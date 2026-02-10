Călin Georgescu critică clasa politică. Fostul candidat la prezidențiale a revenit în prim-planul public după ce s-a prezentat la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar, într-un dosar în care este acuzat de . Aceasta este prima sa reacție oficială de la începutul procesului.

La ieșirea de la sediul poliției, fostul candidat a criticat dur clasa politică și starea generală a țării:

„Oamenii simt că adevărul a fost ascuns, că se iau decizii împotriva lor și că încrederea s-a rupt. Și s-a rupt definitiv, în special legat de clasa politică. Deoarece clasa politică nu produce nimic, nu face nimic, ci doar trăiește sau huzurește pe spatele poporului român. Eu spun că viața politică dâmbovițeană se rezumă la cât de repede îl înșel și cât de bine pe celălalt. Asta fac ei între ei. Însă toți la un loc, toată clasa politică, este de acord că trebuie să înșele poporul român.”, a spus Georgescu.

De ce critică PSD-ul și coaliția de guvernare

Georgescu a punctat că guvernarea actuală și tăcerea Partidului Social Democrat reprezintă o trădare a intereselor românilor: „Dacă cel mai mare partid, care are cei mai mulți primari în țară, tace, înseamnă că Partidul Social Democrat de la specialiști s-a reformat și a trădat.”

El sugerează astfel că clasa politică s-a deconectat de nevoile reale ale cetățenilor.

Călin Georgescu critică clasa politică. Ce spune despre raportul Comisiei Juridice a Congresului SUA și viitorul României

Fostul candidat a adus în discuție un raport al Comisiei Juridice a Congresului SUA, subliniind că soarta României depinde de acțiunile interne:

„Cert este însă că viitorul țării noastre nu se decide în afară, ci aici, prin ceea ce facem noi. Se vede că minciuna este zdrobitoare și foarte complicată. Adevărul este simplu și limpede, pentru că există oameni în această țară care își vor face datoria, adică adevărul până la capăt. Sau, cu alte cuvinte, turul doi înapoi.”, a mai declarat fostul candidat la prezidențiale, potrivit .

Cum vede Georgescu desecretizarea ședinței CCR

Fostul candidat a abordat și controversa legată de ședința Curții Constituționale a României, care a precedat anularea alegerilor din 6 decembrie 2024:

„Nu trebuie să scrie niciun raport. Trebuie doar să desecretizeze ședința CCR. Atât. O vor face? E problema lor, pentru că zidurile infamiei vor cădea. Și primul zid al infamiei va fi Bruxelles-ul.”, a mai menționat Georgescu.

Călin Georgescu critică clasa politică. Ce presiuni economice și sociale resimt românii

Georgescu a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă zilnic românii:

„Oamenii din România simt presiunea în fiecare zi, în taxe și impozite, care fac să pălească tot ce a făcut regimul fanariot. Sunt neliniști, nesiguranța locului de muncă. Sunt griji enorme legate de familie și întreținerea familiei.”, a mai declarat suveranistul.

În final, Georgescu a lansat un mesaj de speranță și încurajare: „O țară iese din impas când oamenii sunt lăsați să muncească, să fie liberi, să producă, să nu fie reduși la tăcere și închiși în casă. Rămânem fermi în credință și în rugăciune. Doar cu Dumnezeu înainte.”