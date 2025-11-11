B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie. Ce reguli impune CNA pentru posturile TV și radio

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie. Ce reguli impune CNA pentru posturile TV și radio

Iulia Petcu
11 nov. 2025, 23:22
Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie. Ce reguli impune CNA pentru posturile TV și radio
sursa foto: Facebook/ CNA
Cuprins
  1. Când începe și cum va fi desfășurată campania electorală
  2. Ce reguli se aplică pentru spoturile electorale și interdicțiile înainte de vot
  3. De ce campania este mai scurtă și ce urmărește CNA

Alegerile locale parțiale din 7 decembrie se apropie, iar CNA a stabilit reguli stricte pentru desfășurarea campaniei electorale pe posturile de radio și televiziune. Normele vizează echidistanța, pluralismul opiniilor și transparența procesului, astfel încât cetățenii să fie informați corect și corect înainte de vot.

Când începe și cum va fi desfășurată campania electorală

Campania electorală va începe pe 22 noiembrie și se va încheia dimineața zilei de 6 decembrie, la ora 07:00. Decizia a fost adoptată marți, 11 noiembrie, de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), pentru a stabili cadrul clar de difuzare a emisiunilor și spoturilor electorale. Candidaturile pentru scrutinul parțial, organizat în 12 localități din 10 județe, vor rămâne definitive pe 23 noiembrie, după termenul limită de depunere a dosarelor, 17 noiembrie.

Radiodifuzorii vor putea difuza campania doar în emisiuni informative, electorale și de dezbatere electorală. CNA a impus ca posturile să asigure echidistanța, pluralismul opiniilor și condiții egale pentru toți competitorii electorali. În programele informative, prezentarea activităților de campanie trebuie făcută exclusiv de redacții, fără implicarea candidaților sau a reprezentanților acestora. Emisiunile produse sau moderate de competitori sunt interzise, pentru a evita favorizarea unui candidat sau partid.

Ce reguli se aplică pentru spoturile electorale și interdicțiile înainte de vot

Spoturile electorale pot fi difuzate doar în emisiuni speciale și trebuie grupate clar, astfel încât să nu fie amestecate cu alte materiale. Conținutul trebuie să respecte normele legale și decența, fără a amenința ordinea publică, siguranța persoanelor sau demnitatea umană. Materialele care contravin regulilor vor fi eliminate din grila posturilor. Pentru serviciile publice, spoturile se difuzează conform timpilor de antenă alocați fiecărui competitor. La finalul calupurilor electorale, CNA a impus difuzarea unor spoturi informative realizate de MAI și Autoritatea Electorală Permanentă, pentru a informa cetățenii despre legislația electorală.

Începând cu 24 de ore înaintea votului și până la încheierea scrutinului, posturile de radio și televiziune nu pot difuza sondaje, televoturi, anchete sau emisiuni cu candidați. Comentariile sau opiniile legate de desfășurarea campaniei sunt interzise. De asemenea, în ziua votului este interzisă prezentarea sondajelor de tip „exit poll” înainte de închiderea urnelor, iar posturile nu pot transmite îndemnuri de a vota sau de a nu vota un anumit candidat, scrie Capital.ro.

De ce campania este mai scurtă și ce urmărește CNA

Durata campaniei va fi de doar două săptămâni, dar are o încărcătură politică importantă, având în vedere că scrutinul se desfășoară în 12 localități cu funcții de primar vacante, inclusiv București. CNA a subliniat că toate regulile intră în vigoare imediat după publicarea deciziei în Monitorul Oficial. Scopul acestora este să asigurare informarea corectă, echilibrată și transparentă a publicului și să protejeze integritatea procesului electoral. Radiodifuzorii trebuie să respecte aceste norme pentru ca fiecare cetățean să poată lua o decizie informat înainte de vot.

