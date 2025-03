Călin Georgescu, interviu pentru o controversată jurnalistă din Republica Moldova: „Pe vremea lui Ștefan cel Mare te cotropea armata otomană, acum vine Uniunea Europeană și te cotropește. Ce a spus despre Donald Trump

a acordat un interviu unei jurnaliste controversate din Republica Moldova, unde a făcut mai multe afirmații, printre care a spus și că „pe vremea lui Ștefan cel Mare te cotropea armata otomană, acum vine Uniunea Europeană și te cotropește”.

Georgescu a declarat că „națiunile în Europa” pot să se dezvolte separat mai bine decât în cadrul Uniunii Europene.

„Pe vremea lui Ștefan cel Mare te cotropea armata otomană, acum vine Uniunea Europeană și te cotropește”

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, Călin Georgescu a atacat-o și pe președinta Republicii Moldova, pe care a numit-o „Maia Soroș Sandu” și a acuzat-o că s-a amestecat în alegerile din România, informează .

Călin Georgescu a fost întrebat cu privire la declarația recentă a europarlamentarului român Siegfried Mureșan, care a spus că dacă partidele pro-ruse câștigă la următoarele alegeri parlamentare din Moldova, Chișinăul riscă să piardă ajutorul UE de 1,9 miliarde de euro. Natalia Morari l-a întrebat pe Georgescu dacă „Nu este acesta un șantaj?”

„Într-o asociație intri ca să te ajuți unii cu alții, pentru un ideal comun. Aici nu sună așa ceva – vorbesc de Uniunea Europeană. Vedem ce s-a întâmplat, trăgând o linie, care sunt avantaje și dezavantaje. Când am vorbit despre naționalizare, am vorbit ca toate resursele țării, în special cele care sunt în mâinele marilor corporații, să revină la poporul român. Noi ne putem dezvolta singur, putem să ne dezvoltăm și mai bine atunci când vorbim despre națiuni în Europa.

Cu scuzele de rigoare: eu, ca țară, România, sunt deja în Europa înainte să se nască Bruxelles. Sunt prin civilizație, prin istorie, prin cultură. Și am devenit membru al Uniunii Europene, îmbogățind cultură, tradițiile, sistem de valori. Exact cum spunea J.D. Vance, dacă nu avem același sistem de valori, în special bazat de libertate și democrație, cum putem să vorbim?”, a spus Călin Georgescu.

„Cine este interesat de acești bani (n.r.- banii europeni), când ai totul la tine acasă (…). Pământul nostru, ca să fie clar, noi nu l-am primit în dar de la Bruxelles, nici de la Washington. Noi l-am primit în dar de la Dumnezeu prin puterea iubirii”, a mai declarat fostul candidat la prezidențiale..

„Independența unei țări înseamnă capacitatea sa de a se finanța singură. Nu trebuie să stai cu mâna întinsă” și „Pe vremea lui Ștefan cel Mare te cotropea armata otomană, acum vine Uniunea Europeană și te cotropește”, au fost alte afirmații ale lui Georgescu.

Ce a spus Georgescu despre „campania electorală fără niciun ban”

Călin Georgescu a discutat și despre „campania electorală fără niciun ban”.

El a explicat că în campania sa electorală a folosit „doar 3-4 poze, agreate de o echipă de voluntari și atât”.

„Să investești în libertate ca omul să fie creativ. Așa și s-a făcut aceasta campanie electorală: ea s-a făcut prin libertatea pe care eu am dat-o tuturor. Am trimis pe rețele de socializare 3-4 poze cu o echipă modestă care este în jurul meu de voluntari. Și am spus tuturor: facem cum credeți acum. Asta a fost toată campania”, a precizat Georgescu.

Georgescu s-a comparat cu Trump. Ce a spus despre acuzațiile de ingerințe ale Federației Ruse în campania sa

Georgescu s-a comparat cu . El susține că acuzațiile de ingerințe ale Federației Ruse în campania sa ar fi o strategie aplicată asemănător ca și în cazul șui Donald Trump, care a fost acuzat de mai multe ori de simpatii față de Putin.

„Este un sistem disperat, care nu știe ce să facă, pentru că e un sistem la nivel mondial: uitați-vă, ce se întâmplă în America. (…) Haideți să subliniem interferențele care nici într-un caz nu au fost din partea Rusiei, nu au niciun fel de dovadă. Eu nu știu nimic din această chestiune, ce au inventat. Dar este un tipar: copy-paste din ceea ce s-a întâmplat președintelui Trump, că este „o interferență rusească”, „Rusia a intervenit”.

Nu au făcut decât să schimbe numele Trump cu Georgescu. Atât de minori sunt în acest aspect al gândirii.

Dar referitor la interferențe: dacă să stau să mă gândesc: președintele statului Republicii Moldova Maia Soros Sandu, ca să spun așa, a intervenit, direct, pe față în alegeri. A venit aici (n.r.- România) și a susținut un contracandidat al meu, Elena Lasconi”, a mai declarat Georgescu.

„Statele Unite sunt un partener mai important decât NATO”, a mai adăugat fostul candidat la prezidențiale.

„Contează ceea ce face America, eu cred ca sfat pe care pot să-l dau, este ca din momentul în care o consistență democratică, mare, foarte mare, cum este America, stabilește o linie, este bine de urmat. Asta așa, ca sfat”, a mai declarat Călin Georgescu.