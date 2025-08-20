B1 Inregistrari!
Ana Maria
20 aug. 2025, 19:14
Social-democrații acuză USR-ul că nu face nimic: Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției. PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele!
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Reprezentanții PSD îi acuză pe cei de la USR că nu fac nimic. “Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției!”, au precizat social-democrații, într-o postare pe Facebook.

Ce acuzații le aduc cei de la PSD celor de la USR

De asemenea, PSD-iștii mai subliniază faptul că „PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele”.

“În vreme ce reprezentanții PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției!

Românii pot singuri trage concluziile: PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele! Astfel:

  • Pachetul privitor la TĂIEREA PRIVILEGIILOR, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD;
  • REFORMA PENSIILOR SPECIALE, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD;
  • REFORMA ÎN SĂNĂTATE, proiect elaborat de Ministerul Sănătății, condus de PSD;
  • COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE, proiect elaborat de Ministerul Justiției, condus de PSD;
  • REFORMA ADMINISTRAȚIEI LOCALE ȘI CENTRALE, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR – Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și AMR – Asociația Municipiilor din România;
  • Pachetul FISCAL, proiect elaborat de Ministerul Finanțelor, condus de PNL, cu amendamente depuse de PSD;
  • Pachetul de STIMULARE ECONOMICĂ, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR – la care NU s-a lucrat.

PSD a anunțat deja că va prezenta public soluțiile pentru a sprijini mediul privat în această perioadă dificilă. Singurul lucru pe care PSD îl blochează este discuția despre funcții”, este postarea publicată pe pagina de Facebook a Partidului Social Democrat.

