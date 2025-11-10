B1 Inregistrari!
Politică » Se anunță o campanie murdară pentru Primăria Capitalei. Acuzațiile lui Cătălin Drulă: E plin de fake-news-uri

Se anunță o campanie murdară pentru Primăria Capitalei. Acuzațiile lui Cătălin Drulă: E plin de fake-news-uri

Adrian A
10 nov. 2025, 13:03
Cătălin Drulă, președintele USR. Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Cuprins
  1. Cine a început campania de fake-news-uri împotriva lui Drulă
  2. PSD și AUR s-au unit împotriva lui Drulă?

Nici nu a început campania electorală, iar atacurile între contracandidați s-au întețit. Cătălin Drulă, candidatul USR, acuză că împotriva lui a început deja o campanie de fake-news-uri.

Cine a început campania de fake-news-uri împotriva lui Drulă

Potrivit candidatului USR la Primăria Capitalei, pe internet circulă zeci de fake news-uri.

„După o căutare rapidă, vedem în doar ultimele 3 zile (repet, 3 zile), peste 50 de articole inventate, toate din aceeași fabrică de mizerii. Scriu articolele, le împing pe Facebook, sunt preluate pe TikTok, iar seara le discută în prime-time la televiziunile mafioților.

I-am mai văzut în acțiune și în alte dăți. O rețea disperată care știe că pierde Bucureștiul. Drumul onest început de Nicușor Dan va continua. Mafiile PSD și AUR bagă mulți bani și se gândesc că vor putea reveni la conducerea acestui oraș, că își vor putea da din nou autorizații de construire în parcuri, așa cum au dat când s-a ridicat blocul „generalului” cu girofar, Gabriel Oprea.”, acuză Cătălin Drulă.

PSD și AUR s-au unit împotriva lui Drulă?

Nu e prima dată când Cătălin Drulă acuză că PSD și AUR și-au dat mâna pentru a lua Bucureștiul.

„PSD şi AUR văd că se curtează reciproc şi merg în aceeaşi zonă de discurs. Îl invit şi pe domnul Băluţă să se pronunţe faţă de apropierea aceasta. În Parlament văd că votează cot la cot. Arată care este şi pericolul pentru această ţară, şi pentru acest oraş.”, a afirmat Cătălin Drulă, acum câteva zile

„Cu toate minciunile și intoxicările lor, oamenii știu să facă diferența între adevăr și minciună. Am fost și astăzi pe teren, m-am întâlnit cu bucureștenii care locuiesc în localitățile din jurul orașului, iar oamenii vor un București conectat, vor ordine, o Capitală condusă de oameni onești, nu de mafii.”, mai spune candidatul USR la Primăria Capitalei.

