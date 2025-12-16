B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ultimul mesaj transmis de Călin Georgescu: „Atât am avut de spus. A sosit ceasul”

Ultimul mesaj transmis de Călin Georgescu: „Atât am avut de spus. A sosit ceasul”

Ana Maria
16 dec. 2025, 11:59
Ultimul mesaj transmis de Călin Georgescu: Atât am avut de spus. A sosit ceasul
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru
Cuprins
  1. Călin Georgescu, la Poliția Buftea. Ce mesaj istoric a folosit în declarații
  2. Cum ar fi fost pregătit Călin Georgescu și Horațiu Potra planul de destabilizare

Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. În fața jurnaliștilor, fără a răspunde la întrebări, a ales să transmită un mesaj, aducând în discuție o paralelă cu România de acum peste un secol.

Călin Georgescu, la Poliția Buftea. Ce mesaj istoric a folosit în declarații

El a citat cuvintele celui mai mare istoric al României, Nicolae Iorga, care, referindu-se la alegerile din 1915, descria situația astfel:

„Ațâțări în toată țara.
Corupție pretutindeni.
Presiuni apăsătoare asupra alegătorilor.
Injurii personale și calomnii odioase.
Câștigă întotdeauna cine vrea guvernul.
O mână de militanți aplaudă dezastrul.
Poporul tace.Am încheiat citatul.

Am încheiat citatul.

Când trăim în teamă, înseamnă că am cedat libertatea. Iar când cedăm libertatea, cedăm credința. De aceea am spus că nu sunt un om politic, ci un om al credinței. Lupta mea este ca poporul român să fie liber. România este în Europa ca să fie respectată, nu ca să trăiască în frică.

Astăzi, la 110 ani de la cuvintele lui Nicolae Iorga, întrebarea este simplă: ce vedem? Diferențe nu sunt. Asemănările sunt aproape identice. O copie fidelă.

Acest blestem se va rupe. Atât am avut de spus. A sosit ceasul.”, a spus Georgescu, potrivit Știripesurse.

Luni, Călin Georgescu a ajuns în instanță alături de Horațiu Potra, în dosarul privind tentativa de lovitură de stat.

Cum ar fi fost pregătit Călin Georgescu și Horațiu Potra planul de destabilizare

Potrivit procurorilor, planul ar fi fost pus la cale la o fermă din Ciolpani. În acest dosar, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și alți 20 de „locotenenți” ai mercenarului, au fost trimiși în judecată pentru o amplă acțiune de destabilizare.

Anchetatorii susțin că mai mulți apropiați ai lui Potra ar fi venit în București cu mașini în care aveau arme albe, pregătiți să declanșeze proteste violente după anularea alegerilor.

Tags:
Citește și...
Raportul CSAT pe anularea alegerilor a ajuns în Parlament. Activitatea CSAT din 2024, dezbătută de parlamentari
Politică
Raportul CSAT pe anularea alegerilor a ajuns în Parlament. Activitatea CSAT din 2024, dezbătută de parlamentari
Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă
Politică
Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă
Percheziții DNA la Răzvan Cuc, într-un dosar de mită / UPDATE: Fostul ministru al Transporturilor, audiat de procurorii anticorupție (VIDEO)
Politică
Percheziții DNA la Răzvan Cuc, într-un dosar de mită / UPDATE: Fostul ministru al Transporturilor, audiat de procurorii anticorupție (VIDEO)
Kelemen Hunor acuză PSD că a încălcat protocolul coaliției, votând moțiunea contra lui Buzoianu: „Trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției”
Politică
Kelemen Hunor acuză PSD că a încălcat protocolul coaliției, votând moțiunea contra lui Buzoianu: „Trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției”
Nicușor Dan, vizită oficială în Marea Britanie, marți și miercuri. Cu cine se va întâlni
Politică
Nicușor Dan, vizită oficială în Marea Britanie, marți și miercuri. Cu cine se va întâlni
Kelemen Hunor: „Am făcut câţiva paşi mici în direcţia bună, dar nu am făcut încă reforme”. Când va scădea inflația
Politică
Kelemen Hunor: „Am făcut câţiva paşi mici în direcţia bună, dar nu am făcut încă reforme”. Când va scădea inflația
PSD nu renunță la majorarea salariului minim. Ce va face Sorin Grindeanu pentru alegătorii săi
Politică
PSD nu renunță la majorarea salariului minim. Ce va face Sorin Grindeanu pentru alegătorii săi
Cum vor decurge dezbaterile dezbaterile pe tema justiției de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a invitat magistrații pe 22 decembrie
Politică
Cum vor decurge dezbaterile dezbaterile pe tema justiției de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a invitat magistrații pe 22 decembrie
Un apropiat al lui Ionuț Moșteanu, în cărți pentru Ministerul Apărării. Bogdan Rodeanu, principala opțiune a USR (SURSE)
Politică
Un apropiat al lui Ionuț Moșteanu, în cărți pentru Ministerul Apărării. Bogdan Rodeanu, principala opțiune a USR (SURSE)
Nicușor Dan, întâlnire cu românii din Finlanda. Ce mesaj le-a transmis șeful statului
Politică
Nicușor Dan, întâlnire cu românii din Finlanda. Ce mesaj le-a transmis șeful statului
Ultima oră
11:55 - Andreea Esca a vorbit deschis despre Alexia și Aris: „Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui…”
11:50 - Raportul CSAT pe anularea alegerilor a ajuns în Parlament. Activitatea CSAT din 2024, dezbătută de parlamentari
11:47 - Japonia ridică avertizarea pentru un mega-seism după cutremurul de 7,5
11:46 - Maria Ghiorghiu a venit cu o nouă previziune. Ce mesaj divin susține că a primit: „Puteți fi siguri de acest lucru”
11:33 - Fiul cel mare al lui Donald Trump s-a logodit. Cine este vedeta care urmează să fie viitoarea noră a președintelui american
11:24 - Câți bani a primit Alina Pușcău să pozeze pentru Playboy America: „Am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
11:12 - Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă
11:07 - Momentul în care un avion s-a prăbușit peste niște clădiri. Sunt mai mulți morți (VIDEO)
11:01 - Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
10:56 - Un bărbat din Galați și-a contrazis chirurgul după operație, convins de ChatGPT că intervenția a durat prea puțin: „Acolo intervine provocarea”