător: ”Este un om serios. Își ia angajamente și le respectă. S-a schimbat totul — chiar și civilizația și curățenia”. Au văzut schimbarea cu ochii lor și o spun direct: ”mai multă verdeață, aer curat, modernizare, ordine și civilizație, infrastructură de nivel european”.

În spatele acestor mărturii stau ani de muncă: parcuri îngrijite, trotuare refăcute, spații publice modernizate, curățenie ținută la zi. Pentru mulți locuitori, comparația între „înainte” și „acum” e suficientă: ce era părăsit și în paragină a fost pus la punct, în ordine.

Întreaga infrastructură a fost refăcută și oanenii au simțit schimbarea sradă cu stradă. Acolo unde erau poteci de pământ acum sunt artere importante și moderne.

Mesajul lor merge mai departe de granițele sectorului: „E timpul ca Bucureștiul să aibă o abordare unitară.” „E timpul ca Bucureștiul să se dezvolte frumos, în modul în care s-a dezvoltat Sectorul 6.” E o dorință și o invitație firească: standardul de aici poate deveni standardul întregului oraș.

Oamenii recunosc un bun primar atunci când rezultatele se văd clar și acestea le fac mai bună viața de zi cu zi.

