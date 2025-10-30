B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu

Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu

Adrian A
30 oct. 2025, 19:11
Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu
Cuprins
  1. Doboară Grindeanu Guvernul? Oamenii lui Simion aplaudă PSD-ul
  2. Intră AUR într-un Guvern cu PSD-ul?
  3. Moțiunea, tot mai mult în discursurile PSD-ului

Guvernul Bolojan nu mai rezistă mult timp. Este previziunea celor din AUR, care știu și că Grindeanu va semna sfârșitul actualului Executiv.

Doboară Grindeanu Guvernul? Oamenii lui Simion aplaudă PSD-ul

Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR face previziuni și spune că Guvernul are zilele numărate. Iar cel care îi va pune capăt este chia Sorin Grindeanu.

„Se va întâmpla acest lucru în ianuarie, când vor vrea să îl dea laoparte pe Bolojan, pentru că se vor aduna foarte multe nemulțumiri sociale. Bolojan, ca și Cîțu, cănd a fost în pandemie pus, este un premier de un an de zile, după care va fi aruncat la coșul de gunoi. Ceea ce înseamnă că, dacă nu depunem noi, vor depune ei o moțiune de cenzură. Noi vom vota orice moțiune de cenzură care duce la căderea acestui Guvern incapabil să asigure dezvoltarea țării.”, spune Marius Lulea.

Intră AUR într-un Guvern cu PSD-ul?

Mâna dreaptă a lui George Simion spune însă că AUR rămâne în opoziție. Ar vrea la putere, dar nu în condițiile lui Grindeanu.

„Nu au nevoie de noi, pentru că scopul lor comun va fi să îl dea jos pe Bolojan și să pună pe altcineva. Există grupări diferite în interiorul PNL, grupări diferite în interiorul USR și fiecare. Deci va fi o bătălie în interiorul acestor partide politice. Nu își vor dori ceva cu AUR. Poziția oficială a AUR este de alegeri anticipate și după alegeri să vedem ce se întâmplă și ce decid românii. Am spune nu intrării la guvernare. Poziția ultimă aprobată de partid este cea de anticipate.”, afirmă Marius Lulea pentru adevarul.ro.

Moțiunea, tot mai mult în discursurile PSD-ului

În ultimul timp, în PSD se vorbește tot mai mult de o moțiune de cenzură. Oamenii lui Grindeanu par dispuși să dea jos Guvernul Bolojan.

„Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo.”, afirma Lia Olguța Vasilescu, acum câteva zile. privind asumarea unui eșec pe reforma pensiilor speciale.

Iar Sorin Grindeanu a spus, la rândul său, că poate nu e nevoie chiar de o moțiune să plece Bolojan. Poate își asumă singur eșecul pensiilor speciale, dacă va fi un eșec, și pleacă, a dat de înțeles liderul PSD.

Tags:
Citește și...
Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
Politică
Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv. Premierul lansează săgeți către PSD: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”
Politică
Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv. Premierul lansează săgeți către PSD: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!
Politică
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!
Câți bani au costat deplasările lui Ilie Bolojan, în anul 2025? Unde a zburat premierul cu avionul și care a fost cea mai costisitoare vizită
Politică
Câți bani au costat deplasările lui Ilie Bolojan, în anul 2025? Unde a zburat premierul cu avionul și care a fost cea mai costisitoare vizită
Discurs șocant în Parlament: România este rușinea Europei (VIDEO)
Politică
Discurs șocant în Parlament: România este rușinea Europei (VIDEO)
Cum a băgat Olguța Vasilescu spaima în Ilie Bolojan. „Oprim ședința, ne omoară Olguța!” (VIDEO)
Politică
Cum a băgat Olguța Vasilescu spaima în Ilie Bolojan. „Oprim ședința, ne omoară Olguța!” (VIDEO)
George Burcea a făcut un anunț surprinzător. Actorul intră în politică și vrea să devină primarul Capitalei: „De ce? Pentru că eu POT” (VIDEO)
Politică
George Burcea a făcut un anunț surprinzător. Actorul intră în politică și vrea să devină primarul Capitalei: „De ce? Pentru că eu POT” (VIDEO)
Analiza lui Cristian Tudor Popescu, după învestirea Oanei Gheorghiu: „Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți, cu toate că Frăția Șobolanilor va încerca cu disperare s-o agațe cu ceva”
Politică
Analiza lui Cristian Tudor Popescu, după învestirea Oanei Gheorghiu: „Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți, cu toate că Frăția Șobolanilor va încerca cu disperare s-o agațe cu ceva”
Război deschis în Coaliție. Bolojan nu merge să dea explicații în Parlament. PSD l-a chemat la Ora Guvernului (VIDEO)
Politică
Război deschis în Coaliție. Bolojan nu merge să dea explicații în Parlament. PSD l-a chemat la Ora Guvernului (VIDEO)
Ciocnire între susținătorii lui Călin Georgescu și Jandarmerie. Un bărbat agresiv a fost ridicat de autorități. Jandarmeria a aplicat amenzi de 7.500 de lei. UPDATE
Politică
Ciocnire între susținătorii lui Călin Georgescu și Jandarmerie. Un bărbat agresiv a fost ridicat de autorități. Jandarmeria a aplicat amenzi de 7.500 de lei. UPDATE
Ultima oră
20:02 - Înaintea sărbătorilor de iarnă, prețul porcilor îi surprinde pe români. Cât trebuie să plătească pentru 100 de kilograme
19:54 - Un județ din România transformă gunoiul în energie electrică. Cât a costat proiectul și ce câștiguri anuale poate produce
19:54 - MAI investește peste 26 de milioane de euro într-un avion de supraveghere. Ce misiuni va îndeplini acesta
19:50 - Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
19:16 - Lukoil își vinde activele, inclusiv pe cele din România, unei companii apropiate de Vladimir Putin. Cum sunt păcălite sancțiunile puse de SUA
19:10 - Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv. Premierul lansează săgeți către PSD: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”
19:08 - Tinerii din Generația Z nu mai vor să se sacrifice pentru job. Cer salarii mari, program lejer și libertate totală: „E vorba de timpul meu”
18:50 - ANPC a descoperit abateri majore la dezvoltatorii imobiliari. Ce nereguli au fost constatate
18:47 - Ce impact are scorul de credit asupra aprobării unui împrumut? Tot ce trebuie să știi
18:38 - O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!