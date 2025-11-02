B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » George Simion, temător și precaut: „Când nu le mai iese cu furtul la vot, pun mâna pe gloanțe și trag”

George Simion, temător și precaut: „Când nu le mai iese cu furtul la vot, pun mâna pe gloanțe și trag”

Elena Boruz
02 nov. 2025, 08:28
George Simion, temător și precaut: „Când nu le mai iese cu furtul la vot, pun mâna pe gloanțe și trag”
Sursa foto: Facebook / George Simion
Cuprins
  1. Simion se teme pentru viața lui. Ce a declarat liderul AUR
  2. De când începe „păzirea” lui Simion

George Simion, președintele AUR, a făcut declarații, referitoare la solicitarea sa de a primi pază și protecție. Acesta a explicat că se teme de un asasinat politic și, astfel, vede necesară această măsură.

Liderul AUR a făcut referire inclusiv la asasinatul americanului conservator Charlie Kirk, dar și la tentativele de asasinat care au avut loc asupra președintelui american Donald Trump.

Simion se teme pentru viața lui. Ce a declarat liderul AUR

George Simion a împărțit populația României în două tabere, formate din: persoane care îl susțin orbește sau persoane care nu îl suportă absolut deloc.  Astfel, acesta consideră întemeiată frica sa și, tocmai din acest motiv, își dorește să fie păzit și să se simtă în siguranță.

„Adversarii noştri, când nu le mai iese cu votul, cu furtul la vot, cu manipularea opiniei publice, pun mâna pe gloanţe şi trag. Ei nu acceptă democraţia, şi în România am văzut astea”, a afirmat, sâmbătă, George Simion, în discursul rostit la Conferinţa judeţeană de alegeri AUR Argeş.

De când începe „păzirea” lui Simion

Potrivit acestuia, începând de duminică, 2 noiembrie, va avea asigurată pază pentru a  se simți în siguranță și pentru a preveni un eventual dezastru.

„Am să le dau o veste proastă. Vom cere tuturor instituţiilor din România să-şi facă datoria. De mâine începând, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază şi Protecţie. Ghinion, cum ar spune unii şi alţii”, a mai declarat George Simion.
Amintim că vineri, 31 octombrie, președintele AUR a solicitat protecția Serviciului de Pază și Protecție (SPP) după ce sediul partidului a fost vandalizat cu vopsea.
Acesta a spus că se simte amenințat și că îi este teamă să nu cumva să devină victima unui asasinat. Astfel, sâmbătă a precizat că a primit pază SPP. Conform legii, șefii de partid au acest drept.

Tags:
Citește și...
Ministrul Muncii, despre amânarea deciziei creșterii salariului minim pe economie: „Premierul Bolojan a luat o măsură înțeleaptă”
Politică
Ministrul Muncii, despre amânarea deciziei creșterii salariului minim pe economie: „Premierul Bolojan a luat o măsură înțeleaptă”
Nicușor Dan se pregătește pentru căsătorie. Președintele a confirmat că va oficializa relația cu Mirabela Grădinaru curând
Politică
Nicușor Dan se pregătește pentru căsătorie. Președintele a confirmat că va oficializa relația cu Mirabela Grădinaru curând
George Simion, ironizat de fosta sa victimă. Virgil Popescu îi amintește de momentele în care îl hărțuia: „Unde îți este curajul”
Politică
George Simion, ironizat de fosta sa victimă. Virgil Popescu îi amintește de momentele în care îl hărțuia: „Unde îți este curajul”
Ajutorul de încălzire 2025. Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin
Politică
Ajutorul de încălzire 2025. Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin
Ciucu dezminte zvonurile despre o retragere din cursa pentru Primăria Generală. Candidatul PNL anunță dezvăluiri
Politică
Ciucu dezminte zvonurile despre o retragere din cursa pentru Primăria Generală. Candidatul PNL anunță dezvăluiri
Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa
Politică
Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa
Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă
Politică
Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă
Daniel Băluță: „A conduce este un sport de echipă”. Ce a mai spus primarul Sectorului 4 al Capitalei (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță: „A conduce este un sport de echipă”. Ce a mai spus primarul Sectorului 4 al Capitalei (VIDEO)
Bolojan, încolțit din toate părțile. Fifor (PSD): „Domnule Bolojan, dacă evitați din nou dialogul, atunci, da, se întâmplă ceva grav”
Politică
Bolojan, încolțit din toate părțile. Fifor (PSD): „Domnule Bolojan, dacă evitați din nou dialogul, atunci, da, se întâmplă ceva grav”
Sorin Grindeanu încă așteaptă o explicație din partea lui Bolojan, referitoare la redimensionarea trupelor SUA în România: „De trei zile, n-auzim decât liniște de la Guvern”
Politică
Sorin Grindeanu încă așteaptă o explicație din partea lui Bolojan, referitoare la redimensionarea trupelor SUA în România: „De trei zile, n-auzim decât liniște de la Guvern”
Ultima oră
10:42 - Vreme neobișnuit de caldă pentru început de noiembrie. Se vor înregistra până la 24 de grade în vestul țării
10:09 - Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane înjunghiate, nouă în stare critică
09:29 - Ministrul Muncii, despre amânarea deciziei creșterii salariului minim pe economie: „Premierul Bolojan a luat o măsură înțeleaptă”
08:53 - Incendiu de proporții la o casă din Harghita. O femeie a murit
00:05 - Fotbal Superliga. FCSB, victorie la pas cu Universitatea Cluj (2-0)
23:40 - Nicușor Dan se pregătește pentru căsătorie. Președintele a confirmat că va oficializa relația cu Mirabela Grădinaru curând
23:09 - George Simion, ironizat de fosta sa victimă. Virgil Popescu îi amintește de momentele în care îl hărțuia: „Unde îți este curajul”
22:25 - Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, subiect de glume pe rețelele sociale. Parodie după incidentul care a scandalizat o țară
21:57 - Ajutorul de încălzire 2025. Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de sprijin
21:18 - Explozie urmată de incendiu la o locuință din Dej. Un bărbat a murit