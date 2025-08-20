Social-democrații acuză USR-ul că „nu face nimic”: „Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției. PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele!”

Reprezentanții PSD îi acuză pe cei de la USR că nu fac nimic. “Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției!”, au precizat social-democrații, într-o postare pe Facebook.
De asemenea, PSD-iștii mai subliniază faptul că „PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele”.
“În vreme ce reprezentanții PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției!
Românii pot singuri trage concluziile: PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele! Astfel:
PSD a anunțat deja că va prezenta public soluțiile pentru a sprijini mediul privat în această perioadă dificilă. Singurul lucru pe care PSD îl blochează este discuția despre funcții”, este postarea publicată pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat.