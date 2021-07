Când trece România la moneda euro. Florin Cîţu: „Grecia a avut de suferit. Poate în 2026, dacă suntem serioși cu reformele”

Premierul Florin Cîțu a precizat vineri, că „întâi să facem reforma economiei și apoi să intrăm” în zona Euro.

Acesta a fost întrebat când va introduce şi România moneda euro, întrucât Bulgaria a anunţat trecerea de la 1 ianuarie 2024.

„Bulgaria are un consiliu monetar de ani de zile, are o monedă stabilă legată deja de euro. Trebuie să avem o analiză. Am avut un grup de lucru dar nu a fost nimic serios. Vom avea o discuţie cu Banca Naţională să vedem care sunt beneficiile. Sunt beneficii în zona euro dar să vedem riscurile să intri în zona euro cu o economie care nu e foarte pregătită.

Am văzut ţări precum Grecia, care au avut de suferit în criza din 2012 pentru că nu au avut economia reformată. Trebuie să fim atenţi când facem acest pas. Să fim foarte atenţi când facem convergenţa reală, să facem reforma economiei şi apoi să intrăm. Dar aici e bine să avem o discuţie între specialişti şi voim avea o dată clară. Poate să fie mai devreme de 2028. Cred că 2026 poate să fie mai devreme dacă suntem serioşi cu reformele”, a declarat Florin Cîţu.

Trei sferturi dintre români, în favoarea monedei euro

75% dintre români sunt în favoarea introducerii monedei euro, arată cel mai recent sondaj Eurobarometru Flash, publicat vineri.

Sondajul a fost realizat în cele șapte state membre care nu au aderat încă la zona euro, și anume în Bulgaria, Cehia, Croația, Ungaria, Polonia, România și Suedia.

Conform unui comunicat al CE, marea majoritate a cetățenilor UE intervievați (60 %) consideră că trecerea la moneda euro a avut consecințe pozitive pentru țările care o utilizează deja.

Cele mai ridicate procente de respondenți cu opinie pozitivă s-au înregistrat în România (75 % în favoarea monedei) și Ungaria (69 %).