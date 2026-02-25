B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan: „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”. Ce se va schimba, potrivit premierului

Ilie Bolojan: „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”. Ce se va schimba, potrivit premierului

Ana Maria
25 feb. 2026, 17:43
Ilie Bolojan: Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Ce se va schimba, potrivit premierului
Sursa foto: Facebook / @Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, pe Facebook, că ordonanța referitoare la reforma în administrație a fost deja trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Prin această reformă se dorește reducerea birocrației și eficientizarea deciziilor guvernamentale.

Ilie Bolojan, despre reforma în administrație: Cum va schimba prima ordonanță administrația publică

Potrivit premierului, prima ordonanță are ca obiectiv principal reducerea risipei în administrație.

Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe adoptate în ședința de Guvern de ieri seară: reforma administrației publice și cea privind relansarea economică.

Prin prima ordonanță:

  • vom reduce risipa în administrație;

  • vom avea o administrație mai eficientă;

  • mutăm deciziile mai aproape de oameni.”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.

Ce prevede a doua ordonanță privind economia

A doua ordonanță semnată de Bolojan urmărește relansarea economică și stimularea producției interne. Premierul detaliază:

“Prin a doua:

  • creștem producția internă;

  • susținem exportul și investițiile strategice;

  • relansăm creșterea economică.”, a completat premierul.

Măsurile vizează atât companiile locale, cât și atragerea de investiții străine strategice, consolidând economia României pe termen lung.

Ce impact vor avea aceste ordonanțe asupra românilor

Potrivit premierului, aceste ordonanțe vor avea efect direct asupra vieții cetățenilor, printr-o administrație mai eficientă și decizii mai aproape de oameni. În același timp, economia va beneficia de creștere sustenabilă și de susținere a exporturilor și investițiilor strategice, ceea ce poate duce la noi locuri de muncă și proiecte de dezvoltare.

Amintim că, marți, 24 februarie, Guvernul a adoptat două ordonanțe de urgență, dintre care una vizează tăierile din administrația publică și  măsuri de relansare economică. La finalul ședinței, premierul Ilie Bolojan a făcut o declarație de presă pe acest subiect.

Potrivit premierului, ordonanța de urgență referitoare la relansarea economică va completa actualul cadru fiscal şi bugetar. Potrivit spuselor sale, prin măsurile propuse, economia va fi pusă pe baze sănătoase şi va crea mecanisme de stimulare a creşterii economice.

Tags:
Citește și...
„Măcar îi faci de râs”. Ce spun doi primari despre „lista rușinii” pentru datornici. Cazurile la extreme din Oradea și Buzău
Politică
„Măcar îi faci de râs”. Ce spun doi primari despre „lista rușinii” pentru datornici. Cazurile la extreme din Oradea și Buzău
Cum a ajuns Kelemen Hunor să contrazică senatorii UDMR pe tema jocurilor de noroc
Politică
Cum a ajuns Kelemen Hunor să contrazică senatorii UDMR pe tema jocurilor de noroc
E lege în România! Restricții stricte pentru agresorii sexuali. Unde nu mai pot lucra de acum înainte
Politică
E lege în România! Restricții stricte pentru agresorii sexuali. Unde nu mai pot lucra de acum înainte
Cum pot primarii să fenteze legal reforma administrativă anunțată de Bolojan. Trucul folosit pentru a nu tăia posturile
Politică
Cum pot primarii să fenteze legal reforma administrativă anunțată de Bolojan. Trucul folosit pentru a nu tăia posturile
Rața șchioapă pe care Bolojan o numește reforma administrației. Tăierea cheltuielilor de personal nu oprește risipa banilor publici
Politică
Rața șchioapă pe care Bolojan o numește reforma administrației. Tăierea cheltuielilor de personal nu oprește risipa banilor publici
Sindicaliștii din educație, protest la Cotroceni. De ce au ajuns profesorii la ușa lui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Sindicaliștii din educație, protest la Cotroceni. De ce au ajuns profesorii la ușa lui Nicușor Dan (VIDEO)
Cum a ajuns Călin Georgescu, părintele fakenews-urilor suveraniste, să se plângă că e victima știrilor false
Politică
Cum a ajuns Călin Georgescu, părintele fakenews-urilor suveraniste, să se plângă că e victima știrilor false
Ilie Bolojan, disprețuitor după tăierea sporului de doctorat: „Nu de diplome ducem lipsă…”
Politică
Ilie Bolojan, disprețuitor după tăierea sporului de doctorat: „Nu de diplome ducem lipsă…”
Municipiul București are nevoie de reorganizare administrativă. Cum vede Ciprian Ciucu relația cu primăriile de sector (VIDEO)
Politică
Municipiul București are nevoie de reorganizare administrativă. Cum vede Ciprian Ciucu relația cu primăriile de sector (VIDEO)
Transportul public din București ar putea intra în insolvență. Ciprian Ciucu acuză interesele de la STB (VIDEO)
Politică
Transportul public din București ar putea intra în insolvență. Ciprian Ciucu acuză interesele de la STB (VIDEO)
Ultima oră
18:43 - Stil și funcționalitate în locuințele închiriate: Alegerea mobilierului perfect
18:36 - Haos generalizat cu „mica recalculare” a pensiilor, după peste un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să îi omorâți pe oameni?”
18:30 - Gripă aviară confirmată în județul Cluj după moartea două lebede. Autoritățile au impus restricții în 13 localități
18:24 - Atenție! MAI dezminte un fake news: „Vă rugăm să nu distribuiţi aceste mesaje”. Ce documente false circulă pe internet
17:59 - Deputat apropiat de George Simion, dat jos din autobuz la Napoli pentru că nu și-a cumpărat bilet: „A încercat să se justifice invocând imunitatea sa parlamentară”
17:53 - Deea Maxer și Constantin Cataramă se pregătesc de nuntă. Ce spune vedeta despre planurile de viitor
17:44 - Nereguli cu iz penal la penitenciarul Jilava. Se fac plângeri la DNA și la ANAF. Ce arată raportul Corpului de Control (DOCUMENTE)
17:31 - Un preot român din Italia se plânge că biserica e vandalizată în fiecare noapte de nord-africani: „Le-am spus unora dintre ei ‘Așa vă comportați și în moschee?’”
17:19 - Sute de jurnaliști au fost uciși în zonele de conflict. Ce stat este responsabil pentru cele mai multe victime
17:12 - Cum se duc banii din bugetele locale. Comune care dau milioane de lei pe salarii și ajutoare sociale. Veniturile nu acoperă banii aruncați