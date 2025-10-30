Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu

Guvernul Bolojan nu mai rezistă mult timp. Este previziunea celor din AUR, care știu și că Grindeanu va semna sfârșitul actualului Executiv.

Doboară Grindeanu Guvernul? Oamenii lui Simion aplaudă PSD-ul

Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR face previziuni și spune că Guvernul are zilele numărate. Iar cel care îi va pune capăt este chia Sorin Grindeanu.

„Se va întâmpla acest lucru în ianuarie, când vor vrea să îl dea laoparte pe Bolojan, pentru că se vor aduna foarte multe nemulțumiri sociale. Bolojan, ca și Cîțu, cănd a fost în pandemie pus, este un premier de un an de zile, după care va fi aruncat la coșul de gunoi. Ceea ce înseamnă că, dacă nu depunem noi, vor depune ei o moțiune de cenzură. Noi vom vota orice moțiune de cenzură care duce la căderea acestui Guvern incapabil să asigure dezvoltarea țării.”, spune .

Intră AUR într-un Guvern cu PSD-ul?

Mâna dreaptă a lui George Simion spune însă că AUR rămâne în opoziție. Ar vrea la putere, dar nu în condițiile lui Grindeanu.

„Nu au nevoie de noi, pentru că scopul lor comun va fi să îl dea jos pe Bolojan și să pună pe altcineva. Există grupări diferite în interiorul PNL, grupări diferite în interiorul USR și fiecare. Deci va fi o bătălie în interiorul acestor partide politice. Nu își vor dori ceva cu AUR. Poziția oficială a AUR este de alegeri anticipate și după alegeri să vedem ce se întâmplă și ce decid românii. Am spune nu intrării la guvernare. Poziția ultimă aprobată de partid este cea de anticipate.”, afirmă Marius Lulea pentru adevarul.ro.

Moțiunea, tot mai mult în discursurile PSD-ului

În ultimul timp, în PSD se vorbește tot mai mult de o moțiune de cenzură. Oamenii lui Grindeanu par dispuși să dea jos Guvernul Bolojan.

„Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo.”, afirma , acum câteva zile. privind asumarea unui eșec pe reforma pensiilor speciale.

Iar Sorin Grindeanu a spus, la rândul său, că poate nu e nevoie chiar de o moțiune să plece Bolojan. Poate își asumă singur eșecul pensiilor speciale, dacă va fi un eșec, și pleacă, a dat de înțeles liderul PSD.