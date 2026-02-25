Un bărbat a fost amendat cu 1.200 de euro și condamnat la șapte luni de închisoare cu suspendare după ce a filmat fotbalistele echipei Altach în vestiar. Tribunalul din Feldkirch l-a găsit vinovat pe fostul oficial al clubului pentru înregistrarea ilegală a jucătoarelor în spațiile private. Pe lângă amendă, acesta trebuie să plătească fiecăreia dintre cele 30 de victime câte 625 de euro drept despăgubiri.

Potrivit , inculpatul a fost oficial la clubul austriac și arbitru de nivel înalt în Elveția. Acesta a recunoscut faptele în fața instanței și și-a cerut scuze sportivelor prezente în sală. Deși imaginile au fost distruse de autorități, jucătoarele sunt revoltate de pedeapsa primită, pe care o consideră mult prea blândă.

Un bărbat a fost amendat, dar victimele consideră pedeapsa prea mică

Eleni Rittmann, o fostă jucătoare a echipei, a subliniat că printre fetele filmate pe ascuns se aflau și minore. Ea a criticat decizia judecătorilor pe și a pus sub semnul întrebării siguranța sportivelor în spațiile de antrenament. Jucătoarea a menționat că o astfel de sentință nu are un efect descurajator pentru alți agresori.

„Sunt fără cuvinte. Făptuitorul a filmat jucătoare, inclusiv minore. Atunci mă întreb: este aceasta o pedeapsă adecvată? Ne simţeam în siguranţă în vestiarul nostru, iar acest incident ne-a afectat atât de grav intimitatea, încât unele dintre noi nu se mai simt în siguranţă în duşurile publice nici măcar acum”, a scris sportiva pe Instagram.

Impactul emoțional asupra sportivelor și măsurile luate de club

Jucătoarele au declarat în instanță că vestiarul era considerat „casa lor”, un spațiu sigur care a fost distrus de o persoană în care aveau încredere. Ministrul sportului din Austria a intervenit și el, numind aceste acțiuni „dezgustătoare”. Oficialul a cerut cluburilor să ofere mai mult sprijin și protecție atletelor.

Clubul Altach a anunțat că lucrează la un set de măsuri suplimentare de protecție. Acestea vor fi prezentate oficial în luna martie, în colaborare cu Federația Austriacă de Fotbal. Scopul noilor reguli este de a spori securitatea în vestiare și de a preveni orice formă de spionaj în viitor.