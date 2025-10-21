Călin Georgescu a fost prezent astăzi, de dimineață, în fața magistraților, la Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei, în vederea primirii unei decizii referitoare la prelungirea sau nu a controlului judiciar. Această măsură a fost dispusă în dosarul în care este implicat pentru promovare ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Fostul candidat la prezidențiale a făcut declarații la ieșirea din sala de judecată, declarații în care a criticat dur Guvernul României. Potrivit , „atunci când se stinge omenia, dintr-o țară nu se mai alege nimic”. Afirmația lui a fost făcută în contextul declarațiilor oamenilor politice, referitoare la explozia din Rahova.

Călin Georgescu, despre tragedia din Rahova: „Îi îmbrățișez cu sufletul meu pe cei care suferă astăzi”

Călin Georgescu a explicat în fața Judecătoriei că are trei subiecte pe ordinea de zi despre care va discuta. Primul a fost legat de explozia, care a avut loc vineri în cartierul Rahova, din București.

Acesta a criticat clasa politică, deoarece, în opinia lui, declarațiile făcute au fost lipsite de umanitate. De asemenea, le-a transmis celor afectați de incident că este alături de ei și că se roagă „la bunul Dumnezeu să îi ajute”.

„Am trei subiecte pentru dumneavoastră astăzi. 1. Tragedia din București, cartierul Rahova. Orice țară nu este condusă numai cu decizii și declarații oficiale, ci în mod special cu inima. Cel mai scurt verset din Biblie este următorul: Și a plâns Iisus.

Vedeți este un gest simplu, este esența umanității, este puterea de a simți durerea celuilalt, pentru că Hristos a plâns pentru oameni, pentru suferința lor, pentru copiii lui din tragedia din București, din cartierul Rahova.

Reacțiilor oficiale le-a lipsit căldura ceea ce face vie o țară și o ține împreună. Atunci când se stinge omenia, dintr-o țară nu se mai alege nimic. De aceea, omul trăiește cât dăruiește și dăruiește cât trăiește. Eu regret profund moartea oamenilor în această tragedie, îi îmbrățișez cu sufletul meu pe cei care suferă astăzi și mă rog la bunul Dumnezeu să îi ajute în aceste momente grele și îi rog pe români să îi ajute pe confrații lor în aceste momente grele”, a declarat Călin Georgescu, conform

Călin Georgescu: „Un singur lucru este mai hidos decât hoția, și anume legea fără dreptate”

Georgescu a precizat că „dreptatea se lasă așteptată”, probabil aceasta fiind reacția la faptul că instanța a rămas în pronunțare. De asemenea, acesta le-a transmis „deținătorilor de putere ilegală astăzi în România” că au „pierdut lupta cu istoria”.

„2. Referitor la Curtea de Apel de astăzi, nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii! Trăim o vreme în care dreptatea se lasă așteptată și pe acest considerent, un singur lucru, unul singur este mai hidos decât hoția, și anume legea fără dreptate.

De aceea, eu le transmit pseudo-culților, deținătorilor de putere ilegală astăzi în România, un singur lucru și anume: Ați pierdut lupta cu istoria. Punct!”, a adăugat Georgescu.

Georgescu a cerut demiterea lui Moșteanu

Liderul suveranist a vorbit și despre situația rezerviștilor, menționând că, atât ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, cât și „toți comandanții militari ai acestei acțiuni” ar trebui „demiși imediat”.

„Subiectul numărul 3: Umilirea la mobilizarea rezerviștilor! Vedeți, președintele american Donald Trump a repetat obsesiv că pacea se face doar prin forță. Adică, nu putem avea pace dacă nu ești puternic. Eu completez cu eleganță că este și respectul pe care îl impui.

Cert este un lucru, că l-am văzut și eu și l-ați văzut și dumneavoastră, circul și penibilitatea mobilizării rezerviștilor din România. Este o rușine! Numai că a văzut asta și partenerul nostru strategic SUA, au văzut și dușmanii, neputința noastră într-o organizare militară la nivel național.

De aceea, consider că ministrul Apărării Naționale, cât și toți comandanții militari ai acestei acțiuni trebuie demiși imediat, iar justiția să clarifice acest act pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetența are efecte strategice negative”, a mai spus fostul candidat la prezidențiale, conforma aceleiași surse.