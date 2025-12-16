Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. În fața jurnaliștilor, fără a răspunde la întrebări, a ales să transmită un mesaj, aducând în discuție o paralelă cu România de acum peste un secol.

Călin Georgescu, la Poliția Buftea. Ce mesaj istoric a folosit în declarații

El a citat cuvintele celui mai mare istoric al României, Nicolae Iorga, care, referindu-se la alegerile din 1915, descria situația astfel:

„Ațâțări în toată țara.

Corupție pretutindeni.

Presiuni apăsătoare asupra alegătorilor.

Injurii personale și calomnii odioase.

Câștigă întotdeauna cine vrea guvernul.

O mână de militanți aplaudă dezastrul.

Poporul tace.Am încheiat citatul.

Am încheiat citatul.

Când trăim în teamă, înseamnă că am cedat libertatea. Iar când cedăm libertatea, cedăm credința. De aceea am spus că nu sunt un om politic, ci un om al credinței. Lupta mea este ca poporul român să fie liber. România este în Europa ca să fie respectată, nu ca să trăiască în frică.

Astăzi, la 110 ani de la cuvintele lui Nicolae Iorga, întrebarea este simplă: ce vedem? Diferențe nu sunt. Asemănările sunt aproape identice. O copie fidelă.

Acest blestem se va rupe. Atât am avut de spus. A sosit ceasul.”, a spus Georgescu, potrivit .

Luni, Călin Georgescu a ajuns în instanță alături de Horațiu Potra, în dosarul privind tentativa de lovitură de stat.

Cum ar fi fost pregătit Călin Georgescu și Horațiu Potra planul de destabilizare

Potrivit procurorilor, planul ar fi fost pus la cale la o fermă din . În acest dosar, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și alți 20 de „locotenenți” ai mercenarului, au fost trimiși în judecată pentru o amplă acțiune de destabilizare.

Anchetatorii susțin că mai mulți apropiați ai lui Potra ar fi venit în București cu mașini în care aveau arme albe, pregătiți să declanșeze proteste violente după anularea alegerilor.