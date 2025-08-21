B1 Inregistrari!
Diana Buzoianu, întrebată dacă există un plan de debarcare a USR de la guvernare: „Dacă există, nu-mi pasă" (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 aug. 2025, 20:24
Sursa foto: Captura video B1 TV

Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat joi, pentru B1 TV, că dacă sunt planuri de debarcare a USR de la guvernare, ei nu-i pasă, căci treaba ei e să facă reforme.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, în contextul în care USR a devenit, în ultimele zile, ținta unor atacuri dinspre PSD și PNL.

Cuprins

  • Ce reacție a avut Buzoianu la criticile dinspre PSD și PNL
  • Ce a spus PSD despre USR
  • Ce a spus Emil Boc (PNL) despre USR-iști

Ce reacție a avut Buzoianu la criticile dinspre PSD și PNL

Întrebată dacă există un plan de debarcare a USR de la guvernare, Diana Buzoianu a răspuns: „Dacă există, nu-mi pasă. Adică e atât de simplu… nu ne pasă! Ne uităm la măsurile pe care trebuie să le luăm, la proiectele pe care trebuie să le facem. Oamenii din Guvern au responsabilitatea să livreze rezultate. Eu cu oamenii cu care am lucrat de la toate partidele până acum… mi-e greu să spun că un partid nu face absolut nimic”.

„Poate domnilor de la PSD le e mai ușor să mintă în felul acesta, dar eu cred că oamenii care sunt acum în Guvern, în general, au înțeles că există o responsabilitate de a livra. Sunt unele părți în care sunt blocate anumite reforme, dar eu cred că vor fi deblocate, pentru că e nevoie să transmitem un mesaj foarte clar: românii nu uită și n-au cum să uite că acum câteva luni am ratat un glonț – mișcarea extremistă – care e încă e aici și în câțiva ani va trebui să fim mult mai bine pregătiți. Asta înseamnă niște reforme mult mai ample adoptate”, a mai afirmat ministra USR a Mediului.

Ce a spus PSD despre USR

Reacția vine după ce PSD a acuzat USR, într-o postare pe Facebook, că nu face nimic la guvernare: „În vreme ce reprezentanții #PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției! Românii pot singuri trage concluziile: PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele!”.

Ce a spus Emil Boc (PNL) despre USR-iști

Iar Emil Boc, primarul liberal din Cluj-Napoca, a spus că USR-iștii sunt niște răsfățați care n-ar trebui băgați în seamă prea mult: „Sunt copii nematurizați, nu are rost să îi băgăm prea mult în seamă pentru că sunt răsfățați, nu se pricep. (…) Un partid care nu a pus o cărămidă în orașul acesta, nu a construit nimic, doar a demolat. Tot ce a prins, a distrus. Cum au dat peste un proiect al Clujului, nu au știut decât să încerce să îl omoare. Asta este USR-ul, aceasta e realitatea de astăzi”.

