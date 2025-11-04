Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat marți pentru a semna controlul judiciar. La ieșire, el și-a reafirmat poziția critică față de procesul electoral. El a declarat că alegerile au fost „o farsă” și că votul românilor ar fi fost „furat”.

Ce a declarat Călin Georgescu după prezentarea la controlul judiciar

“Eu am avut o declarație duminică pe care . Ce pot să spun? Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă și nu pot să… adică toate aceste alegeri sunt o farsă și nu am de ce să comentez o farsă. Asta este tot.

Și în plus de atâta, eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești”, a precizat fostul candidat la prezidențiale.



Ce mesaj a transmis fostul candidat către români?

a făcut apel la moralitate, demnitate și credință, afirmând că românii „s-au trezit” și „și-au amintit cine sunt”.

Doi, până una alta votul liber al românilor a fost furat și trei, din acest punct de vedere, nu pot să am o abordare serioasă, de niciun fel, cu aceste alegeri. De aceea, pe ansamblu, spun așa, că tăria unei națiuni stă în moralitatea lui. Și poporul român, așa cum se și vede, și le mulțumesc tuturor, astăzi, încă o dată, a arătat că s-a trezit, și și-a amintit cine este.

Și asta înseamnă că astăzi, acum, puterea lui este o stâncă de granit. Și când sufletul lui popor se ridică, nimeni, nimeni nu poate să-l îngenuncheze. La fel și în cazul meu, când un sistem întreg este împotriva ta, este dovada că ești pe drumul cel drept și nu ești singur. Eu m-am ridicat prin credință, nu prin puterea mea.

Dumnezeu m-a întărit atunci când oamenii m-au judecat. Și această încercare nu m-a doborât, ci m-a învățat că adevărata putere vine din rugăciune și din liniștea celui care așteaptă și nu urăște. Pentru că iubirea și, de fapt, iertarea, în mod special, nu este o slăbiciune, ci o biruință. Și asta vreau să învețe fiecare român.”, a mai declarat acesta.

Ce alte afirmații controversate a făcut Călin Georgescu, după ce a semnat controlul judiciar

Fostul candidat a vorbit și despre cooperarea internațională, susținând, printre altele, că “Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering pentru o cooperare benefică, economică pentru ambele țări”.

Aceste declarații nu au fost confirmate de surse oficiale sau de presa internațională.

“Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar, România nu este o colonie. România nu este un câmp de experimente politice, iar legea se face la București, și nu la Paris. Iar țările din jurul nostru au demonstrat și și-au recuperat libertatea prin curaj și demnitate. Polonia s-a ridicat și vă asigur că va fi mult mai puternică decât Germania în viitorul apropiat.

Ungaria s-a ridicat, Olanda s-a ridicat, Slovacia s-a ridicat, Cehia s-a ridicat și dincolo de Europa, marile puteri au început să coopereze, să colaboreze și nu să se antagonizeze, să se amenințe unii pe alții.

Și ca exemplu, Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering pentru o cooperare benefică, economică pentru ambele țări. Statele Unite al Americii parafează acorduri comerciale uriașe cu China. Rusia și China au cale ferată și conductă de petrol comune. Și fie vorba între noi, raportat la Shanghai, Parisul este un modest oraș provincian. Lumea se schimbă cu mare rapiditate sub ochii noștri.

Și România ar trebui și ea să se ridice, să nu mai fie spectator, să fie participant, iar poporul român să înțeleagă că nu trebuie să copieze pe nimeni. Trebuie doar să creadă că și noi putem. Adică unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu dă libertatea celor care se plâng, ci celor care se ridică.”, a mai spus Călin Georgescu.