B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Călin Georgescu, noi declarații controversate: „Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar!”. Ce mesaj a transmis românilor

Călin Georgescu, noi declarații controversate: „Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar!”. Ce mesaj a transmis românilor

Ana Maria
04 nov. 2025, 16:51
Călin Georgescu, noi declarații controversate: Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar!. Ce mesaj a transmis românilor
Sursa foto: Captura video Youtube
Cuprins
  1. Ce a declarat Călin Georgescu după prezentarea la controlul judiciar
  2. Ce mesaj a transmis fostul candidat către români?
  3. Ce alte afirmații controversate a făcut Călin Georgescu, după ce a semnat controlul judiciar

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat marți pentru a semna controlul judiciar. La ieșire, el și-a reafirmat poziția critică față de procesul electoral. El a declarat că alegerile au fost „o farsă” și că votul românilor ar fi fost „furat”.

Ce a declarat Călin Georgescu după prezentarea la controlul judiciar

“Eu am avut o declarație duminică pe care sunt convins că ați văzut-o toți. Ce pot să spun? Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă și nu pot să… adică toate aceste alegeri sunt o farsă și nu am de ce să comentez o farsă. Asta este tot.

Și în plus de atâta, eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești”, a precizat fostul candidat la prezidențiale.

Ce mesaj a transmis fostul candidat către români?

Călin Georgescu a făcut apel la moralitate, demnitate și credință, afirmând că românii „s-au trezit” și „și-au amintit cine sunt”.

Doi, până una alta votul liber al românilor a fost furat și trei, din acest punct de vedere, nu pot să am o abordare serioasă, de niciun fel, cu aceste alegeri. De aceea, pe ansamblu, spun așa, că tăria unei națiuni stă în moralitatea lui. Și poporul român, așa cum se și vede, și le mulțumesc tuturor, astăzi, încă o dată, a arătat că s-a trezit, și și-a amintit cine este.

Și asta înseamnă că astăzi, acum, puterea lui este o stâncă de granit. Și când sufletul lui popor se ridică, nimeni, nimeni nu poate să-l îngenuncheze. La fel și în cazul meu, când un sistem întreg este împotriva ta, este dovada că ești pe drumul cel drept și nu ești singur. Eu m-am ridicat prin credință, nu prin puterea mea.

Dumnezeu m-a întărit atunci când oamenii m-au judecat. Și această încercare nu m-a doborât, ci m-a învățat că adevărata putere vine din rugăciune și din liniștea celui care așteaptă și nu urăște. Pentru că iubirea și, de fapt, iertarea, în mod special, nu este o slăbiciune, ci o biruință. Și asta vreau să învețe fiecare român.”, a mai declarat acesta.

Ce alte afirmații controversate a făcut Călin Georgescu, după ce a semnat controlul judiciar

Fostul candidat a vorbit și despre cooperarea internațională, susținând, printre altele, că “Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering pentru o cooperare benefică, economică pentru ambele țări”.

Aceste declarații nu au fost confirmate de surse oficiale sau de presa internațională.

“Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar, România nu este o colonie. România nu este un câmp de experimente politice, iar legea se face la București, și nu la Paris. Iar țările din jurul nostru au demonstrat și și-au recuperat libertatea prin curaj și demnitate. Polonia s-a ridicat și vă asigur că va fi mult mai puternică decât Germania în viitorul apropiat.

Ungaria s-a ridicat, Olanda s-a ridicat, Slovacia s-a ridicat, Cehia s-a ridicat și dincolo de Europa, marile puteri au început să coopereze, să colaboreze și nu să se antagonizeze, să se amenințe unii pe alții.

Și ca exemplu, Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering pentru o cooperare benefică, economică pentru ambele țări. Statele Unite al Americii parafează acorduri comerciale uriașe cu China. Rusia și China au cale ferată și conductă de petrol comune. Și fie vorba între noi, raportat la Shanghai, Parisul este un modest oraș provincian. Lumea se schimbă cu mare rapiditate sub ochii noștri.

Și România ar trebui și ea să se ridice, să nu mai fie spectator, să fie participant, iar poporul român să înțeleagă că nu trebuie să copieze pe nimeni. Trebuie doar să creadă că și noi putem. Adică unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu dă libertatea celor care se plâng, ci celor care se ridică.”, a mai spus Călin Georgescu.

Tags:
Citește și...
Delirul lui Călin Georgescu. Tunelul dintre SUA și Rusia (VIDEO)
Politică
Delirul lui Călin Georgescu. Tunelul dintre SUA și Rusia (VIDEO)
Coaliția s-a rupt la intrarea în Buzău. PNL și USR împreună împotriva lui Ciolacu (VIDEO)
Politică
Coaliția s-a rupt la intrarea în Buzău. PNL și USR împreună împotriva lui Ciolacu (VIDEO)
Călin Georgescu, încă un mesaj pe lângă Anca Alexandrescu. Nimic despre „prietena lui” (VIDEO)
Politică
Călin Georgescu, încă un mesaj pe lângă Anca Alexandrescu. Nimic despre „prietena lui” (VIDEO)
Anca Alexandrescu, scandal cu jurnaliștii. Când țipetele țin loc de argumente (VIDEO)
Politică
Anca Alexandrescu, scandal cu jurnaliștii. Când țipetele țin loc de argumente (VIDEO)
Ciprian Ciucu, oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Liberalii au validat candidatura (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Liberalii au validat candidatura (VIDEO)
Ce șanse au suveraniștii în București. Anca Alexandrescu, departe de Primăria Capitalei
Politică
Ce șanse au suveraniștii în București. Anca Alexandrescu, departe de Primăria Capitalei
Cătălin Drulă, replică acidă la adresa Ancăi Alexandrescu, după ce aceasta a făcut afirmații tăioase despre el: „Are un discurs comun cu domnul Grindeanu”
Politică
Cătălin Drulă, replică acidă la adresa Ancăi Alexandrescu, după ce aceasta a făcut afirmații tăioase despre el: „Are un discurs comun cu domnul Grindeanu”
Dominic Fritz îi ține spatele lui Bolojan. Șeful USR îi pune la punct pe colegii din PSD
Politică
Dominic Fritz îi ține spatele lui Bolojan. Șeful USR îi pune la punct pe colegii din PSD
Soarta românilor răniți în accidentul de muncă la Roma stârnește îngrijorare la Cotroceni. Marius Lazurcă se declară preocupat de situația celor doi
Politică
Soarta românilor răniți în accidentul de muncă la Roma stârnește îngrijorare la Cotroceni. Marius Lazurcă se declară preocupat de situația celor doi
Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise” / De ce a ajuns România să plătească unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa
Politică
Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise” / De ce a ajuns România să plătească unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa
Ultima oră
17:12 - David Beckham a primit titlul de cavaler, într-o ceremonie oficiată de Regele Charles. Cine a inspirat ținuta purtată de sportiv
17:10 - Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară
17:07 - Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan
16:31 - O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată, în propria locuință din Franța. Cine este principalul suspect
16:25 - Delirul lui Călin Georgescu. Tunelul dintre SUA și Rusia (VIDEO)
16:15 - Newsweek: Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu
16:07 - Adrian Vasile, reacție după plecarea de la CSM București: „A fost o decizie a clubului”
15:55 - Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța
15:39 - Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune
15:20 - Bucureștiul care se repară singur: cum un sector își transformă deșeurile în resursă