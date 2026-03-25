Călin Georgescu a declara, fără dovezi, că există forțe în Vestul Europei care vor eliminarea sa fizică. El a mai afirmat că „vom avea turul 2 înapoi”. Potrivit acestuia, „cuvântul ‘pace’ a dus la anularea alegerilor”. De asemenea, Georgescu a zis că „strălucirea noastră ca popor e neutralitatea în conflicte armate” și că „Baza Kogălniceanu e suma mizeriei din Uniunea Europeană”.

Georgescu spune că se vrea eliminarea sa fizică

„Sunt forțe în Europa de Vest care vor să acționeze pentru eliminarea mea fizică. Sunt așa de disperați, încât sunt capabili să facă așa ceva. Le transmit următorul mesaj: puteți elimina o persoană, dar nu puteți elimina o mișcare pentru libertate, o stare de spirit, o credință milenară a compatrioților mei și a acestei țări binecuvântate de Dumnezeu”, a spus Călin Georgescu, la

Georgescu vrea referendum în fiecare zi

În același interviu, el a explicat cum anume vrea să redea totul poporului: „Ce înseamnă să ai o economie suverană? Toate resursele țării, toate bogățiile țării, strategice, intră în proprietatea poporului român. (…) Administrate prin democrație participativă. Nu chemi poporul o dată la patru ani să îi dai ceva, ci îl chemi zilnic. Totul intră în proprietatea poporului român”.

Georgescu s-a comparat cu Iisus

Spre finalul interviului, întrebat dacă o să se răzbune în cazul în care se va întoarce în politică, Georgescu a răspuns, comparându-se cu Iisus: „Cel mai puternic bărbat din istoria lumii a iubit, a mângâiat, a plâns. Și în ultimele clipe a strigat la Dumnezeu: ”Tată, iartă-i că nu știu ce fac!”. Și a câștigat iubirea. Asta-i tot”.