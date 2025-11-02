George Simion, , a făcut declarații, referitoare la solicitarea sa de a primi pază și protecție. Acesta a explicat că se teme de un asasinat politic și, astfel, vede necesară această măsură.

Liderul AUR a făcut referire inclusiv la asasinatul americanului conservator Charlie Kirk, dar și la tentativele de asasinat care au avut loc asupra președintelui american Donald Trump.

Simion se teme pentru viața lui. Ce a declarat liderul AUR

George Simion a împărțit populația României în două tabere, formate din: persoane care îl susțin orbește sau persoane care nu îl suportă absolut deloc. Astfel, acesta consideră întemeiată frica sa și, tocmai din acest motiv, își dorește să fie păzit și să se simtă în siguranță.

„Adversarii noştri, când nu le mai iese cu votul, cu furtul la vot, cu manipularea opiniei publice, pun mâna pe gloanţe şi trag. Ei nu acceptă democraţia, şi în România am văzut astea”, a afirmat, sâmbătă, George Simion, în discursul rostit la Conferinţa judeţeană de alegeri Argeş.

De când începe „păzirea” lui Simion

Potrivit acestuia, începând de duminică, 2 noiembrie, va avea asigurată pază pentru a se simți în siguranță și pentru a preveni un eventual dezastru.

„Am să le dau o veste proastă. Vom cere tuturor instituţiilor din România să-şi facă datoria. De mâine începând, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază şi Protecţie. Ghinion, cum ar spune unii şi alţii”, a mai declarat George Simion.

Amintim că vineri, 31 octombrie, președintele AUR a solicitat protecția Serviciului de Pază și Protecție (SPP) după ce sediul partidului a fost vandalizat cu vopsea.

Acesta a spus că se simte amenințat și că îi este teamă să nu cumva să devină victima unui asasinat. Astfel, sâmbătă a precizat că a primit pază SPP. Conform legii, șefii de partid au acest drept.