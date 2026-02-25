Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, pe Facebook, că ordonanța referitoare la reforma în administrație a fost deja trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Prin această reformă se dorește reducerea birocrației și eficientizarea deciziilor guvernamentale.

Ilie Bolojan, despre reforma în administrație: Cum va schimba prima ordonanță administrația publică

Potrivit premierului, prima ordonanță are ca obiectiv principal reducerea risipei în administrație.

“Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe adoptate în ședința de Guvern de ieri seară: reforma administrației publice și cea privind relansarea economică.

Prin prima ordonanță:

vom reduce risipa în administrație;

vom avea o administrație mai eficientă;

mutăm deciziile mai aproape de oameni.”, a scris Ilie Bolojan, pe .

Ce prevede a doua ordonanță privind economia

A doua ordonanță semnată de Bolojan urmărește relansarea economică și stimularea producției interne. Premierul detaliază:

“Prin a doua:

creștem producția internă;

susținem exportul și investițiile strategice;

relansăm creșterea economică.”, a completat premierul.

Măsurile vizează atât companiile locale, cât și atragerea de investiții străine strategice, consolidând economia României pe termen lung.

Ce impact vor avea aceste ordonanțe asupra românilor

Potrivit premierului, aceste ordonanțe vor avea efect direct asupra vieții cetățenilor, printr-o administrație mai eficientă și decizii mai aproape de oameni. În același timp, economia va beneficia de creștere sustenabilă și de susținere a exporturilor și investițiilor strategice, ceea ce poate duce la noi locuri de muncă și proiecte de dezvoltare.

Amintim că, marți, 24 februarie, Guvernul a adoptat două ordonanțe de urgență, dintre care una vizează tăierile din administrația publică și măsuri de . La finalul ședinței, premierul Ilie Bolojan a făcut o declarație de presă pe acest subiect.

Potrivit premierului, ordonanța de urgență referitoare la relansarea economică va completa actualul cadru fiscal şi bugetar. Potrivit spuselor sale, prin măsurile propuse, economia va fi pusă pe baze sănătoase şi va crea mecanisme de stimulare a creşterii economice.